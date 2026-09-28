Գերմանական արդյունաբերությունը կուտակում է հազվագյուտ մետաղներ, մինչդեռ Բրյուսելը դիմակայում է Չինաստանին

Ընկերությունները վախենում են, որ Եվրոպայի կողմից Պեկինի հետ առևտուրը վերականգնելու ջանքերը կարող են հանգեցնել կարևորագույն մատակարարման շղթաների դեմ հակադարձ գործողությունների։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանական ընկերությունները շտապում են կուտակել կարևորագույն հումք՝ մտահոգված այն ռիսկով, որ Պեկինը կարող է սահմանափակել հազվագյուտ մետաղների արտահանումը, եթե հաջորդ ամիս ԵՄ-ի և Չինաստանի միջև առևտրային բանակցությունները ձախողվեն։
ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը հոկտեմբերի 8-9-ը կայցելի Պեկին՝ Չինաստանի հետ դաշինքի ռեկորդային առևտրային դեֆիցիտը կրճատելու բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու համար։ Նա զգուշացրել է, որ Բրյուսելը կսահմանափակի չինական ապրանքների մուտքը, եթե համաձայնություն չլինի։
Պեկինի կողմից հազվագյուտ մետաղների և այլ կարևորագույն հումքի արտահանման նոր սահմանափակումների տեսքով հակադարձ գործողությունների ռիսկը վախեցրել է բիզնեսին։ Վաշինգտոնի տվյալներով՝ Չինաստանը չորեքշաբթի օրը համաձայնել է երկարաձգել հազվագյուտ մետաղների արտահանման լրացուցիչ վերահսկողության փաթեթի կասեցումը երկու ամսով՝ մինչև հունվար։
«Մենք փորձում ենք ցուցադրել ուժ, որն իրականում չունենք», — ասել է Ֆրանկֆուրտում գործող Tradium առևտրային ընկերության գլխավոր տնօրեն Մաթիաս Ռյութը, ով ավելի քան 25 տարի աշխատում է հազվագյուտ հողային և այլ տեխնոլոգիական մետաղների ոլորտում։ — «Որոշ գործընկերների հետ հարաբերություններում անհրաժեշտ է իրատեսորեն գնահատել սեփական դիրքերը»։
Գերմանական արդյունաբերության ոլորտի մի ներկայացուցիչ, ով նախընտրել է չհրապարակել իր անունը՝ հարցի զգայուն բնույթից ելնելով, հայտնել է, որ «խիստ մտահոգված է», և որ արտադրությունը կարող է կանգ առնել։
«Այս պահին ընկերությունները խուճապի մեջ են և պաշարներ են կուտակում։ Ոմանք բավական վաղ են սկսել և այժմ պահեստում ունեն մի քանի ամսվա համար նախատեսված նյութեր։ Սակայն մեծ մասի դեպքում իրավիճակն այլ է», — նշել է պաշտոնյան։
Ոլորտի մեկ այլ ներկայացուցիչ, ով նույնպես ցանկացել է անանուն մնալ, համաձայնել է այդ կարծիքին. «Արտահանման վերահսկողության խստացումը ծանր հարված կհասցնի արդյունաբերությանը։ Իրավիճակը չափազանց լարված է»։
Արդյունաբերական կրիպտոնիտ
Չինաստանն արդեն ցույց է տվել, թե ինչ խաթարումներ կարող է առաջացնել։ Անցյալ տարվա ապրիլին յոթ հազվագյուտ հողային տարրերի վրա դրված արտահանման վերահսկողությունը հանգեցրեց լուրջ պակասի, որի պատճառով եվրոպական ավտոարտադրողները ստիպված էին դադարեցնել որոշ արտադրական գծեր, իսկ այլ ոլորտներում գտնվող գործարանները՝ կրճատել օգտագործման մակարդակը։
Պեկինը անցյալ տարվա հոկտեմբերին հայտարարեց հազվագյուտ հողային տարրերի վերահսկողության հետագա ընդլայնման մասին, ներառյալ լրացուցիչ տարրերի և դրանց մշակման համար օգտագործվող տեխնոլոգիայի սահմանափակումները։ Այդ միջոցառումները կասեցվել էին մեկ տարով՝ Վաշինգտոնի հետ առևտրային զինադադարի շրջանակներում։ Մորատորիումը երկարաձգվել է մինչև հունվարի 10-ը, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Սի Ցզինպինի միջև գագաթնաժողովի բանակցություններից առաջ։
ԵՄ-ն ցանկանում է կրճատել Ասիայի ամենամեծ տնտեսության հետ օրական 1 միլիարդ եվրոյի առևտրային դեֆիցիտը, բայց դա անելու համար պետք է համոզել Պեկինին կամ ավելի շատ ԵՄ ապրանքներ ներմուծել, կամ ընդունել սեփական արտահանման սահմանափակումները։
Տեսականորեն, սա լավ նորություն կլիներ Գերմանիայի համար՝ դաշինքի արտադրական հզորության, որը մրցակցում է Չինաստանի հետ ավտոմոբիլային, մեքենաշինական և քիմիական արդյունաբերության ոլորտներում։ Գերմանիայի արդյունաբերական կենտրոնների ընկերությունները շարունակում են հայտարարել գործարանների փակման մասին՝ հղում անելով ինչպես միջազգային մրցակցությանը, այնպես էլ էներգիայի բարձր ծախսերին։
Սակայն ղեկավարները զգուշացնում են, որ իրենց ընկերությունները անբաժանելիորեն կապված են չինական մատակարարման շղթաների հետ, այդ թվում՝ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում, հողմային տուրբիններում, տվյալների կենտրոններում և զենքի համակարգերում օգտագործվող հազվագյուտ մետաղների համար: Չինաստանը կազմում է հազվագյուտ մետաղների արդյունահանման մոտ 60%-ը և վերամշակման 90%-ը:
Միջազգային էներգետիկ գործակալության զեկույցը ցույց է տվել, որ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն Չինաստանի արտահանման սահմանափակումներին ամենաշատը ենթարկվող տարածաշրջաններն են և կբախվեն ավելի քան 1.5 տրիլիոն դոլարի ուղղակի տնտեսական վնասների, եթե Պեկինի հազվագյուտ մետաղների արտահանման վերահսկողությունը լիովին կիրառվի։
Կարևոր կախվածություն
Չինաստանի ամենամեծ լծակի աղբյուրը նրա գերիշխանությունն է «ծանր» հազվագյուտ մետաղների, ինչպիսիք են դիսպրոզիումը և տերբիումը, մշակման, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար կարևորագույն բարձր արդյունավետությամբ մշտական մագնիսների արտադրության մեջ, որտեղ ԵՄ-ի կախվածությունը Չինաստանից մոտենում է 100%-ի, ասել է Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ գիտաշխատող Տոբիաս Գերկեն։
«Անցյալ տարվա սահմանափակումները ցույց տվեցին, թե որքան արագ սա կարող է վերածվել արդյունաբերական ճգնաժամի, երբ արտադրության դանդաղում և պակասորդ է ի հայտ եկել մի քանի շաբաթվա ընթացքում», – ասել է Գերկեն։
Bloomberg-ը հայտնել է, որ Չինաստանից ԱՄՆ հազվագյուտ մետաղների արտահանումը օգոստոսին ամսական կտրվածքով նվազել է մոտ 20%-ով՝ նախագահ Սի Ցզինպինի՝ Սպիտակ տանը Թրամփի հետ հինգշաբթի օրը կայանալիք հանդիպումից առաջ։
Եվրոպական հանձնաժողովի՝ արդյունաբերական քաղաքականության գծով խոսնակ Շիվոբան ՄաքԳարին հայտարարել է, որ ԵՄ-ն նվազեցրել է մատակարարման ընդհատումների նկատմամբ իր խոցելիությունը՝ հաշվի առնելով անցյալ տարի հազվագյուտ հողային մետաղների հետ կապված մտահոգությունները։
«Եթե վաղը որևէ բան տեղի ունենա, օրինակ՝ արտահանման սահմանափակումներ, մենք արդեն շատ ավելի լավ ենք պատկերացնում, թե որտեղից կարող ենք ստանալ այլընտրանքային մատակարարումներ։ Մենք շատ ավելի շատ գործընկերային կապեր ենք հաստատել այլ երկրների հետ, որոնք նույնպես նույն նյութերի կարիքն ունեն», – ասել է ՄաքԳարին։ «Դա չի նշանակում, թե արտահանման սահմանափակումը որևէ ազդեցություն չի ունենա, սակայն կարծում եմ՝ մենք շատ ավելի լավ ենք պատրաստված»։
Անցյալ շաբաթ ԵՄ-ի վիճակի մասին իր ամենամյա ելույթում Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց կարևորագույն հանքանյութերի ձեռքբերման և պաշարների ստեղծման նոր նախաձեռնության մասին։ Այդ առիթով Ստրասբուրգում գտնվող Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին նշեց, որ բնական պաշարներով հարուստ իր երկիրը ձգտում է համագործակցել կարևորագույն հանքանյութերի ոլորտում՝ միաժամանակ խորացնելով ԵՄ-ի հետ դաշինքը։
Չնայած ավանդական դաշնակիցների հետ առկա լարվածությանը՝ ԱՄՆ-ը նույնպես ձգտում է համագործակցության։ Փետրվարին Թրամփի վարչակազմն առաջարկեց եռակողմ գործընկերություն ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և Ճապոնիայի միջև՝ միջազգային առևտրային միավորման շրջանակներում, որի նպատակն է թուլացնել Չինաստանի վերահսկողությունը առանցքային հումքի նկատմամբ։ Վաշինգտոնն աշխատում է փաստաթղթի նախագծի վրա, որը նախատեսում է ներկայացնել գործընկերներին առաջիկա ամիսներին։
Բրյուսելը սահմանել է մինչև 2030 թվականն իրականացվելիք թիրախներ, ըստ որոնց՝ ԵՄ-ն պետք է ապահովի ռազմավարական հումքի տարեկան սպառման 10%-ի արդյունահանումը և 40%-ի վերամշակումը սեփական տարածքում։ Բացի այդ, առանձնացվել են 60 ռազմավարական նախագծեր, որոնց համար նախատեսվել են թույլտվությունների ստացման և ֆինանսավորման արագացված ընթացակարգեր։
Առաջընթացի նշաններ են երևում։ Անցյալ տարի Solvay քիմիական ընկերությանը պատկանող գործարանը սկսեց նեոդիմիումի և պրազեոդիմիումի արտադրությունը, որոնք օգտագործվում են մշտական մագնիսներում. այն պետք է սկսի առանձնացնել դիսպրոզիումը և տերբիումը այս աշնանը։ Էստոնական Performance Materials ընկերությունը այս ամիս սկսեց մշտական մագնիսների առաքումը։
Գերմանիայում BMW ավտոարտադրողի շուրջ արդյունաբերական նախաձեռնությունը նպատակ ունի գործարկել կարևոր հանքանյութերի առևտրի տուն՝ պահանջարկը միավորելու և համատեղ գնումներ կատարելու համար՝ հույս ունենալով ձեռք բերել ավելի մեծ շուկայական իշխանություն։
Հանձնաժողովը նաև աշխատում է նոր կանոնների վրա՝ խրախուսելու (կամ նույնիսկ պահանջելու) արդյունաբերությանը դիվերսիֆիկացնել նյութերի մատակարարումները Չինաստանից՝ ստեղծելով կարևոր հանքանյութերի եվրոպական արտադրության շուկա։ Շեֆչովիչը նախատեսում է ներկայացնել առաջարկը դեկտեմբերի սկզբին։
Լարված ժամանակներին չնայած՝ գերմանացի քաղաքական գործիչները կոչ են անում Եվրոպային պահպանել հանգստությունը։
«Կարևոր է բանակցել պրոֆեսիոնալ կերպով որպես հավասար գործընկերներ և առկա գործիքները դնել սեղանին», – ասաց կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ խորհրդարանական խմբի բավարացի օրենսդիր Տոբիաս Վինկլերը, որը կենտրոնանում է կարևոր հումքի աշխարհաքաղաքականության վրա։
«Չինաստանը նույնպես քիչ հավանական է, որ շահագրգռված լինի առևտրային հակամարտությունով, հատկապես, եթե դա ավելի կծանրաբեռնի իր արդեն իսկ դժվարություններ ունեցող ներքին տնտեսությունը», – հավելեց նա։
Վինկլերն ասաց, որ Եվրոպայի կախվածության էական նվազեցումը տարիներ կտևի. «Մինչ այդ մեզ անհրաժեշտ կլինեն այլ միջոցներ՝ շուկայի հավասարակշռությունը պահպանելու և մատակարարման անվտանգությունը պաշտպանելու համար»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը դիրքերն ամրապնդում է Սենատում և առաջին անգամ խումբ ձևավորում
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեպքում սպառվում են «հեշտ թիրախները»
5 թարթող տնտեսական լույսեր Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար. Լուսանկար