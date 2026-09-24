Կուբիլյուսը նախաձեռնում է շրջայց՝ Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով. Լուսանկար

Ըստ պաշտպանության և տիեզերական հարցերով հանձնակատարի՝ գործողությունների ծրագիրը կհրապարակվի հաջորդ տարի։
Անդրիուս Կուբիլյուսը պատրաստվում է «մեկնարկային շրջայց» կատարել Եվրոպայում՝ նախապատրաստելու գործողությունների ծրագիր Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու վերաբերյալ, որը նախատեսվում է հրապարակել հաջորդ տարի։
Այս շրջայցը, որը կազմակերպվում է ամռանը իրականացված հրթիռային ոլորտին նվիրված շրջայցի օրինակով, նպատակ ունի բացահայտել արտադրության և նորարարության ոլորտում առկա խոչընդոտները, քանի որ «սահմանափակ մեկնարկային հնարավորությունների համար ծավալվող կատաղի մրցակցությունն ու գների կտրուկ աճը» վտանգի տակ են դնում ազգային և եվրոպական տիեզերական հավակնությունները. այս մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Կուբիլյուսը՝ ԵՄ-ի՝ տիեզերք մուտք գործելու հնարավորություններին նվիրված համաժողովի ժամանակ։
Նա նախատեսում է հաջորդ տարի ներկայացնել գործողությունների ծրագիր՝ կապված Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու հետ, թեև մանրամասներ չի հայտնել։
Ակնկալվում է, որ գործողությունների ծրագիրը կխթանի «լայն հանրային քննարկում այն մասին, թե ինչպես արագացնել Եվրոպայի մուտքը տիեզերք»։
Կուբիլյուսը հայտարարել է նաև, որ տիեզերական տեխնոլոգիաների համար նախատեսված՝ ներկայումս գործող 1 միլիարդ եվրո արժողությամբ սկզբնական ֆինանսավորման հիմնադրամը («Cassini») կունենա իր երկրորդ տարբերակը։
Եվրոպական երկրները մեծացրել են տիեզերական ոլորտում իրենց ներդրումները՝ նպատակ ունենալով առաջիկա տասնամյակում ուղեծիր դուրս բերել ազգային արբանյակային բազմաթիվ խմբավորումներ։ Հանձնակատարի պարզաբանմամբ՝ սա գրեթե վեց անգամ կավելացնի արձակումների պահանջարկը. «Միայն ԵՄ-ի համար մինչև 2034 թվականը կպահանջվի 62 արձակում»։
Եվրոպան բախվել էր արձակման հզորությունների ժամանակավոր պակասուրդի՝ «Ariane 5»-ի շահագործումից հանվելուց և 2022 թվականին Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ռուսական «Սոյուզ»-ների արձակումների կասեցումից հետո։
Այդ ժամանակվանից ի վ «Տիեզերք ինքնուրույն մուտք գործելը ամենակարևոր նպատակն է», – ասել է Կուբիլյուսը։ «Մենք ունենք տնտեսական ներուժ և մտավոր ներուժ։ Մեզ անհրաժեշտ է միասնության ուժը»։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ուժեղացնում են ճնշումը՝ պահանջելով ԵՄ-ում արգելել մորթու համար կենդանիների բուծումը
Թրամփի՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ գործարքի մանրամասները. Լուսանկար
Մելանյա Թրամփը աշխատում է ՌԴ-ից և Ուկրաինայից երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու նախաձեռնության վրա