Բրատիսլավան չի աջակցի ԵՄ վետոյի իրավունքի վերացմանը

Սլովակիան չի աջակցի Եվրահանձնաժողովի՝ կարևոր որոշումների կայացման գործընթացում վետոյի իրավունքը սահմանափակելու նախաձեռնությանը։
Այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադեւի հետ բանակցություններից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։
«Վետոյի իրավունքը կարմիր գիծ է. մենք չպետք է հրամաններ ընդունենք Բրյուսելից։ Հենց վետոյի իրավունքն է երաշխավորում Եվրամիության կենսունակությունը, որ այն կարող է որոշումներ կայացնել փոխադարձ փոխզիջումների հիման վրա։ Ահա թե ինչու ԵՄ-ում վետոյի իրավունքը չպետք է սահմանափակվի», – ասել է Սլովակիայի վարչապետը։
Ֆիցոն պաշտոնական այցով Սոֆիայում է եղել։ Բանակցությունների օրակարգում են եղել միջազգային քաղաքականությունը, երկկողմ հարաբերությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի ջանքերը՝ կարևորագույն օդային պաշտպանության պահեստներ ապահովելու համար
Ուկրաինան և Լեհաստանը քննարկում են ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության համատեղ հայտը
Մարին Լը Պենը և Ջորդան Բարդելան դժվարանում են մնալ նույն կարծիքի