Նորվեգիան հրաժեշտ է տալիս թագավոր Հարալդ V-ին՝ ազգի «պապիկին». Լուսանկարներ

Բաց և հանդուրժող Նորվեգիան մարմնավորելով՝ թագավորը խորը տպավորություն թողեց՝ նշելով բազմազանությունը 2016 թվականին իր գահակալության 25-ամյակին նվիրված ելույթում։
Նորվեգիան չորեքշաբթի օրը ավելի ուշ հրաժեշտ է տալիս թագավոր Հարալդ V-ին՝ ժամանակակից և միավորող կերպարին, հուղարկավորության արարողության ժամանակ, որին մասնակցել են եվրոպացի թագավորական ընտանիքի անդամներ և օտարերկրյա պաշտոնյաներ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամը, Իսպանիայի թագավորական զույգը, Ֆինլանդիայի, Գերմանիայի և Չեխիայի նախագահները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի և Թաիլանդի վարչապետները Օսլոյում գտնվողների թվում են, ովքեր իրենց հարգանքի տուրքը կմատուցնեն օգոստոսի 28-ին մահացած 89-ամյա միապետին։
Հուղարկավորության արարողությունը թագավորական պալատից կմեկնի ժամը 12:00-ին Կենտրոնական Արևելյան ժամանակով։
Դաղակը հրետանային կառքով կտեղափոխվի քաղաքի գլխավոր պողոտայով դեպի Օսլոյի լյութերական տաճար, որտեղ արարողությունը կսկսվի ժամը 13:00-ին՝ մեկ րոպե լռությամբ ամբողջ երկրում։
Նորվեգիայի թագավորական ընտանիքը՝ նոր թագավոր Հակոն VIII-ի գլխավորությամբ, օտարերկրյա թագավորական ընտանիքի անդամներ, պետությունների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կմասնակցեն երթին ոտքով։
Միայն Հարալդի այրին՝ 89-ամյա թագուհի Սոնյան, և նոր թագուհի Մետտե-Մարիտը, որը հունիսին թոքի փոխպատվաստման վիրահատություն է տարել, կհետևեն մեքենայով։
Մետտե-Մարիտի նախորդ հարաբերություններից որդուն՝ Մարիուս Բորգ Հոյբին, որը տնային կալանքի տակ է բռնաբարության և հարձակման համար դատավճռի բողոքարկման սպասման համար, թույլատրվել է մասնակցել հուղարկավորությանը։
Հայտարարված այլ հյուրերի թվում են Ճապոնիայի թագաժառանգ Ակիշինոն և արքայադուստր Կիկոն, սկանդինավյան թագավորական ընտանիքները, Բելգիայի և Նիդեռլանդների թագավորական զույգերը, Մոնակոյի արքայազն Ալբերտը և Հորդանանի թագավոր Աբդուլլահ II-ը։
Բարձր անվտանգություն
Հոգևոր արարողության ավարտին չորս F-35 կործանիչներ կթռչեն տաճարի վրայով՝ «անհետ կորած մարդու» կազմով, երբ դագաղը կտեղափոխվի Ակերսհուս ամրոցի մատուռ։
Այնտեղ այն կտեղադրվի թագավորական դամբարանի դամբարանում՝ Հարալդի ծնողների և տատիկների ու պապիկների կողքին։
Նա կհուղարկավորվի 2 միլիոն դոլար (1.7 միլիոն եվրո) արժողությամբ սարկոֆագում, որի դիզայնը մնում է գաղտնի։
Հուղարկավորության ավարտից հետո երկրի ողջ տարածքում կրկին կբարձրացվեն դրոշները, որոնք Հարալդի մահից հետո կիսով չափ իջեցվել էին, և եկեղեցու զանգերը կհնչեն մեկ ժամ։
Նորվեգիայի ոստիկանական ուժերը մոբիլիզացրել են մոտ 3000 սպա, ինչը նրանք նկարագրել են որպես իրենց պատմության «ամենամեծ գործողություններից մեկը»։
Մոտ 3500 զինվորներ նույնպես տեղակայվել են, մինչդեռ երկրի արևելյան մասի մեծ մասի վրա սահմանվել են բացառիկ օդային տարածքի սահմանափակումներ։
Մինչև իր մահը, 1991 թվականին գահ բարձրացած Հարալդը Եվրոպայի ամենատարեց իշխող միապետն էր։
Չնայած իր վերջին տարիներին աճող առողջական խնդիրներին, նա միշտ բացառել է գահից հրաժարվելը և չափազանց ժողովրդականություն է վայելել նորվեգացիների շրջանում։
Բաց և հանդուրժող Նորվեգիա մարմնավորելով՝ նա խորը տպավորություն թողեց՝ 2016 թվականին իր գահակալության 25-ամյակին նվիրված ելույթում բազմազանությունը նշելով։
«Նորվեգացիները աղջիկներ են, որոնք սիրում են աղջիկներին, տղաներ, որոնք սիրում են տղաներին, և աղջիկներ ու տղաներ, որոնք սիրում են միմյանց», – ասաց նա՝ հավելելով. «Նորվեգացիները հավատում են Աստծուն, Ալլահին, Տիեզերքին և ոչնչին»։
Վերածնված միապետություն
Անցյալ շաբաթ հազարավոր նորվեգացիներ անցել են թագավորի դագաղի մոտով, ոմանք ժամերով սպասելով հերթում։
Պալատի առջևի հրապարակը ծածկված է եղել ծաղիկներով, նկարներով և մոմերով։
«Նա ազգի պապիկն էր», – ասաց 81-ամյա Գուն Յոնսենը՝ երեքշաբթի օրը AFP լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, բացատրելով, որ մեկ ժամ տևողությամբ գնացքով է գնացել՝ վերջին հրաժեշտը տալու համար։
«Շնորհակալ, ներառական, բարի», – ավելացրեց նրա 64-ամյա ընկերուհի Վիգդիս Սիմոնսենը։
Օսլոյի համալսարանի մոտ մեծ գովազդային վահանակի վրա տեղադրված էր ժպտացող Հարալդի լուսանկարը՝ «Շնորհակալություն ամեն ինչի համար» գրությամբ։
Նորվեգացիների գրեթե 72%-ը նշել է, որ աջակցում է միապետությանը, ինչը ութ տոկոսային կետով ավելի է, քան մայիսին անցկացված նախորդ հարցման ժամանակ, ըստ թագավորի մահից հետո անցկացված և անցյալ շաբաթ հրապարակված հասարակական կարծիքի հարցման։
Աջակցությունը փետրվարին նվազել էր մինչև ամենացածր մակարդակը, երբ 60%-ը նշել էր, որ կողմ է միապետության պահպանմանը, մինչդեռ 27%-ը՝ ոչ։
Այդ ժամանակ թագավորական ընտանիքը ներքաշված էր մի շարք սկանդալների մեջ, որոնք վնասել էին նրա հեղինակությանը։
Մետտե-Մարիտը, մասնավորապես, խիստ քննադատության էր ենթարկվում ամերիկացի սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր նախկին կապերի և նրա որդու իրավական խնդիրների համար։
Մինչդեռ 53-ամյա Հակոն VIII-ը շատ ժողովրդական է, նոր թագուհու վերաբերյալ կարծիքները մնում են խորապես բաժանված։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցին ահաբեկչություններ էր ծրագրել Մոլդովայում և Ուկրաինայում. Լուսանկար
Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար
Հունգարիան պարտվել է Ուկրաինայի համար ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ կապված վեճում