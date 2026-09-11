11/09/2026

EU – Armenia

Գերմանիայի ծայրահեղ աջերի՝ իշխանության հասնելու նոր ուղին. չմեղմել դիրքորոշումը, այլ մնալ արմատական

infomitk@gmail.com 11/09/2026 1 min read

Գերմանիայի արևելքում AfD-ի («Այլընտրանք Գերմանիայի համար») տարած հաղթանակը մարտահրավեր է նետում պոպուլիստական ​​կուսակցությունների՝ ընտրություններում հաղթելու վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումներին։

Տարիներ շարունակ թվում էր, թե Եվրոպայի ծայրահեղ աջ ուժերը ընտրության առջև են կանգնած՝ կա՛մ մեղմել դիրքորոշումը, կա՛մ մնալ քաղաքական դաշտի լուսանցքում։ Սաքսոնիա-Անհալթում «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության տարած համոզիչ հաղթանակը վկայում է, որ գոյություն ունի նաև երրորդ տարբերակը՝ արմատականացում և հաղթանակ։

Անցած հանգստյան օրերին կայացած ընտրություններում կուսակցության ցուցադրած արդյունքը (ձայների 44%-ը) փշրեց եվրոպական քաղաքական հիմնական հոսանքի ներկայացուցիչների շրջանում տարածված այն պատրանքը, թե ծայրահեղ աջերը իշխանության ճանապարհին ի վերուստ դատապարտված են մեղմելու իրենց հռետորաբանությունը։

Հենց այդ ուղով են ընթացել Իտալիայից Ջորջիա Մելոնին և Ֆրանսիայից Մարին Լը Պենը։ Իտալիայի վարչապետի՝ դեպի քաղաքական հիմնական հոսանք կատարած շրջադարձը (հատկապես ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հարցում) նույնիսկ հատուկ անվանում է ստացել՝ «Մելոնիզացիա»։ Լը Պենն իր հերթին տարիներ շարունակ զբաղվել է իր կուսակցության նկատմամբ ձևավորված բացասական ընկալումը փոխելով՝ հրաժարվելով ԵՄ-ից դուրս գալու կոչերից և հեռանալով Ռուսաստանից՝ Ուկրաինա Մոսկվայի ներխուժումից հետո։

AfD-ն, մինչդեռ, հակառակ ուղղությամբ է շարժվել՝ էլ ավելի կոշտացնելով հակաիմիգրացիոն և հակաիսլամական հռետորաբանությունը, ինչպես նաև պահպանելով ռուսամետ դիրքորոշումը, և, այնուամենայնիվ, ընտրություններում մեծ հաջողություն է գրանցել։

Հաշվի առնելով, որ Շվեդիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում և Իտալիայում այս և հաջորդ տարի սպասվող կարևոր ընտրություններից առաջ ծայրահեղ աջ ուժերը բարձր վարկանիշ ունեն, AfD-ի այս հաջողությունը լուրջ արձագանք է գտնում Գերմանիայի արևելյան սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Այն Եվրոպայի քաղաքական էլիտայի համար ավելի մտահոգիչ հեռանկար է ուրվագծում. պոպուլիստական ​​ուժերի հաջորդ ալիքը կարող է ավելի ք «Շարունակեք մեզ ծայրահեղականներ անվանել», – գրել է նա X հարթակում։ «Եթե բնակչության կեսը պաշտպանում է AfD-ին, ապա ծայրահեղականության վերաբերյալ մեղադրանքները, ըստ էության, գոլորշիանում և անհետանում են»։

Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանություն է կատարել իր Truth Social սոցիալական հարթակում. «Հիանալի է։ Գերմանիայի պոպուլիստական ​​կուսակցությունը հենց նոր շատ հաջող գիշեր ունեցավ։ Նրանք վերջապես հոգնել են ներգաղթի բացարձակապես սարսափելի կանոններից ու կարգավորումներից, որոնք այդքան մեծ վնաս են հասցրել Գերմանիային։ Նրանք վերելք են ապրում և այլևս չեն հանդուրժելու սա։ MGGA!!!»

Մինչդեռ Իտալիայում և Ֆրանսիայում Լը Պենն ու Մելոնին ձեռնպահ են մնացել մեկնաբանություններից։

Տարբերվող ուղիներ

Այս պառակտումը նորություն չէ։ Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը խզեց կապերը AfD-ի հետ 2024 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ՝ գերմանական կուսակցության առաջատար թեկնածուների այն հայտարարությունների պատճառով, որոնք նսեմացնում էին նացիստական ​​SS (Շուցշտաֆել) ռազմականացված կազմակերպությանը անդամակցության նշանակությունը։

Սաքսոնիա-Անհալթում տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո «Ազգային միավորման» խորհրդարանական Ժան-Ֆիլիպ Տանգին ֆրանսիական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ «ցնցված է»՝ տեսնելով, թե որքան շատ մարդիկ են «քվեարկել այնպիսի մարդկանց օգտին, ովքեր նսեմացնում են Գերմանիայի նացիստական ​​անցյալը»։

Ի հակադրություն դրա՝ AfD-ն հաջողության է հասել մասամբ իր ամենաարմատական ​​գործիչներին առաջ մղելու շնորհիվ։ Ուլրիխ Զիգմունդը՝ կուսակցության ղեկավարը Սաքսոնիա-Անհալթում, համազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2024 թվականին՝ Պոտսդամում կայացած փակ հանդիպմանը մասնակցելուց հետո, որտեղ քննարկվում էին միգրանտների զանգվածային արտաքսման ծրագրերը։

AfD-ն պաշտպանում է այն, ինչ անվանում է «վերաարտագաղթ» (remigration)՝ խրախուսելով ներգաղթյալների ծագում ունեցող մարդկանց վերադառնալ իրենց էթնիկ ծագման երկրներ։ Սաքսոնիա-Անհալթում կուսակց Նրանք շփվում էին ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների հետ այնպիսի կուսակցություններից, ինչպիսիք են իսպանական «Vox»-ը և բրիտանական «Restore Britain»-ը, ինչպես նաև ավստրիացի էթնո-ազգայնական Մարտին Սելների հետ, ում մուտքը Գերմանիա արգելվել էր Պոտսդամում կայացած միջոցառմանը մասնակցելուց հետո։

Պորտուգալիայում Գոնսալվեսը դիտարկում է լիարժեք քաղաքական կուսակցություն հիմնելու հնարավորությունը՝ ծայրահեղ աջ «Chega» կուսակցությանը մրցակցություն կազմակերպելու նպատակով։ «Reconquista»-ի պատվերով անցկացված և տրամադրված հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ համընդհանուր ընտրություններում շարժումը կարող է ստանալ ձայների մոտավորապես 5 տոկոսը։

«Ռեկոնկիստա»-ի (Reconquista)՝ քաղաքական իշխանության հասնելու հավանական փորձը եվրոպական ավելի լայն միտման մաս է կազմում, որի շրջանակներում ակտիվիստները մարտահրավեր են նետում ծայրահեղ աջ կուսակցություններին՝ փորձելով գերազանցել նրանց այնպիսի հարցերում, ինչպիսին միգրացիան է։ Գոնսալվեսն առաջարկել է չեղարկել պորտուգալական քաղաքացիությունը այն ներգաղթյալների համար, ովքեր այն ստացել են, իր կարծիքով, «ապօրինի» և «մեր ազգի ու ինքնության արժեքներին հակասող» եղանակով։

Ֆրանսիայում ազդեցություն ձեռք բերող գործիչներ, ինչպիսին է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Սառա Կնաֆոն (ում կուսակցությունը դաշինքի մեջ է AfD-ի հետ), հաջողության են հասնում՝ կիրառելով Սաքսոնիա-Անհալթում փորձարկված քարոզչական ռազմավարություններ՝ համադրելով ծայրահեղ աջ դիրքորոշումները տպավորիչ վիզուալ բրենդինգի հետ։

«Արմատական ​​հռետորաբանությունն այժմ բարձր արժեք ունի», – նշում է Բելգիայի Լիեժի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ժերոմ Ժամենը, ով ուսումնասիրել է պոպուլիստական ​​շարժումները Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։ – «Այն արդյունք է տալիս՝ ավելի շատ, քան նախկինում»։

Արմատական ​​վերաբրենդավորում

Արդյոք AfD-ի արմատականությունը հաղթական բաղադրատոմս կդառնա Արևելյան Գերմանիայում գտնվող նրանց հենակետերից դուրս, թե ոչ՝ դեռևս բաց հարց է։ Թեև այն ոգևորում է ընտրազանգվածի ամենաարմատական ​​հատվածին, միևնույն ժամանակ վախեցնում է շատ ընտրողների։ Սա նշանակում է, որ այն կարող է զգալի հաջողություններ բերել տեղական մակարդակում, սակայն ձախողվել ազգային մակարդակում, որտեղ թեկնածուները պետք է գրավեն ընտրազանգվածի ավելի լայն շերտերի։

Գերմանիայի հիմնական քաղաքական ուժերը նույնպես խոստացել են չհամագործակցել և կոալիցիա չկազմել AfD-ի հետ։ Այդպես կոչված «պաշտպանիչ պատնեշն» արդեն իսկ դժվարացնում է կուսակցության համար կառավարություն ձևավորելը Սաքսոնիա-Անհալթում, որտեղ նրանց ընդամենը երեք մանդատ է պակասում բացարձակ մեծամասնություն ունենալու համար։ Ազգային մակարդակում, որտեղ հարցումները ցույց են տալիս 28% աջակցություն, այդ հնարավորությունը շատ հեռու է թվում։

Ֆրանսիայում ծայրահեղ աջերի վառ ներկայացուցիչ և բանավիճող Էրիկ Զեմուրը փորձեց գերազանցել Մարին Լը «Նա նրան ավելի քիչ ծայրահեղական տեսք հաղորդեց և այդպիսով ծառայություն մատուցեց նրան», — ասաց քաղաքական գործիչը։

Կա նաև կառավարման խնդիրը։ Երբ պոպուլիստական ​​ուժերն իրականում իշխանության են գալիս, նրանց ծրագրերը հաճախ բախվում են իրականությանը՝ լինի դա ֆինանսական, թե ինստիտուցիոնալ բնույթի։

Դա, իր հերթին, նրանց խոցելի է դարձնում նույն այն մեղադրանքների առջև, որոնք նրանք տարիներ շարունակ հնչեցրել են կենտրոնամետ կուսակցությունների հասցեին՝ պնդելով, թե վերջիններս ի վիճակի չեն էականորեն բարելավել քաղաքացիների կյանքը և պետք է տեղ զիջեն նրանց, ովքեր կարող են դա անել։

Հունգարիայում Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությունն այս տարվա սկզբին ավարտվեց ընտրություններում ջախջախիչ պարտությամբ, երբ ԵՄ-ի ամենաավտորիտար առաջնորդը չկարողացավ կատարել մի շարք խոստումներ։ ԱՄՆ-ում կյանքի թանկացման ճգնաժամը, որը հրահրվել էր Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությամբ, բազմաթիվ ամերիկացիների դուրս է մղել բարեկեցության գոտուց և վնասել է կառավարության վարկանիշին՝ միջանկյալ ընտրություններին ընդառաջ։

Քաղաքագետ Ժամենը հերքեց այն տեսակետը, թե AfD-ի (Գերմանիայի «Այլընտրանք» կուսակցության) ազդեցության աճը կամ առցանց տիրույթում ծայրահեղ աջ ակտիվիստների հզորացումը բնույթով տարբերվում են Եվրոպայում նախկինում տեղի ունեցած պոպուլիստական ​​ալիքներից, այդ թվում՝ բորբոքող հռետորաբանության առումով։

«Մենք «թրամփիզմին» ծանոթացանք ավելի վաղ, քան ամերիկացիները՝ [Իտալիայի հանգուցյալ վարչապետ Սիլվիո] Բեռլուսկոնիի օրոք», — ասաց Ժամենը։

Նրա խոսքով՝ տարբերությունը միջազգային քաղաքական միջավայրն էր։ Մինչ Վաշինգտոնը ժամանակին կարող էր փորձել զսպել Եվրոպայի ծայրահեղ աջ շարժումները, Թրամփի վարչակազմը՝ իրավական և սահմանադրական սահմանափակումները շրջանցելու պատրաստակամությամբ, ընդհակառակը՝ ոգեշնչում է նրանց՝ գնալու ավելի հեռու։

«Երբ սա գալիս է Սպիտակ տան կողմից, մարդիկ սկսում են մտածել. «Մենք էլ կարող ենք նույնն անել, սա քաղաքականության ապագան է»»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալլասը նշում է, որ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները խռովություն են առաջացնում EEAS-ում

11/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ վերահսկիչ մարմինը հետաքննում է ֆոն դեր Լայենի կողմից արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) գծով հատուկ ներկայացուցչի նշանակումը

11/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը շտապում է համընթաց քայլել Մոլդովայի անդամակցության գործընթացին

10/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները

11/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիորգոս Մազոնակիս. Ձերբակալություններ և նոր ապացույցներ հույն աստղի մահվան հետաքննության շրջանակներում

11/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուդանով․ Եվրոպան վերջապես գիտակցում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի վտանգը

11/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լավ, դեռ որքան կարելի է երևանցիներին հիմարի տեղ դնել

11/09/2026 infomitk@gmail.com