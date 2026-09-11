ԵՄ-ն տիեզերքում. համարձակորեն ուղղվելով այնտեղ, ուր շատերն արդեն եղել են

Տիեզերքում ոչ ոք չի լսի, թե ինչպես եք դուք կանոնակարգում։
Բարի գալուստ «Declassified»՝ հումորային ամենշաբաթյա սյունակ։
Աշխարհն այնքան է նման այրվող աղբարկղի, որ գուցե Եվրոպան ճիշտ է վարվում՝ նախանձով նայելով դեպի տիեզերք։
Եվրոպական միությունն ինքնին արդեն բավականին նման է տիեզերքին. այն խորհրդավոր է, անկառավարելի և, ի տարբերություն սովորական վայրերի, Բրյուսելի «ԵՄ թաղամասի» դեպքում՝ զուրկ է մթնոլորտից։
Հենց երեկ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հրապարակավ աջակցություն հայտնեց Airbus-ի, Leonardo-ի և Thales-ի միջև առաջարկվող տիեզերական նախագծին. արբանյակներ արտադրող այս երեք ընկերությունները մտադիր են մրցակից ստեղծել տեխնոլոգիական ոլորտի տրիլիոնատեր Իլոն Մասկի Starlink-ին։ Այն գուցե այնքան էլ լավը չլինի, բայց գոնե չի պատկանի մի մարդու, ով իր երեխաներին անվանակոչում է՝ դեմքով ստեղնաշարին հարվածելով։
Ցավոք, եվրոպական ընկերությունների առաջարկած տիեզերական նախաձեռնության անվանումը Bromo է. այն հնչում է այնպես, կարծես կրիպտոարժույթներով տարված մեկը խնդրում է մի պահ սպասել։
Ֆոն դեր Լայենը ելույթ էր ունենում Տիեզերքի հարցերով միջազգային գագաթնաժողովում, որը կազմակերպել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը. վերջինս ցանկանում է, որ Եվրոպան մեկ տասնամյակի ընթացքում մշակի տիեզերական թռիչքների ծրագիր՝ նախատեսված անձնակազմի (և ոչ Ի՞նչ կլինի, եթե նրանք հանդիպեն այլմոլորակային կյանքի։ Ի՞նչ լեզվով կշփվեն այլմոլորակայինների հետ։ Ես կընտրեի գերմաներենը, քանի որ այն ուղղակի է և ահաբեկող։ Իսկ ի՞նչ, եթե խորը տիեզերքից եկած այդ հյուրերը ցանկանան ներխուժել և աչք դնեն Եվրոպայի վրա։ Վստահ չեմ, որ Frontex-ը՝ ԵՄ սահմանային հսկողության գործակալությունը, բավարար ռեսուրսներ կունենա այլմոլորակայինների ներխուժմանը դիմակայելու համար, եթե 2034-2041 թվականների բազմամյա ֆինանսական շրջանակում ֆինանսավորումը կտրուկ չավելացվի։
Իհարկե, գնալով ավելի դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի ԵՄ-ն 2027 թվականի վերջին, էլ չեմ խոսում 2036-ի մասին։ Ես կանխատեսում եմ զարմանալիորեն մեծ կայունություն, քանի որ նույնիսկ դաշինքում իշխանության եկած ծայրահեղ աջ կառավարությունները բյուրոկրատական համակարգի ապամոնտաժումը չափազանց հոգնեցուցիչ գործ են համարել և պարզապես ձեռք չեն տվել դրան։
Այս իրականության մեջ տիեզերական քաղաքականությունը մնում է Հանձնաժողովի ձեռքում, որը վերահսկվում է ֆոն դեր Լայենի՝ արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված տարբերակի կողմից։ Իսկական Մարոշ Շեֆչովիչը շարունակում է զբաղեցնել առևտրի հարցերով հանձնակատարի պաշտոնը, քանի որ Brexit-ի շուրջ աշխատանքի շնորհիվ արդեն սովոր է գործ ունենալ անցանկալի այլմոլորակային էակների հետ։
«Նա արդե՞ն հրաժարական է տվել, թե՞ դեռ նստած է ու թշվառ տեսք ունի»։
«Ես խնդրել էի թագավոր Չարլզին, իսկ դուք ինձ ուղարկեցիք այս մարդո՞ւն»։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները
Գիորգոս Մազոնակիս. Ձերբակալություններ և նոր ապացույցներ հույն աստղի մահվան հետաքննության շրջանակներում
Ֆոն դեր Լայենը դիտարկում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ԵՄ նոր օրենքի ընդունման հնարավորությունը՝ երաշտից հետո