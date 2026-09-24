24/09/2026

EU – Armenia

«Անհավանականորեն լավ». Եվրագոտու տնտեսությունը դիմակայում է Իրանի հետ կապված պատերազմական ցնցմանը

infomitk@gmail.com 24/09/2026 1 min read

Գերմանիան և Ֆրանսիան արձանագրում են մասնավոր հատվածի ակտիվության աճ՝ չնայած էներգակիրների գների կտրուկ բարձրացմանը:

Չորեքշաբթի հրապարակված նախնական տվյալների համաձայն՝ եվրագոտու գործարար ակտիվությունն աճել է վերջին երեքուկես տարվա ընթացքում ամենաարագ տեմպերով. 21 երկրից բաղկացած այս տարածաշրջանը զարմանալի կայունություն է ցուցաբերում Իրանի հետ կապված պատերազմի հարուցած տնտեսական քաոսի պայմաններում։

Եվրագոտու՝ գնումների կառավարիչների ինդեքսի (PMI) նախնական համակցված ցուցանիշը, որը չափում է արտադրության և ծառայությունների ոլորտների ընդհանուր ակտիվությունը, օգոստոսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 52,0-ից բարձրացել է մինչև 53,1՝ հասնելով 2023 թվականի ապրիլից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին և զգալիորեն գերազանցելով աճն ու անկումը սահմանազատող 50 կետի շեմը։

Աճը համատարած բնույթ է կրել. ծառայությունների և արտադրության ոլորտներում ակտիվությունը հասել է համապատասխանաբար 10 և 55 ամսվա առավելագույն մակարդակին։ ԵՄ խոշորագույն տնտեսություն ունեցող Գերմանիայում աճի տեմպերն ամենաարագն են եղել վերջին գրեթե մեկ տարվա ընթացքում, իսկ դաշինքի երկրորդ խոշոր տնտեսությունը՝ Ֆրանսիան, արձանագրել է լավագույն ցուցանիշը 2024 թվականի օգոստոսից ի վեր։

S&P Global Market Intelligence-ի (որն իրականացրել է հարցումը) գործարար ոլորտի գլխավոր տնտեսագետ Քրիս Ուիլյամսոնը նշել է, որ եվրագոտին, կարծես, «թափ է հավաքել» տարվա վերջին հատվածում՝ չնայած աշխատաշուկայի «զուսպ» վիճակին և արտադրական ծախսերի ու վաճառքի գների՝ մայիսից ի վեր ամենաարագ տեմպերով աճին։

«Զարմանալի չէ, որ սեպտեմբերին կրկին աճել են գնաճային ճնշումները՝ հաշվի առնելով Մերձավոր Արևելքում շարունակվող հակամարտության հետևանքով էներգակիրների գների բարձրացումը, սակայն ավելի քաջալերող է տնտեսական աճի կայունությունը», – ասել է Ուիլյամսոնը։

ING Research-ի մակրոտնտեսական հարցերով գլոբալ ղեկավար Կարստեն Բրժեսկին նշել է, որ տվյալներն «այնքան լավն են, որ գրեթե անհավանական են թվում»։

Այս ամսվա սկզբին ԵԿԲ-ն բարձրացրեց իր հիմնական տոկոսադրույքը 25 բազային կետով (0.25 տոկոսային կետ)՝ մինչև 2.5%, որը այս տարվա երկրորդ բարձրացումն է, և բարձրացրեց 2027 թվականի գնաճի կանխատեսումը 2.3%-ից մինչև 2.5%։

Գործարար ակտիվության ընդլայնումը և գների վերջին աճը «հոկտեմբերին բարձրացման անհրաժեշտություն են առաջացրել», – ասաց Ուիլյամսոնը։

Բժեսկին հավելեց, որ տվյալները կարող են «դժվարացնել նույնիսկ ԵԿԲ-ի ամենաչեզոք քաղաքականության մշակողների համար մեկ այլ տոկոսադրույքի բարձրացման բացառումը»։

«Եվրոգոտու տնտեսությունը, որը լիովին չի տուժել էներգիայի գների ցնցումից և մատակարարման շղթայի խափանումներից, ողջունելի անակնկալ է», – ասաց նա։ «Հուսանք, որ դա չի վերածվի միրաժի»։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ունի «Պլան Բ»՝ Ուկրաինային հատկացվող ֆինանսավորումն ավելի վաղ տրամադրելու համար

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն նախաձեռնում է քայլեր՝ մարտահրավեր նետելու օվկիանոսային տվյալների ոլորտում ԱՄՆ-ի գերիշխանությանը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն զգուշացնում է Մեծ Բրիտանիային չդնել անկյունում Brexit-ի վերանայման հարցը

24/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Առավել համոզվեցի՝ հզոր եւ հաղթական է Հայոց Սուրբ Եկեղեցին

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք գոհ չէ». Եվրոպան փորձում է հաղթահարել Ուսմանովի շուրջ ծավալված իրավիճակի հետևանքները

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը ժամանակի դեմ պայքարի է բախվում՝ Խորվաթիայի հետ երկկողմ խնդիրները լուծելու հարցում

24/09/2026 infomitk@gmail.com