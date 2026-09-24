ԵՄ-ն թույլ է տալիս Հունգարիային վերադառնալ Էրազմուս

Դռները բացվում են ուսանողական փոխանակման համար և միլիարդավոր կանխիկ գումարներ են բացվում:
Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է ապասառեցնել Բրյուսելի կողմից պահված համախմբման հիմնադրամներից 4.2 միլիարդ եվրոն և պատրաստվում է վերականգնել ԵՄ կրթական փոխանակման և գիտական ծրագրերին լիարժեք հասանելիությունը։
Այս քայլերը կնշանակեն Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև հարաբերությունների բարելավման ևս մեկ քայլ այն բանից հետո, երբ Պետեր Մագյարը ապրիլին վերջ դրեց աջակողմյան պոպուլիստ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարմանը։
Մայիսին հանձնաժողովը հրապարակեց Օրբանի կառավարությունների օրոք Հունգարիայից պահված ԵՄ 16.4 միլիարդ եվրոյի աստիճանական ապասառեցման ծրագրերը՝ երկրում օրենքի գերակայության նահանջի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Երկիրը դուրս է մնացել Էրազմուս+ և Հորիզոն Եվրոպա ծրագրերից 2022 թվականից։
Հունիսին Հունգարիան առաջարկեց էական օրենսդրական փաթեթ՝ չեղարկելու երկրի արդարադատության համակարգում Օրբանի օրոք կատարված բարեփոխումները։
Հուլիսին Հունգարիան պաշտոնապես միացավ Եվրոպական դատախազությանը։
«Ես ուզում եմ ճանաչել Հունգարիայի իշխանությունների կողմից ձեռնարկված նշանակալի աշխատանքը՝ այս միջոցառումներին հանգեցրած մտահոգությունները լուծելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է արդարադատության հանձնակատար Մայքլ ՄաքԳրաթը։ «Երբ առաջընթաց է գրանցվում և պարտավորություններ են կատարվում, այդ առաջընթացը պետք է ճանաչվի»։
Հանձնաժողովի առաջարկները այժմ պետք է հաստատվեն ԵՄ Խորհրդի կողմից, որտեղ ներկայացված են անդամ պետությունները։
Բաց մի թողեք
Ուսուցիչներին կստուգեն առանց նախազգուշացման․ ինչ է պետք իմանալ
Մեկ թեկնածու է առաջադրվել
Երեւանի հանրակրթության վարչությունը նոր պետ ունի. Լուսանկար