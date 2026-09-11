Իռլանդիան ձգտում է խուսափել «բարդ իրավիճակներից» գոլֆի սիրահար Թրամփի հետ շփումներում

Իռլանդիայի իշխանությունները հույս ունեն պաշտպանել Թրամփին բողոքի ակցիաների մասնակիցներից և նրա ուշադրությունը կենտրոնացնել «Irish Open» գոլֆի մրցաշարի վրա, որն անցկացվում է Ատլանտյան օվկիանոսի ափին գտնվող նրա հանգստավայրում։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Իռլանդիան պատրաստվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմավորել երկրին բնորոշ լեգենդար «հարյուր հազարավոր ողջույններով», թեև, ըստ էության, անհամբեր սպասում է նրա հեռանալուն։
Շաբաթ օրը սպասվող Թրամփի այցի նախաշեմին Իռլանդիայի պաշտոնական գերակայություններն են՝ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին հեռու պահել նրա տեսադաշտից և նախագահի ուշադրությունը կենտրոնացնել «Irish Open» գոլֆի մրցաշարի վրա, որն անցկացվում է երկրի արևմտյան ափին գտնվող նրա հանգստավայրում։
«Նա ինքն իրեն հրավիրեց Իռլանդիա՝ գոլֆ խաղը դիտելու։ Դա հիանալի է։ Մենք պետք է ապահովենք նրա անցումը Դուբլինով հնարավորինս սահուն և առանց միջադեպերի։ Ժպտացող դեմքեր, հաճելի կադրեր, առանց լարվածության», — նշել է Իռլանդիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Պաշտոնյան խոսել է անանունության պայմանով՝ քննարկելով այն այցի նախապատրաստական աշխատանքների կուլիսային մանրամասները, որը Իռլանդիայի ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռևս գրեթե վեց ամիս առաջ՝ Սուրբ Պատրիկի օրվանից ի վեր։ Երբ վարչապետ Միքոլ Մարտինն այցելեց Սպիտակ տուն, նա Թրամփի հետ պայմանավորվեց, որ վերջինս, հավանաբար, պետք է այցելի Քլեր կոմսության Դունբեգ (Doonbeg) բնակավայրում գտնվող իր հանգստավայրը հենց այս հանգստյան օրերին, քանի որ այնտեղ անցկացվում է երկրի գլխավոր գոլֆի մրցաշարը։
Երբ Թրամփի՝ Քաթարի կողմից նվիրաբերված «Air Force One» ինքնաթիռը վայրէջք կատարի Դուբլինի օդանավակայանում, նախատեսվում է, որ նրան «Marine One» ուղղաթիռով կտեղափոխեն Ֆենիքս պարկ՝ քաղաքային ընդարձակ օազիս, որը ժամանակին բրիտանական իշխող վերնախավի որսորդավայրն էր, իսկ այսօր իդեալական վայր է դիվանագիտական գործունեության համար՝ հեշտությամբ պաշտպանվող պարիսպների ներսում:
Ըստ գնահատումների՝ շուրջ 4000 անվտանգության աշխատակից կպահանջվի (այդ թվում՝, ըստ տեղեկությունների, ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության 1000 գործակալ և անօդաչու սարքերի դեմ պայքարի միջոցներ կիրառող ամերիկյան այլ մասնագետներ)՝ ցուցարարներին և հնարավոր մահափորձ իրականացնողներին անվտանգ հեռավորության վրա պահելու համար, երբ Թրամփը հանդիպի Իռլանդիայի ղեկավարների հետ Ֆենիքս պարկում՝ նախքան Դունբեգ մեկնելը։
Դեն Մալհոլը, որը Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում Իռլանդիայի դեսպանն էր ԱՄՆ-ում, նշել է, որ «Irish Open» մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը Թրամփի հանգստավայրին տրամադրելու որոշումն անխուսափելի է դարձրել այս հանգստյան օրերի բարդ դիվանագիտական իրավիճակը։ «Երբ ամեն ինչ ավարտվի, [Իռլանդիայի] կառավարությունը թեթևացում կզգա», – ասել է նա։ – «Վստահ եմ՝ նրանք այնքան էլ ոգևորված չեն այս այցով, բայց դա պետք է իրականացվի»։
Թրամփի՝ իշխանության վերադառնալուց ի վեր Իռլանդիայի կառավարության հիմնական նպատակն է եղել զսպել քննադատությունն ու հարձակումներն այն բացառիկ դերի վերաբերյալ, որը ԱՄՆ դեղագործական և տեխնոլոգիական ընկերությունները խաղում են Իռլանդիայի՝ ԵՄ-ում առաջատար դիրք զբաղեցնող տնտեսության զարգացման գործում։
«Մենք շատ հարցերում կախված ենք ԱՄՆ-ից, և այդ կարևոր փաստից խուսափել հնարավոր չէ։ Մենք ի պատասխան շատ բան ենք առաջարկում և կցանկանայինք ընդգծել այդ հանգամանքը։ Ուստի բնական է, որ նախագահ Թրամփին այստեղ գտնվելու ընթացքում կապահովվի լիարժեք «céad míle fáilte»՝ իռլանդական ավանդական ողջույնը, որը նշանակում է «հարյուր հազար ողջույն»», – ասել է իռլանդացի պաշտոնյան։
Ֆենիքս պարկում են գտնվում իռլանդական դիվանագիտության ամենանշանակալի վայրերից երեքը՝ «Ֆարմլի» (Farmleigh House) առանձնատունը, որը նախկինում ծառայել է որպես «Գինես» (Guinness) գարեջրագործական դինաստիայի հանգստավայր, իսկ այժմ պետական հյուրատուն է բարձրաստիճան պաշտ Սակայն մեծ անհանգստություն է առաջացնում Թրամփի և Քոնոլիի՝ սոցիալիստական հայացքներ ունեցող ընդդիմադիր քաղաքական գործչի հանդիպումը. վերջինս հաճախ էր քննադատում Թրամփին նախքան անցյալ տարի պետության ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելը (պաշտոն, որը ոչ թե քաղաքականություն է մշակում, այլ կոչված է արտահայտելու իռլանդական արժեքները)։
Պաղեստինցի ժողովրդի եռանդուն պաշտպան Քոնոլին անձամբ է բողոքի ակցիա իրականացրել 2019 թվականին Թրամփի՝ Իռլանդիա կատարած նախագահական առաջին այցի ժամանակ։ Նախագահ ընտրվելուց առաջ Քոնոլին Թրամփի վաղեմի և հետևողական քննադատներից էր՝ մի առիթով հայտարարելով. «Ինձ համար դժվար է նրան “նախագահ Թրամփ” անվանելը»։
Իր հերթին, Թրամփը սխալմամբ ենթադրել էր, որ Քոնոլին տղամարդ է՝ նրա մասին արված իր միակ հրապարակային մեկնաբանության ժամանակ։
Առաջին դեմ առ դեմ հանդիպման համար Քոնոլիի թիմը խստորեն սահմանափակում է այն անձանց շրջանակը, ովքեր կարող են ներկա գտնվել «Արաս»-ում (Իռլանդիայի նախագահի նստավայրում) կայանալիք պաշտոնական ձեռքսեղմմանն ու ողջույնի արարողությանը։ Ի տարբերություն ԱՄՆ նախագահների նախորդ այցերի՝ չի սպասվում, որ Թրամփը կմիանա Իռլանդիայի նախագահին՝ դրսում խաղաղության խորհրդանշական զանգը հնչեցնելու համար։
Նույն կերպ, մինչ ԱՄՆ նախկին նախագահները ելույթ են ունեցել Իռլանդիայի խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում (պատիվ, որին վերջին անգամ արժանացել է Բայդենը 2023 թվականին), Թրամփի այցի ժամանակ շենքը փակ կմնա։
«Մենք հարմար պատրվակ ունենք՝ հանգստյան օրերն են», – ասել է իռլանդացի պաշտոնյան՝ միաժամանակ ընդունելով, որ խորհրդարանը նախկինում բացառության կարգով ընդհատել է արձակուրդային շրջանը՝ Բայդենին և ԱՄՆ այլ այցելու նախագահներին ընդունելու համար։ «Մենք երբեք այնպիսի տպավորություն չենք ստացել, թե նախագահ Թրամփը հատկապես ցանկանում էր դա անել»։
Ակնկալվում է, որ հազարավոր ձախակողմյան ցուցարարներ, այդ թվում՝ գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության՝ «Շին Ֆեյն»-ի (Sinn Féin) բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, երթ կանցկացնեն Դուբլինի կենտրոնում այն ընթացքում, երբ Թրամփը կգտնվի զբոսայգում։ Թրամփի դեմ հանդես եկող ցուցարարները նմանատիպ ակցիաներ են ծրագրում կիրակի օրը՝ Քլեր կոմսության գյուղական շրջանում, որտեղ անցկացվում է «Irish Open» մրցաշարի եզրափակիչ փուլը. այստեղ ազգային ոստիկանությունն ու ԱՄՆ Գաղտնի ծառայությունը շաբաթներ շարունակ մշակել են անվտանգության միջոցառումներ՝ ցուցարարներին գոլֆի դաշտերից հեռու պահելու համար։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի նախագահական ընտրապայքարը ձեռք է բերում աշխարհաքաղաքական բնույթ
Շվեդիան զգուշացնում է՝ Պուտինի բոտերի բանակը թիրախավորում է Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ընտրությունները
ԵՄ-ն Ադրբեջանում է, ինչ սպասել Հայաստանի համար