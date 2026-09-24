24/09/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն թույլ է տալիս Հունգարիային վերադառնալ Էրազմուս

infomitk@gmail.com 24/09/2026 1 min read

Դռները բացվում են ուսանողական փոխանակման համար և միլիարդավոր կանխիկ գումարներ են բացվում:

Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է ապասառեցնել Բրյուսելի կողմից պահված համախմբման հիմնադրամներից 4.2 միլիարդ եվրոն և պատրաստվում է վերականգնել ԵՄ կրթական փոխանակման և գիտական ծրագրերին լիարժեք հասանելիությունը։

Այս քայլերը կնշանակեն Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև հարաբերությունների բարելավման ևս մեկ քայլ այն բանից հետո, երբ Պետեր Մագյարը ապրիլին վերջ դրեց աջակողմյան պոպուլիստ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարմանը։

Մայիսին հանձնաժողովը հրապարակեց Օրբանի կառավարությունների օրոք Հունգարիայից պահված ԵՄ 16.4 միլիարդ եվրոյի աստիճանական ապասառեցման ծրագրերը՝ երկրում օրենքի գերակայության նահանջի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։

Երկիրը դուրս է մնացել Էրազմուս+ և Հորիզոն Եվրոպա ծրագրերից 2022 թվականից։

Հունիսին Հունգարիան առաջարկեց էական օրենսդրական փաթեթ՝ չեղարկելու երկրի արդարադատության համակարգում Օրբանի օրոք կատարված բարեփոխումները։

Հուլիսին Հունգարիան պաշտոնապես միացավ Եվրոպական դատախազությանը։

«Ես ուզում եմ ճանաչել Հունգարիայի իշխանությունների կողմից ձեռնարկված նշանակալի աշխատանքը՝ այս միջոցառումներին հանգեցրած մտահոգությունները լուծելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է արդարադատության հանձնակատար Մայքլ ՄաքԳրաթը։ «Երբ առաջընթաց է գրանցվում և պարտավորություններ են կատարվում, այդ առաջընթացը պետք է ճանաչվի»։

Հանձնաժողովի առաջարկները այժմ պետք է հաստատվեն ԵՄ Խորհրդի կողմից, որտեղ ներկայացված են անդամ պետությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուսուցիչներին կստուգեն առանց նախազգուշացման․ ինչ է պետք իմանալ

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ թեկնածու է առաջադրվել

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեւանի հանրակրթության վարչությունը նոր պետ ունի. Լուսանկար

22/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Առավել համոզվեցի՝ հզոր եւ հաղթական է Հայոց Սուրբ Եկեղեցին

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք գոհ չէ». Եվրոպան փորձում է հաղթահարել Ուսմանովի շուրջ ծավալված իրավիճակի հետևանքները

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը ժամանակի դեմ պայքարի է բախվում՝ Խորվաթիայի հետ երկկողմ խնդիրները լուծելու հարցում

24/09/2026 infomitk@gmail.com