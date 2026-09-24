24/09/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը

infomitk@gmail.com 24/09/2026 1 min read

Ուկրաինան մոտ ապագայում կստանա գրեթե 3 միլիարդ եվրո՝ «Ուկրաինայի հիմնադրամ» (Ukraine Facility) ծրագրի շրջանակում ԵՄ խորհրդի կողմից հերթական՝ ութերորդ տրանշի հաստատումից հետո։

Այս մասին հայտնել է ԵՄ խորհուրդը:

Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այդ գումարից գրեթե 800 միլիոն եվրոն Ուկրաինային կտրամադրվի վարկի տեսքով, ինչն իրականացվում է առաջին անգամ։ «Այսօր հաստատված տրանշը վկայում է Ուկրաինայի կողմից տասը նպատակային միջոցառումների հաջող իրականացման մասին։ Մինչ օրս Ուկրաինան կատարել է Ծրագրով նախատեսված 95 նպատակային միջոցառումներից 84-ը, ինչը կազմում է մինչ այժմ նախատեսված միջոցառումների մոտ 88%-ը», – նշել է ԵՄ խորհուրդը։

Բացի այդ, ԵՄ խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել «Ուկրաինայի ծրագրում»՝ ներառելով Նորվեգիայի կողմից կատարվող կամավոր ֆինանսական ներդրումը՝ մոտ 92 միլիոն եվրոյի չափով, որը տրամադրվում է որպես անհատույց դրամաշնորհ։

«Ուկրաինայի հիմնադրամ»-ը հնարավորություն է տալիս ԵՄ անդամ պետություններին, երրորդ երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել կամավոր ներդրումներ։ Շվեդիան արդեն իսկ կատարել է լրացուցիչ կամավոր ներդրումներ՝ անցած տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 253 միլիոն եվրոյի չափով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կուբիլյուսը նախաձեռնում է շրջայց՝ Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով. Լուսանկար

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ուժեղացնում են ճնշումը՝ պահանջելով ԵՄ-ում արգելել մորթու համար կենդանիների բուծումը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ գործարքի մանրամասները. Լուսանկար

24/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բերման է ենթարկել Մեղրի համայնքի ավագանու որոշ անդամների

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աներորդին վրաերթի էր ենթարկել փեսային, ով մահացել է․ ՆԳՆ-ն նոր մանրամասներ է հայտնել

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաշենից մինչև Կովսական․ Ադրբեջանի հանքարդյունաբերական ծրագրերը Արցախում

24/09/2026 infomitk@gmail.com