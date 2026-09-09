Կայա Կալլասը քննադատության է ենթարկվում ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից, երբ նա նրանցից ամենաշատն է կարիք ունենում

ԵՄ-ի գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալլասը բախման ուղու վրա է եվրոպական մայրաքաղաքների հետ այն ժամանակ, երբ նրա ինստիտուցիոնալ դերը ավելի ու ավելի է մարտահրավեր նետվում։
Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը ևս մեկ քաղաքական պարտություն կրեց, երբ անդամ պետությունները մերժեցին նրա վերջին նախաձեռնությունը՝ ստեղծել եվրոպական պաշտպանության հարցերով փորձագիտական խումբ, այն ժամանակ, երբ նրա դիվանագիտական ծառայությունը բարեփոխումների համար ճնշման տակ է։
Կիրակի օրը Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS) վերջին րոպեին չեղարկեց նոր բարձր մակարդակի խմբի ստեղծումը, որը պետք է զեկույց կազմեր ԵՄ պաշտպանական կարողությունները ռազմավարական ներդրումների բացերը բացահայտելու միջոցով խթանելու վերաբերյալ։
Արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչ Կալլասը նախաձեռնության մասին հայտարարել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ՝ ասելով, որ դրա նպատակն է «համախմբել անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի ամենապայծառ մտքերին և իսկապես առաջարկել ոչ ստանդարտ լուծումներ»։
«Մենք որոշել ենք չշարունակել նախաձեռնությունը», – Euronews-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան՝ խնդրելով չհրապարակել իր անունը։ «Որոշ անդամ պետություններ կարծում էին, որ սա այս պահին ճիշտ ուղին չէ»։
Այս դրվագը ընդգծում է, թե ինչպես է Կալլասը երբեմն փորձում առաջ շարժվել առանց անհրաժեշտ քաղաքական աջակցության, նույնիսկ այն դեպքում, երբ անդամ պետությունների, հատկապես փոքր պետությունների, աջակցությունը նրա լավագույն տարբերակն է EEAS-ի արդիականությունը պահպանելու համար։
Դիվանագիտական սխալ քայլ
Իտալիան գլխավորեց նախաձեռնության դեմ ուղղված մեղադրանքը՝ կտրուկ մերժելով այն բանից հետո, երբ խմբում ներառված էր պաշտպանության նախարար Գվիդո Կրոսետտոյի հիմնական քաղաքական հակառակորդ համարվող ներկայացուցիչ։
Իտալական ANSA լրատվական գործակալության տվյալներով՝ խոսքը Ռոբերտա Պինոտիի մասին էր, որը նախկինում պաշտպանության նախարար էր Մատեո Ռենցիի և Պաոլո Ջենտիլոնիի կենտրոնամետ կառավարությունների օրոք, որոնք երկուսն էլ Իտալիայի ներկայիս գործադիր իշխանության հակառակ քաղաքական գույնն էին։
Ֆրանսիան և մի քանի այլ երկրներ նույնպես դեմ էին փորձագիտական խմբին՝ ընդգծելով, որ այն չի քննարկվել նախարարական մակարդակով և անակնկալի է բերել եվրոպական կառավարությունների մեծ մասին։
Ճնշումն այնքան մեծ էր, որ ստիպեց EEAS-ին չեղարկել նախաձեռնությունը։
ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության համար նախաձեռնության փորձագիտական, խորհրդատվական բնույթը նշանակում էր, որ բոլոր երկրները պետք չէ ներկայացված լինեն, և որ նախկին քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաները ակնհայտ ընտրություններ էին։
Այնուամենայնիվ, նախաձեռնությունը բազմաթիվ ճակատներում ընդդիմություն առաջացրեց՝ ներկայացված երկրներից՝ ընտրված անունների պատճառով, և դուրս մնացած երկրներից, որոնք դժգոհ էին, որ սեղանի շուրջ տեղ չունեն։
ԵՄ երեք պաշտոնյաներ, որոնք խնդրեցին չնշել իրենց անունները՝ թեմայի զգայունության պատճառով, նախաձեռնությունը որակեցին համապատասխանաբար որպես «անհաջող կառավարում», «անհաջող» և «խառնաշփոթ»՝ արտացոլելով լայնածավալ հիասթափությունը իրադարձությունների զարգացման վերաբերյալ։
Անհետաձգելիության զգացում
Դիվանագիտական ծառայության համար ԵՄ-ն պետք է արագացնի իր պաշտպանական պատրաստվածությունը, հակառակ դեպքում ռիսկի է դիմում անգործության մատնվել, բայց որոշ անդամ պետություններ, կարծես, դանդաղում են՝ նոր գաղափարներ առաջարկելու փոխարեն։
Նպատակն էր ստեղծել անհետաձգելիության զգացում՝ արագացնելով Եվրոպայի պաշտպանական կարողությունների բացերը լրացնելու ջանքերը և սահմանելով հստակ ուղղություն փետրվարին կայանալիք Մյունխենի անվտանգության համաժողովից առաջ, քանի որ ԱՄՆ կառավարությունը պատրաստվում է իր զորքերի վերանայմանը տարեվերջին։
«Բոլորը համաձայն են թեմայի հրատապության հետ, բայց ամբողջ պարապմունքը մի փոքր անհաջող էր», – ասաց ԵՄ դիվանագետը։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը հաճախ քննադատվում է բավականաչափ արդյունավետ չլինելու համար, ինչը հակասում է այն փաստարկին, որ եվրոպական մայրաքաղաքների հետ անհրաժեշտ է անընդհատ խորհրդակցել, նույնիսկ խորհրդատվական մարմնի համար փորձագետներ նշանակելու համար։
«Նախկին վարչապետի պաշտոնում նա թերագնահատում է, թե որքանով են անդամ պետությունները ցանկանում խորհրդակցել արտաքին քաղաքականության հարցերով», – ասաց երկրորդ դիվանագետը՝ նշելով, որ այս դրվագը ցույց է տալիս, թե որքանով են որոշ երկրներ գերզգայուն այս ընթացակարգի նկատմամբ։
Հեգնական է, որ իր ընտրողների հետ խորհրդակցությունների նման բացակայությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Կալլասի դերը Բրյուսելի և այլ կարևոր եվրոպական մայրաքաղաքների կողմից ավելի ու ավելի է մարտահրավեր նետվում։
Բարեփոխումների ճնշում
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը բազմիցս բախվել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ այն հարցի շուրջ, թե ով է ղեկավարում դաշինքի արտաքին քաղաքականությունը։ Ֆոն դեր Լեյենը հետապնդել է այն, ինչ նա անվանել է «աշխարհաքաղաքական հանձնաժողով» և պարբերաբար փորձարկել է իր սեփական դիրքերը միջազգային հարաբերություններում, որտեղ Իսրայելի հետ հարաբերությունները դարձել են հիմնական լարվածության կետ։
Այս անձնական և ինստիտուցիոնալ բախումը ավելի ու ավելի է համընկնում ԵՄ արտաքին քաղաքականության մշակման բարեփոխումների կրկնվող կոչերի հետ, ընդ որում՝ ֆրանս-գերմանական վերջին առաջարկը նախատեսում է ԵՄ արտաքին արտաքին ծառայությունը հանձնել հանձնաժողովի իրավասության ներքո, թեև ընդլայնված պորտֆելով։
Անցյալ շաբաթ Իռլանդիայում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո Կալլասը հակադարձեց առաջարկին՝ ասելով, որ լայն աջակցություն կա ներկայիս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին, նույնիսկ եթե բոլորը համաձայն լինեին, որ այն կարող է ավելի լավ իրականացվել։
«Շատ անդամ պետությունների կողմից նշված խնդիրն այն է, որ եթե մենք ամեն ինչ տեղափոխենք Հանձնաժողով, ապա հատկապես փոքր անդամ պետությունները կկորցնեն արտաքին քաղաքականության վերահսկողությունը», – ասաց Կալլասը։
«Անդամ պետությունները հստակ նշեցին, որ չեն ցանկանում կորցնել արտաքին քաղաքականության ղեկը»։
Փոքր երկրների սկեպտիցիզմը
Միության արտաքին գործողությունների արդյունավետությունը և այն Հանձնաժողովի ներքո կենտրոնացնելը կնշանակեր, որ միայն ամենամեծ անդամ պետությունները կարող են իմաստալից կերպով ձևավորել Բրյուսելում կայացվող որոշումները։
Կալասի դերը ճշգրտորեն նախագծված էր՝ հաշվի առնելով այս երկվությունը՝ միաժամանակ ծառայելով որպես Հանձնաժողովի փոխնախագահ և որպես ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչ՝ հետևելով անդամ պետությունների քաղաքական ուղղությանը, այդպիսով յուրաքանչյուր երկրին տալով տեղ սեղանի շուրջ։
Այնուամենայնիվ, չնայած փոքր անդամ պետություններն են, որոնք ներկայումս պաշտպանում են Կալլասի ինստիտուցիոնալ դերը ամենակարող հանձնաժողովի մեջ ներծծվելուց, նրա վերջին սխալը կարողացել է հարուցել հենց այդ ընտրազանգվածի զայրույթը։
«Անդամ պետությունները ցանկանում են ԵՄԱԾ-ն տեսնել որպես իրենց ծառայություն, այլ ոչ թե որպես սեփական մտածողությամբ հաստատություն, որը ձեռնարկում է նախկինում չքննարկված նախաձեռնություններ», – Euronews-ին ասել է բարեփոխումների նկատմամբ սկեպտիկորեն տրամադրված փոքր երկրից երրորդ ԵՄ դիվանագետը՝ անանունության պայմանով։
Սա առաջին դեպքը չէր, երբ Կալլասը, կարծես, առաջ էր շարժվում առանց անդամ պետությունների անհրաժեշտ քաղաքական աջակցության։ Անցյալ տարի նա առաջարկեց Ուկրաինայի համար 40 միլիարդ եվրոյի ռազմական աջակցության փաթեթ, որը մերժվեց ԵՄ առաջնորդների կողմից։
Մի շարք միջադեպեր
Կալլասը ծանոթ է դիվանագիտական սխալներին։ Մայիսին նա ասաց, որ ԱՄՆ-ն տարհանել է Կիևում գտնվող իր դեսպանատունը՝ Ռուսաստանի անխուսափելի հարձակման մասին նախազգուշացումների ֆոնին, սակայն այդ պնդումը վիճարկվեց Վաշինգտոնի կողմից։ Նույն ամսին նա նաև հակազդեցություն առաջացրեց՝ Չինաստանը հիվանդության հետ համեմատելուց հետո։
Հունիսին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը խզեց նրա հետ բոլոր կապերը, այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում լուրեր տարածվեցին, որ նա անձամբ համեմատել է Իսրայելը ապարտհեյդի դարաշրջանի Հարավային Աֆրիկայի հետ՝ մի քայլ, որը խառը արձագանքներ առաջացրեց ԵՄ առաջնորդների շրջանում։
Բարձրագույն ներկայացուցիչը նաև զարմանք առաջացրեց Ուկրաինայի ֆինանսավորման համար ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործելու իր պնդման և ԱՄՆ վարչակազմի հետ լարված հարաբերությունների վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, քանի որ խոշոր անդամ պետությունները և ավելի ու ավելի կենտրոնացված հանձնաժողովը կասկածի տակ են դնում ներկայիս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, ցանկացած հետագա խոչընդոտ, որը կարող է օտարացնել անդամ պետությունների աջակցությունը, կարող է ճակատագրական լինել Կալլասի և նրա հաստատության համար։
«Կա ընդհանուր դժգոհություն այն բանից, թե ինչպես է փոխնախագահ Կալլասը կարգավորում նման հարցերը», – ասաց ԵՄ չորրորդ դիվանագետը։
Բաց մի թողեք
Բալթյան երկաթուղու նախագիծը դառնում է ԵՄ բյուջեի կարմիր գիծը
ԵՄ-ն ձգտում է Իսրայելի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատել օդային պաշտպանության և տիեզերքի հարցերում
Եվրոպան կարող է տալ գործիքները, պետությունը պետք է կառուցի Հայաստանը