ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը

Ուկրաինան մոտ ապագայում կստանա գրեթե 3 միլիարդ եվրո՝ «Ուկրաինայի հիմնադրամ» (Ukraine Facility) ծրագրի շրջանակում ԵՄ խորհրդի կողմից հերթական՝ ութերորդ տրանշի հաստատումից հետո։
Այս մասին հայտնել է ԵՄ խորհուրդը:
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այդ գումարից գրեթե 800 միլիոն եվրոն Ուկրաինային կտրամադրվի վարկի տեսքով, ինչն իրականացվում է առաջին անգամ։ «Այսօր հաստատված տրանշը վկայում է Ուկրաինայի կողմից տասը նպատակային միջոցառումների հաջող իրականացման մասին։ Մինչ օրս Ուկրաինան կատարել է Ծրագրով նախատեսված 95 նպատակային միջոցառումներից 84-ը, ինչը կազմում է մինչ այժմ նախատեսված միջոցառումների մոտ 88%-ը», – նշել է ԵՄ խորհուրդը։
Բացի այդ, ԵՄ խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել «Ուկրաինայի ծրագրում»՝ ներառելով Նորվեգիայի կողմից կատարվող կամավոր ֆինանսական ներդրումը՝ մոտ 92 միլիոն եվրոյի չափով, որը տրամադրվում է որպես անհատույց դրամաշնորհ։
«Ուկրաինայի հիմնադրամ»-ը հնարավորություն է տալիս ԵՄ անդամ պետություններին, երրորդ երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել կամավոր ներդրումներ։ Շվեդիան արդեն իսկ կատարել է լրացուցիչ կամավոր ներդրումներ՝ անցած տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 253 միլիոն եվրոյի չափով։
Բաց մի թողեք
Կուբիլյուսը նախաձեռնում է շրջայց՝ Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով. Լուսանկար
Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ուժեղացնում են ճնշումը՝ պահանջելով ԵՄ-ում արգելել մորթու համար կենդանիների բուծումը
Թրամփի՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ գործարքի մանրամասները. Լուսանկար