Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է

Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական կազմակերպությունների նկատմամբ՝ զուգահեռաբար ԵՄ-ի նոր պատժամիջոցներ կիրառելով։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պատրաստվում է մեղադրել Ռուսաստանին Լայպցիգում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման փորձի համար և հայտարարել «լայնածավալ» պատժամիջոցների մասին, ինչը կնշանակի Բեռլինի դիրքորոշման հետագա կոշտացում Մոսկվայի նկատմամբ։
Գերմանիայի կառավարության ծրագիրը նախատեսում է ուղղակի միջոցներ ձեռնարկել ռուսական կազմակերպությունների դեմ, մինչդեռ ԵՄ-ն առաջ է շարժվում Բրյուսելում զուգահեռաբար նախապատրաստվող նոր պատժամիջոցների կիրառմամբ, WELT AM SONNTAG-ին ասել են այս թեմային ծանոթ երեք պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել զգայուն հարցը։
Հայտարարությունը նախատեսված է հաջորդ շաբաթվա սկզբին՝ համընկնելով երեքշաբթի օրը Իռլանդիայում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման հետ, բայց կարող է նաև արվել ավելի վաղ՝ կախված Մերցից, ասել են պաշտոնյաներից երկուսը։
Այս թեմային ծանոթ պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ Լայպցիգի անօդաչու թռչող սարքի միջադեպին ի պատասխան այլևս բավարար չէ արտաքսել առանձին ռուս դիվանագետների կամ փակել Բեռլինում գտնվող Ռուսաստանի տունը։
Անհրաժեշտ էին ավելի խիստ միջոցներ, ինչպիսիք են խստացված պատժամիջոցները կամ նույնիսկ ավելի լայնածավալ զենքի մատակարարումները Ուկրաինային: Երեք պաշտոնյաները հրաժարվեցին լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրել այն մասին, թե Մերցը կոնկրետ որ միջոցառումների մասին է պատրաստվում հայտարարել:
Հստակ չէ, թե որքանով է Բեռլինը նախատեսում անօդաչու թռչող սարքերով հարձակման փորձի համար պատասխանատու համարել առանձին ռուս գործիչներին կամ Ռուսաստանի կառավարությանը: Բեռլինն արդեն պատրաստվում է կտրուկ հակադարձման, քանի որ պաշտոնյաները նշել են, որ Գերմանիան պետք է պատրաստ լինի Մոսկվայի կողմից պատժիչ միջոցառումների:
Նախատեսված քայլը տեղի է ունենում Ռուսաստանի հետ բարձր լարվածության ֆոնին, եվրոպական հողի վրա տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերի ֆոնին, որոնք բարձրաստիճան պաշտոնյաները որակել են որպես «հիբրիդային պատերազմ»: Երեքշաբթի օրը ԿՀՎ տնօրեն Ջոն Ռատկլիֆը անակնկալ այց կատարեց Մոսկվա, որտեղ նա զգուշացրեց Ռուսաստանի կառավարությանը ՆԱՏՕ-ի հետ լարվածության սրման մասին:
Սակայն Մերցի սպասվող հայտարարության ժամկետը նաև ներքին առումով զգայուն է: Հաջորդ շաբաթ կիրակի օրը ընտրություններ տեղի կունենան Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասում, որին կհաջորդեն ընտրություններ Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և երկու շաբաթ անց Բեռլինում: Սաքսոնիա-Անհալթում և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա երկրամասում ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը, որը հայտնի է իր ռուսամետ դիրքորոշմամբ, առաջատարն է հարցումներում։
Մերցը երեքշաբթի օրը արդեն հայտարարել էր, որ Լայպցիգի միջադեպը լուրջ հետևանքներ կունենա, չնայած որևէ կոնկրետ կուսակցության անուն չնշելով։
«Լայպցիգում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը, ի թիվս այլ բաների, ցույց է տալիս, որ մենք նաև շատ իրական սպառնալիքների ենք բախվում», – ասաց նա։ «Դաշնային կառավարությունը ստիպում է հիբրիդային հարձակումների հեղինակներին վճարել իրենց գինը։ Նրանք կվճարեն դրա համար»։
Ռուսաստանին անմիջականորեն պատասխանատվության ենթարկելու Գերմանիայի ծրագրի վերաբերյալ հարցերին ի պատասխան կառավարության խոսնակը ասել է. «Կանցլերը չի զբաղվում ենթադրություններով։ Միակ կարևոր բանը դաշնային կառավարության կողմից իր սեփական հայեցողությամբ և հետաքննության բոլոր արդյունքները կշռադատելուց հետո արված պաշտոնական վերագրումն է»։
Լայպցիգ/Հալլե օդանավակայանում կանխված հարձակումն արդեն իսկ սերտորեն կապված է Ռուսաստանի հետ լրատվամիջոցների հետաքննությունների միջոցով։ Գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն՝ պայթուցիկներով հագեցած անօդաչու թռչող սարքը նախատեսված էր ուկրաինական «Անտոնով» բեռնատար ինքնաթիռը հարվածելու համար, որը նույնպես օգտագործվում է ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար: «Ուոլ Սթրիթ Ջըրնըլ»-ը հաղորդել է, որ ԱՄՆ հետախուզական գնահատականները Ռուսաստանին ուղղակիորեն կապել են անօդաչու թռչող սարքի հետ։
Կան նաև զուգահեռներ 2024 թվականին եվրոպական ավիաբեռնափոխադրումների դեմ դիվերսիոն հարձակումների շարքի հետ, որոնց իրականացման մեջ կասկածվում են ռուսական հետախուզական ծառայությունները: Մոսկվան հերքել է ցանկացած մասնակցություն։
Մինչ այժմ պարզ չէ, թե ինչ նոր տեղեկություններ են Բեռլինին դրդել ուղղակիորեն մեղքը բարդել Ռուսաստանի վրա: Պաշտոնական վերագրման համար անհրաժեշտ ապացույցների շեմը բարձր է, և անցյալում նման մեղադրանքներից խուսափել են, իսկ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը այս ամսվա սկզբին ասել է, որ «գլխավորը անհրաժեշտ ապացույցներն են կամ շատ ուժեղ կասկածը»։
Երկու պաշտոնյաները առաջիկա քայլը նկարագրել են որպես «Zeitenwende 2.0», որը վերաբերում է պաշտպանության ոլորտում պատմական տեղաշարժին, որը նախկին կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել էր 2022 թվականին Ուկրաինայի վրա Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժմանն ի պատասխան։
Բեռլինի մոտակայքում զենքի պահեստի հայտնաբերումը նույնպես դեր խաղաց գերմանական դիրքի փոփոխության մեջ: Մյուգելզե լճի մոտ գտնվող անտառապատ տարածքում Գերմանիայի ներքին հետախուզության ծառայության գործակալները հայտնաբերեցին ստորգետնյա պահեստ, որը պարունակում էր երկու կիսաավտոմատ զենք:
Դեպքը լույս է տեսել գերմանական NDR, WDR և Süddeutsche Zeitung լրատվամիջոցների հետաքննչական կոնսորցիումի զեկույցի միջոցով, չնայած հայտնաբերումը կատարվել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին:
Զեկույցի համաձայն՝ երկու զենքերը փաթեթավորված էին եղանակակայուն տարաների մեջ և գտնվում էին նորի պես վիճակում: Պահեստում նաև անսովոր մեծ քանակությամբ զինամթերք կար: Ըստ հաղորդագրությունների՝ զենքերը պատրաստ էին անհապաղ օգտագործման: Հետաքննիչները դրանք անգործունակ են դարձրել, վերադարձրել են թաքստոց և պահել են գտնվելու վայրը հսկողության տակ, բայց նրանք երբեք չեն նկատել որևէ մեկին, որը գնում է այդ վայր:
Գերմանիայի դաշնային գլխավոր դատախազն այժմ հետաքննում է գործը՝ պետությանը սպառնացող լուրջ բռնության նախապատրաստման կասկածանքով:
Դեպքի լույսընծայումից հետո Դոբրինդտը խոսեց բարձր ռիսկի իրավիճակի մասին և ենթադրեց, որ զենքերը կարող էին նախատեսված լինել Բեռլինում հարձակումների համար: Նա խուսափեց Ռուսաստանի հետ ուղղակի կապ հաստատելուց, սակայն ասաց, որ օտարերկրյա տերությունների ներգրավվածությունը չի կարելի բացառել։
Վերջին շաբաթներին ՆԱՏՕ-ի երկրներում անվտանգության հետ կապված մի շարք միջադեպեր են տեղի ունեցել։
Ռումինիայում Սև ծովում գտնվող Neptun Deep գազային նախագծից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է պայթուցիկներով լի ծովային անօդաչու թռչող սարք, որը վնասազերծվել է ռումինական զինված ուժերի կողմից։ Նախագահ Նիկուշոր Դանը միջադեպի համար բացահայտորեն մեղադրել է Ռուսաստանին։
Մի քանի օր անց Սլովակիայի ոստիկանությունը կանխել է անօդաչու թռչող սարքերի գործարանի վրա պլանավորված հրկիզումը։ Էստոնիայում իշխանությունները հետաքննում են Ռուսաստանի հնարավոր ներգրավվածությունը՝ պաշտպանական կապալառուի վրա հրկիզումից հետո։
Իտալիայի և Բուլղարիայի զինամթերքի գործարաններում տեղի ունեցած պայթյունները նույնպես հետաքննության տակ են, չնայած այդ դեպքերում դեռևս ռուսական դիվերսիայի հստակ ապացույցներ չկան։
Այս ֆոնին, ԵՄ մակարդակով այժմ պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մեկ այլ համապարփակ փաթեթ։
Այն նախատեսվում է քննարկել երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին Իռլանդիայի Ուիքլոու քաղաքում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ, ըստ քննարկումների մասին անմիջականորեն տեղյակ երեք ԵՄ դիվանագետների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է անկեղծորեն խոսել անձնական թեմայի մասին։
Դիվանագետներից մեկի խոսքով՝ ներկայումս վերանայվում են պատժամիջոցների 1600 ցուցակներ, այդ թվում՝ Ռուսաստանից 800 անհատներ և 800 ընկերություններ: Պատժամիջոցները, ինչպես սպասվում է, կընդունվեն հոկտեմբերի կեսերին։
Մեկ այլ դիվանագետ ասել է, որ սառեցված ռուսական պետական բանկային ակտիվների օգտագործումը կրկին քննարկվում է, չնայած սա ավելի երկարաժամկետ գործընթաց է և կպահանջի Բելգիային համոզելու փորձեր, որը վաղուց դիմադրում է այդ գաղափարին: ԵՄ-ում սառեցված Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի պահուստների ամենամեծ մասը պահվում է Բրյուսելում գտնվող Euroclear-ում
: Բելգիական ֆինանսական ընկերությունը ամենակարևոր կենտրոնական արժեթղթերի պահուստներից մեկն է, և Բարտ դե Վևերի կառավարությունը զգուշանում է ռուսական հակահարվածի հեռանկարից։
Երեք դիվանագետներն էլ խոսել են Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցների զգալի ընդլայնման մասին: «Ռազմավարությունն այն է, որ պետք է ձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր միջոցները: Մենք կիրառում ենք բոլոր հնարավոր պատժամիջոցների ռեժիմները», – ասել է ԵՄ առաջին դիվանագետը։
Բաց մի թողեք
Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը
Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ
ԵՄ-ն շարունակում է փոխել ուղղությունը, մի՞թե չգիտի, թե ուր է ուզում գնալ