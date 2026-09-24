Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը

Շվեյցարիայի ավանդական դիրքորոշումը լավ զինված ռազմական չեզոքությունն է, սակայն Ուկրաինայում Ռուսաստանի մղած պատերազմը վերստին օրակարգ բերեց արտաքին հակամարտություններին չմիջամտելու հարցը։
Կիրակի օրը Շվեյցարիայում քվեարկություն կանցկացվի երկրի ավանդական չեզոքությունն ավելի խստացնելու վերաբերյալ բուռն քննարկումների առարկա դարձած առաջարկի շուրջ. մտավախություն կա, որ սպասվող «դեմ» քվեարկությունը կարող է ընկալվել որպես այդ սկզբունքից լիովին հրաժարում։
Շվեյցարացիները մեծապես կարևորում են իրենց չեզոքությունը, սակայն ալպյան երկրի սահմանադրության մեջ դրա խիստ սահմանումն ամրագրելու նախաձեռնությունը բացահայտեց խորը տարաձայնություններ այն հարցի շուրջ, թե կոնկրետ ինչ է ենթադրում այդ չեզոքությունը։
Թեժ բանավեճերի ընթացքում տպավորություն էր ստեղծվում, որ քվեարկության է դրվել հենց շվեյցարական ինքնության հարցը։
Թեև հասարակական կարծիքի նախնական հարցումները վկայում էին, որ քվեարկության արդյունքները կարող են լարված լինել, անցյալ շաբաթ հրապարակված վերջին երկու հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների հստակ մեծամասնությունը՝ 60%-ից ավելին, մտադիր է հետևել կառավարության խորհրդին և մերժել նախաձեռնությունը։
Շվեյցարիայի ավանդական դիրքորոշումը լավ զինված ռազմական չեզոքությունն է, սակայն Ուկրաինայում Ռուսաստանի մղած պատերազմը վերստին օրակարգ բերեց արտաքին հակամարտություններին չմիջամտելու հարցը։
Մտահոգված լինելով Եվրոպական միության կողմից կիրառվող տնտեսական ճնշմանը Բեռնի միանալու փաստով՝ ինքնիշխանության պաշտպանությամբ հանդես եկող «Pro Switzerland» կազմակերպությունը բավարար թվով ստորագրություններ հավաքեց՝ երկրի ուղղակի ժողովրդավարության համակարգի շրջանակներում հանրաքվե նախաձեռնելու համար, որի նպատակն է սահմանադրության մեջ ավելի ամուր ամրագրել չեզոքության սկզբունքը։
Մարդիկ հերթ են կանգնել Ցյուրիխի քաղաքապետարանի մոտ՝ հանրաքվեին քվեարկելու համար, 28 նոյեմբերի, 2021 թ. ( Առաջարկը նախատեսում է, որ Սահմանադրությունը պետք է երաշխավորի շվեյցարական չեզոքության «զինված և մշտական» բնույթը։
Փրկարարները նայում են Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածից վնասված գրասենյակային շենքի պատուհաններից, 23 սեպտեմբերի, 2026 թ. (AP Photo)
Այն թույլ չի տա Շվեյցարիային (որի չեզոքությունը սկիզբ է առնում 1516 թվականից և միջազգայնորեն ճանաչված է 1815 թվականից ի վեր) սերտ կապեր հաստատել ՆԱՏՕ-ի հետ և կբացառի ցանկացած ռազմական դաշինքի մեջ մտնելը՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ երկիրը ենթարկվի հարձակման։
Այն նաև կարգելի պատժամիջոցների կիրառումը, եթե դա չի պահանջվում Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից։
Բանավեճի բոլոր կողմերը պնդում են, որ ցանկանում են պահպանել Շվեյցարիայի չեզոքությունը։
Սակայն կառավարությունն ու խորհրդարանը մերժել են առաջարկը՝ պատճառաբանելով, որ այն չափազանց դոգմատիկ է և կսահմանափակի երկրի գործողությունների ազատությունը աշխարհաքաղաքական լարվածության սրման պայմաններում։
«Ճկունության որոշակի աստիճան»
«Չեզոքությունը միշտ կիրառվել է ճկունության որոշակի աստիճանով», – պնդել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Ինյացիո Կասիսը վերջերս կայացած հեռուստատեսային բանավեճի ընթացքում։
Թեև Շվեյցարիան մտադրություն չունի վերացնելու հակամարտող երկրներին զենքի վաճառքի արգելքը, նա ընդգծել է, որ «չեզոքությունը չի նշանակում անտարբերություն»։
Երկիրը, ըստ նրա, «չի շրջի հայացքը, երբ տեսնի այնպիսի միջազգային կանոնների խախտումներ, որոնք մեզ թույլ են տալիս խաղաղ ապրել»։
Գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքական կուսակցությունները նույնպես դեմ են արտահայտվել նախաձեռնությանը։
Միակ բացառությունը պոպուլիստական աջակողմյան «Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցությունն» (SVP) է, որը սկզբից ի վեր սերտորեն կապված է եղել այս նախաձեռնության հետ։
Սակայն դրա կողմնակիցների շարքում կան տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ։
Նախաձեռնության առաջատար կողմնակիցներից է Սամուել Սոմմարուգան՝ Նա AFP-ին հայտնել է, որ մտավախություն ունի, թե Շվեյցարիան «կկործանվի», եթե չընդունի չեզոքության խիստ սահմանում՝ նախազգուշացնելով, որ միջազգային հանրության աչքերում այն կդիտարկվի որպես երկիր, որն ամբողջությամբ «հրաժարվել է իր չեզոքությունից»։
Նա AFP-ին հայտնել է, որ մտավախություն ունի, թե Շվեյցարիան «կկործանվի», եթե չընդունի չեզոքության խիստ սահմանում՝ նախազգուշացնելով, որ միջազգային հանրության աչքերում երկիրը կդիտարկվի որպես չեզոքությունից լիովին հրաժարված պետություն։
Նա պնդել է, որ առանց չեզոքության հստակ դիրքորոշման՝ Շվեյցարիան վտանգում է ներքաշվել ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ և կորցնել միջնորդի, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ու բանակցությունների ազդեցիկ հյուրընկալողի իր արտոնյալ կարգավիճակը։
«Կարծում եմ՝ եթե մենք դեմ քվեարկենք, վտանգի տակ կդնենք այդ ամենը», – ասել է նա։
Հարցումների համաձայն՝ ակնկալվում է, որ շվեյցարացիները կմերժեն նաև կիրակի օրը քվեարկության դրվող մեկ այլ նախաձեռնություն, որը կոչ է անում երկրում պարենային ինքնաբավության մակարդակը 2024 թվականի 42 տոկոսից հասցնել 70 տոկոսի։
Բաց մի թողեք
Անգլիական փոքրիկ գյուղում բարձրացված ըմբոստությունը բացահայտում է միգրացիայի հարցում Բերնհեմին սպառնացող վտանգը
Ֆրանսիայի Մելանշոնի դաշնակիցները փորձում են մեղմել պարտքի զիջման վերաբերյալ նրա հռետորաբանությունը
Ինչի մասին են խոսել Զելենսկին եւ ֆոն դեր Լեյենը