Գերմանիայի ծայրահեղ աջերի՝ իշխանության հասնելու նոր ուղին. չմեղմել դիրքորոշումը, այլ մնալ արմատական

Գերմանիայի արևելքում AfD-ի («Այլընտրանք Գերմանիայի համար») տարած հաղթանակը մարտահրավեր է նետում պոպուլիստական կուսակցությունների՝ ընտրություններում հաղթելու վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումներին։
Տարիներ շարունակ թվում էր, թե Եվրոպայի ծայրահեղ աջ ուժերը ընտրության առջև են կանգնած՝ կա՛մ մեղմել դիրքորոշումը, կա՛մ մնալ քաղաքական դաշտի լուսանցքում։ Սաքսոնիա-Անհալթում «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության տարած համոզիչ հաղթանակը վկայում է, որ գոյություն ունի նաև երրորդ տարբերակը՝ արմատականացում և հաղթանակ։
Անցած հանգստյան օրերին կայացած ընտրություններում կուսակցության ցուցադրած արդյունքը (ձայների 44%-ը) փշրեց եվրոպական քաղաքական հիմնական հոսանքի ներկայացուցիչների շրջանում տարածված այն պատրանքը, թե ծայրահեղ աջերը իշխանության ճանապարհին ի վերուստ դատապարտված են մեղմելու իրենց հռետորաբանությունը։
Հենց այդ ուղով են ընթացել Իտալիայից Ջորջիա Մելոնին և Ֆրանսիայից Մարին Լը Պենը։ Իտալիայի վարչապետի՝ դեպի քաղաքական հիմնական հոսանք կատարած շրջադարձը (հատկապես ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հարցում) նույնիսկ հատուկ անվանում է ստացել՝ «Մելոնիզացիա»։ Լը Պենն իր հերթին տարիներ շարունակ զբաղվել է իր կուսակցության նկատմամբ ձևավորված բացասական ընկալումը փոխելով՝ հրաժարվելով ԵՄ-ից դուրս գալու կոչերից և հեռանալով Ռուսաստանից՝ Ուկրաինա Մոսկվայի ներխուժումից հետո։
AfD-ն, մինչդեռ, հակառակ ուղղությամբ է շարժվել՝ էլ ավելի կոշտացնելով հակաիմիգրացիոն և հակաիսլամական հռետորաբանությունը, ինչպես նաև պահպանելով ռուսամետ դիրքորոշումը, և, այնուամենայնիվ, ընտրություններում մեծ հաջողություն է գրանցել։
Հաշվի առնելով, որ Շվեդիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում և Իտալիայում այս և հաջորդ տարի սպասվող կարևոր ընտրություններից առաջ ծայրահեղ աջ ուժերը բարձր վարկանիշ ունեն, AfD-ի այս հաջողությունը լուրջ արձագանք է գտնում Գերմանիայի արևելյան սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Այն Եվրոպայի քաղաքական էլիտայի համար ավելի մտահոգիչ հեռանկար է ուրվագծում. պոպուլիստական ուժերի հաջորդ ալիքը կարող է ավելի ք «Շարունակեք մեզ ծայրահեղականներ անվանել», – գրել է նա X հարթակում։ «Եթե բնակչության կեսը պաշտպանում է AfD-ին, ապա ծայրահեղականության վերաբերյալ մեղադրանքները, ըստ էության, գոլորշիանում և անհետանում են»։
Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանություն է կատարել իր Truth Social սոցիալական հարթակում. «Հիանալի է։ Գերմանիայի պոպուլիստական կուսակցությունը հենց նոր շատ հաջող գիշեր ունեցավ։ Նրանք վերջապես հոգնել են ներգաղթի բացարձակապես սարսափելի կանոններից ու կարգավորումներից, որոնք այդքան մեծ վնաս են հասցրել Գերմանիային։ Նրանք վերելք են ապրում և այլևս չեն հանդուրժելու սա։ MGGA!!!»
Մինչդեռ Իտալիայում և Ֆրանսիայում Լը Պենն ու Մելոնին ձեռնպահ են մնացել մեկնաբանություններից։
Տարբերվող ուղիներ
Այս պառակտումը նորություն չէ։ Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը խզեց կապերը AfD-ի հետ 2024 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ՝ գերմանական կուսակցության առաջատար թեկնածուների այն հայտարարությունների պատճառով, որոնք նսեմացնում էին նացիստական SS (Շուցշտաֆել) ռազմականացված կազմակերպությանը անդամակցության նշանակությունը։
Սաքսոնիա-Անհալթում տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո «Ազգային միավորման» խորհրդարանական Ժան-Ֆիլիպ Տանգին ֆրանսիական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ «ցնցված է»՝ տեսնելով, թե որքան շատ մարդիկ են «քվեարկել այնպիսի մարդկանց օգտին, ովքեր նսեմացնում են Գերմանիայի նացիստական անցյալը»։
Ի հակադրություն դրա՝ AfD-ն հաջողության է հասել մասամբ իր ամենաարմատական գործիչներին առաջ մղելու շնորհիվ։ Ուլրիխ Զիգմունդը՝ կուսակցության ղեկավարը Սաքսոնիա-Անհալթում, համազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2024 թվականին՝ Պոտսդամում կայացած փակ հանդիպմանը մասնակցելուց հետո, որտեղ քննարկվում էին միգրանտների զանգվածային արտաքսման ծրագրերը։
AfD-ն պաշտպանում է այն, ինչ անվանում է «վերաարտագաղթ» (remigration)՝ խրախուսելով ներգաղթյալների ծագում ունեցող մարդկանց վերադառնալ իրենց էթնիկ ծագման երկրներ։ Սաքսոնիա-Անհալթում կուսակց Նրանք շփվում էին ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների հետ այնպիսի կուսակցություններից, ինչպիսիք են իսպանական «Vox»-ը և բրիտանական «Restore Britain»-ը, ինչպես նաև ավստրիացի էթնո-ազգայնական Մարտին Սելների հետ, ում մուտքը Գերմանիա արգելվել էր Պոտսդամում կայացած միջոցառմանը մասնակցելուց հետո։
Պորտուգալիայում Գոնսալվեսը դիտարկում է լիարժեք քաղաքական կուսակցություն հիմնելու հնարավորությունը՝ ծայրահեղ աջ «Chega» կուսակցությանը մրցակցություն կազմակերպելու նպատակով։ «Reconquista»-ի պատվերով անցկացված և տրամադրված հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ համընդհանուր ընտրություններում շարժումը կարող է ստանալ ձայների մոտավորապես 5 տոկոսը։
«Ռեկոնկիստա»-ի (Reconquista)՝ քաղաքական իշխանության հասնելու հավանական փորձը եվրոպական ավելի լայն միտման մաս է կազմում, որի շրջանակներում ակտիվիստները մարտահրավեր են նետում ծայրահեղ աջ կուսակցություններին՝ փորձելով գերազանցել նրանց այնպիսի հարցերում, ինչպիսին միգրացիան է։ Գոնսալվեսն առաջարկել է չեղարկել պորտուգալական քաղաքացիությունը այն ներգաղթյալների համար, ովքեր այն ստացել են, իր կարծիքով, «ապօրինի» և «մեր ազգի ու ինքնության արժեքներին հակասող» եղանակով։
Ֆրանսիայում ազդեցություն ձեռք բերող գործիչներ, ինչպիսին է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Սառա Կնաֆոն (ում կուսակցությունը դաշինքի մեջ է AfD-ի հետ), հաջողության են հասնում՝ կիրառելով Սաքսոնիա-Անհալթում փորձարկված քարոզչական ռազմավարություններ՝ համադրելով ծայրահեղ աջ դիրքորոշումները տպավորիչ վիզուալ բրենդինգի հետ։
«Արմատական հռետորաբանությունն այժմ բարձր արժեք ունի», – նշում է Բելգիայի Լիեժի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ժերոմ Ժամենը, ով ուսումնասիրել է պոպուլիստական շարժումները Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։ – «Այն արդյունք է տալիս՝ ավելի շատ, քան նախկինում»։
Արմատական վերաբրենդավորում
Արդյոք AfD-ի արմատականությունը հաղթական բաղադրատոմս կդառնա Արևելյան Գերմանիայում գտնվող նրանց հենակետերից դուրս, թե ոչ՝ դեռևս բաց հարց է։ Թեև այն ոգևորում է ընտրազանգվածի ամենաարմատական հատվածին, միևնույն ժամանակ վախեցնում է շատ ընտրողների։ Սա նշանակում է, որ այն կարող է զգալի հաջողություններ բերել տեղական մակարդակում, սակայն ձախողվել ազգային մակարդակում, որտեղ թեկնածուները պետք է գրավեն ընտրազանգվածի ավելի լայն շերտերի։
Գերմանիայի հիմնական քաղաքական ուժերը նույնպես խոստացել են չհամագործակցել և կոալիցիա չկազմել AfD-ի հետ։ Այդպես կոչված «պաշտպանիչ պատնեշն» արդեն իսկ դժվարացնում է կուսակցության համար կառավարություն ձևավորելը Սաքսոնիա-Անհալթում, որտեղ նրանց ընդամենը երեք մանդատ է պակասում բացարձակ մեծամասնություն ունենալու համար։ Ազգային մակարդակում, որտեղ հարցումները ցույց են տալիս 28% աջակցություն, այդ հնարավորությունը շատ հեռու է թվում։
Ֆրանսիայում ծայրահեղ աջերի վառ ներկայացուցիչ և բանավիճող Էրիկ Զեմուրը փորձեց գերազանցել Մարին Լը «Նա նրան ավելի քիչ ծայրահեղական տեսք հաղորդեց և այդպիսով ծառայություն մատուցեց նրան», — ասաց քաղաքական գործիչը։
Կա նաև կառավարման խնդիրը։ Երբ պոպուլիստական ուժերն իրականում իշխանության են գալիս, նրանց ծրագրերը հաճախ բախվում են իրականությանը՝ լինի դա ֆինանսական, թե ինստիտուցիոնալ բնույթի։
Դա, իր հերթին, նրանց խոցելի է դարձնում նույն այն մեղադրանքների առջև, որոնք նրանք տարիներ շարունակ հնչեցրել են կենտրոնամետ կուսակցությունների հասցեին՝ պնդելով, թե վերջիններս ի վիճակի չեն էականորեն բարելավել քաղաքացիների կյանքը և պետք է տեղ զիջեն նրանց, ովքեր կարող են դա անել։
Հունգարիայում Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությունն այս տարվա սկզբին ավարտվեց ընտրություններում ջախջախիչ պարտությամբ, երբ ԵՄ-ի ամենաավտորիտար առաջնորդը չկարողացավ կատարել մի շարք խոստումներ։ ԱՄՆ-ում կյանքի թանկացման ճգնաժամը, որը հրահրվել էր Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությամբ, բազմաթիվ ամերիկացիների դուրս է մղել բարեկեցության գոտուց և վնասել է կառավարության վարկանիշին՝ միջանկյալ ընտրություններին ընդառաջ։
Քաղաքագետ Ժամենը հերքեց այն տեսակետը, թե AfD-ի (Գերմանիայի «Այլընտրանք» կուսակցության) ազդեցության աճը կամ առցանց տիրույթում ծայրահեղ աջ ակտիվիստների հզորացումը բնույթով տարբերվում են Եվրոպայում նախկինում տեղի ունեցած պոպուլիստական ալիքներից, այդ թվում՝ բորբոքող հռետորաբանության առումով։
«Մենք «թրամփիզմին» ծանոթացանք ավելի վաղ, քան ամերիկացիները՝ [Իտալիայի հանգուցյալ վարչապետ Սիլվիո] Բեռլուսկոնիի օրոք», — ասաց Ժամենը։
Նրա խոսքով՝ տարբերությունը միջազգային քաղաքական միջավայրն էր։ Մինչ Վաշինգտոնը ժամանակին կարող էր փորձել զսպել Եվրոպայի ծայրահեղ աջ շարժումները, Թրամփի վարչակազմը՝ իրավական և սահմանադրական սահմանափակումները շրջանցելու պատրաստակամությամբ, ընդհակառակը՝ ոգեշնչում է նրանց՝ գնալու ավելի հեռու։
«Երբ սա գալիս է Սպիտակ տան կողմից, մարդիկ սկսում են մտածել. «Մենք էլ կարող ենք նույնն անել, սա քաղաքականության ապագան է»»։
Բաց մի թողեք
Կալլասը նշում է, որ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները խռովություն են առաջացնում EEAS-ում
ԵՄ վերահսկիչ մարմինը հետաքննում է ֆոն դեր Լայենի կողմից արհեստական բանականության (ԱԲ) գծով հատուկ ներկայացուցչի նշանակումը
ԵՄ հանձնաժողովը շտապում է համընթաց քայլել Մոլդովայի անդամակցության գործընթացին