ԵՄ վերահսկիչ մարմինը հետաքննում է ֆոն դեր Լայենի կողմից արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) գծով հատուկ ներկայացուցչի նշանակումը

Հասարակական կազմակերպությունները մտահոգություն են հայտնում ԵՄ-ում Siemens-ի ղեկավարի ստանձնած դերի առնչությամբ՝ կապված նրա «անկախության և անաչառության» հետ։
ԵՄ օմբուդսմենը հետաքննություն է սկսել Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Siemens-ի նախագահ Ջիմ Հագեման Սնաբեին արդյունաբերական ոլորտում ԱԲ-ի գծով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ։
Հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ բողոք է ներկայացրել ԵՄ վերահսկիչ մարմնին՝ նշելով, որ Siemens-ում Սնաբեի շարունակական պաշտոնավարումը «կարող է վտանգել ներկայացուցչի անկախությունն ու անաչառությունը»։
Նույն խումբը, որի կազմում են Transparency International-ը, Corporate Europe Observatory-ն, LobbyControl-ը և Good Lobby-ն, հունիսի 10-ին նամակով դիմել էր Հանձնաժողովին՝ արտահայտելով իր մտահոգությունները, սակայն, ըստ նրանց, պատասխան չէր ստացել։
Սնաբեն այդ պաշտոնում կաշխատի առանց վարձատրության մինչև 2027 թվականի մարտի վերջը և պետք է զեկույց պատրաստի այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ԱԲ ենթակառուցվածքները, առաջադեմ (frontier) ԱԲ տեխնոլոգիաները և արդյունաբերության մեջ ԱԲ-ի ներդրումը։
Սակայն նշանակումը քննադատության է արժանացել Siemens-ի՝ լոբբիստական գործունեության մեջ վերջերս ունեցած դերի պատճառով. ընկերությունը ձգտում էր մեղմացնել ԱԲ-ի վերաբերյալ այն կանոնները, որոնք այժմ ձևավորում են Եվրոպայի արդյունաբերական ռազմավարությունը։
Siemens-ը հիմնական նախաձեռնողներից էր, որ պահանջում էր ԵՄ մեքենաշինական կանոնակարգերի ենթակա արտադրանքն ազատել միության՝ ԱԲ-ի մասին առանցքային օրենքի պահանջներից. փոփոխություն, որին ԵՄ օրենսդիրները համաձայնել էին ամռանը, և որն այժմ օրենքի մաս է կազմում։
Siemens-ը նաև մաս է կազմում European Tech Creators-ի՝ Բրյուսելում գործող լոբբիստական նոր խմբավորման, որի կազմում ընդգրկված են նաև SAP-ը, ASML-ը, Mistral-ը, Airbus-ը, Ericsson-ը, Nokia-ն և BMW-ն։ Խումբը հանդիպել է ֆոն դեր Լայենի հետ և ծրագրում է եռամսյակը մեկ հանդիպումներ ունենալ Հանձնաժողովի նախագահի հետ։
Օմբուդսմենը Հանձնաժողովին հանձնարարել է մինչև սեպտեմբերի 29-ը պատասխանել բողոք ներկայացնողների բարձրացրած մտահոգություններին։
Հանձնաժողովը պաշտպանել է Սնաբեի նշանակումը՝ նշելով, որ նա կպատրաստի հանրությանը հասանելի զեկույց, որը «կենթարկվի հանրային վերահսկողության», և որ նրա խորհրդատվությունը «տեսանելի ու հասանելի կլինի բոլորի համար»։
Հանձնաժողովը մերժել է Սնաբեի նշանակմանն առնչվող մի շարք փաստաթղթերի հասանելիությունը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին։
Բաց մի թողեք
Կալլասը նշում է, որ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները խռովություն են առաջացնում EEAS-ում
Գերմանիայի ծայրահեղ աջերի՝ իշխանության հասնելու նոր ուղին. չմեղմել դիրքորոշումը, այլ մնալ արմատական
ԵՄ հանձնաժողովը շտապում է համընթաց քայլել Մոլդովայի անդամակցության գործընթացին