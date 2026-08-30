Բելգիան փակում է դուռը ռուսական ակտիվների Ուկրաինայի համար օգտագործման համար

Դա «բանակցելի չէ», – ասաց պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը՝ մերժելով Շվեդիայի գլխավորած նոր ջանքերը
Բելգիան վճռականորեն դեմ է Ուկրաինային աջակցելու համար սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործմանը, քանի որ ԵՄ չորս երկրներ պնդում են վերականգնել ծրագիրը։
«Դա բանակցելի չէ, դուռը փակ է», – ուրբաթ երեկոյան Terzaken-ին ասել է պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը VRT ֆլամանդական հեռուստաալիքի եթերում։
Այս շաբաթ Շվեդիան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները և Իսպանիան կոչ արեցին Եվրահանձնաժողովին ուսումնասիրել մոտ 200 միլիարդ եվրո անշարժացված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործելու նոր եղանակներ։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին կայացած դրամատիկ եվրոպական գագաթնաժողովում Բելգիայի առաջնորդ Բարտ Դե Վևերը մերժեց Գերմանիայի և Եվրահանձնաժողովի գլխավորած ջանքերը՝ Ուկրաինայի համար 210 միլիարդ եվրոյի «փոխհատուցման վարկ» տրամադրելու վերաբերյալ՝ պնդելով, որ դա Բենիլյուքսի երկիրը կենթարկի ռուսական իրավական հաշվեհարդարի։
Ակտիվների մեծ մասը պահվում է Բելգիայի Euroclear-ում։ «Մեր վարչապետը կկանգնի վճռականորեն», – ավելացրեց Ֆրանկենը։
Նշելով, որ Բելգիայի դիմադրությունը դժգոհություն է առաջացրել, նա առանձնացրեց Բալթյան երկրներին, որոնք փոխհատուցման վարկի ամենաուժեղ կողմնակիցներն են, որոնք հրաժարվել են դրանից հրաժարվելուց։
«Նրանք պետք է նաև զգույշ լինեն այս հարցը անընդհատ բարձրացնելուց և մեզ անկյունում դնելուց։ Ես չեմ կարծում, որ դա իմաստուն է», – ասաց Ֆրանկենը՝ մատնացույց անելով Բալթյան երկրներին։ Նա նշեց, որ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան մեծ աջակցություն են ստանում Բելգիայից։
Նոր ճնշում՝ Ուկրաինայի համար ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործելու համար
Ֆրանկենի կոշտ տոնը որոշ չափով տարբերվում է այն ձևից, թե ինչպես է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն խոսել այս ամսվա ընթացքում այս ծրագրի մասին։ Պրևոն, կարծես, բաց է թողել դուռը անշարժացված ակտիվներն այս ամսվա ընթացքում օգտագործելու համար՝ պայմանով, որ ամբողջ իրավական պատասխանատվությունը արդարացիորեն բաշխվի ԵՄ երկրների միջև։
Շվեդական նամակում նշվում էր ռուսական ակտիվների օգտագործման հետ կապված իրավական ռիսկերը և նշվում էր, որ ոչ մի երկիր չպետք է կրի անհամաչափ բեռ։
Եվրոպական երկրների արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն այս թեման հաջորդ շաբաթ Իռլանդիայում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
Ուկրաինան, որը խիստ կարիք ունի օդային պաշտպանության, պատրաստվում է դաժան ձմռանը, և Վլադիմիր Զելենսկին այս շաբաթ հայտարարեց, որ իր վարչակազմը բախվում է 23,5 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման պակասորդի։
Բաց մի թողեք
Ձկնորս Արնար Քրիստյանսոնը պատմում է, թե ինչու է դեմ քվեարկում ԵՄ անդամակցության բանակցությունների վերսկսմանը
ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը
Եվրոպան ձմռանն ընդառաջ գազի պաշարների խնդիր ունի