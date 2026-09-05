05/09/2026

EU – Armenia

Բրատիսլավան չի աջակցի ԵՄ վետոյի իրավունքի վերացմանը

infomitk@gmail.com 05/09/2026 1 min read

Սլովակիան չի աջակցի Եվրահանձնաժողովի՝ կարևոր որոշումների կայացման գործընթացում վետոյի իրավունքը սահմանափակելու նախաձեռնությանը։

Այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադեւի հետ բանակցություններից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։

«Վետոյի իրավունքը կարմիր գիծ է. մենք չպետք է հրամաններ ընդունենք Բրյուսելից։ Հենց վետոյի իրավունքն է երաշխավորում Եվրամիության կենսունակությունը, որ այն կարող է որոշումներ կայացնել փոխադարձ փոխզիջումների հիման վրա։ Ահա թե ինչու ԵՄ-ում վետոյի իրավունքը չպետք է սահմանափակվի», – ասել է Սլովակիայի վարչապետը։

Ֆիցոն պաշտոնական այցով Սոֆիայում է եղել։ Բանակցությունների օրակարգում են եղել միջազգային քաղաքականությունը, երկկողմ հարաբերությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի ջանքերը՝ կարևորագույն օդային պաշտպանության պահեստներ ապահովելու համար

04/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան և Լեհաստանը քննարկում են ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության համատեղ հայտը

04/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարին Լը Պենը և Ջորդան Բարդելան դժվարանում են մնալ նույն կարծիքի

04/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին հրամանատարը «Մարտի 1»-ին հրահանգել է ցուցարարների ուղղությամբ «Չերյոմուխա-7» կիրառել․ դատախազությունը նոր մեղադրյալ է գտել. Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրատիսլավան չի աջակցի ԵՄ վետոյի իրավունքի վերացմանը

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թրամփի ուղու» հիմնարկեքի արարողությունը կարող է տեղի ունենալ 2027 թվականի սկզբին․ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան. Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ 5 վիրավորներից 3-ը անչափահասներ են․ Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com