Ռուսական տեխնոլոգիական հսկողության ընկերությունը ներթափանցել է Եվրոպայի իրավապահ մարմիններ

Նույն տեխնոլոգիան, որն օգտագործվում է արևմտյան ոստիկանության կողմից, ենթադրաբար մշակվել է Ռուսաստանում և վաճառվել է ռուսական անվտանգության ծառայություններին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԱՄՆ-ում գտնվող տվյալների արդյունահանման ընկերությունը, որը մեղադրվում է Ռուսաստանից գաղտնի կերպով ղեկավարվելու մեջ, աշխատել է ԵՄ-ի կողմից աջակցվող նախագծերի վրա և վաճառել իր ծառայությունները եվրոպական իրավապահ մարմիններին։
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը անցյալ շաբաթ մեղադրանք է առաջադրել Վիրջինիայում գտնվող Oxygen Forensics ընկերությանը՝ թաքցնելու համար, որ այն իրականում պատկանում և շահագործվում է ռուսների կողմից։ Ընկերությունը մշակում և վաճառում է հզոր ծրագրային ապահովում, որը կարող է արդյունահանել և վերլուծել տեղեկատվություն սմարթֆոններից և համակարգիչներից, մի գործընթաց, որը հայտնի է որպես «թվային դատաբժշկություն»։
Վերանայված հանրային գրառումների համաձայն՝ Oxygen-ը օգտագործվել է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող առնվազն երկու նախագծերում, որոնք ուղղված են քրեական հետաքննություններում էլեկտրոնային ապացույցների հավաքագրման, մշակման և փոխանակման բարելավմանը։
Առաջին նախագիծը՝ EVIDENCE-ը (Դատարանների և ապացույցների համար նախատեսված եվրոպական ինֆորմատիկայի տվյալների փոխանակման շրջանակ), որը 2014-2016 թվականներին ստացել է ավելի քան 1,9 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորում ԵՄ-ից, Oxygen Forensics-ը ներառել է այն ընկերությունների ցանկում, որոնց հետ խորհրդակցություններ են անցկացվել Եվրոպայում քրեական գործերով թվային ապացույցների կառավարման և փոխանակման գործընթացը բարելավելու վերաբերյալ։ Սա ընկերությանը ներգրավել է ավելի լայն ցանցում, որը ներառում էր ԵՄ ոստիկանական գործակալությունը՝ Europol-ը, դատական համագործակցության գործակալությունը՝ Eurojust-ը, և Եվրոպական խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակի թվային դատաբժշկական փորձաքննության ստորաբաժանումը։
Երկրորդ նախագիծը՝ INSPECTr-ը, որն իրականացվել է ԵՄ հետազոտությունների և նորարարությունների ֆինանսավորման «Հորիզոն 2020» (Horizon 2020) ծրագրի շրջանակում, նպատակ ուներ օգնել եվրոպական ոստիկանությանը՝ համախմբել և վերլուծել տարբեր գործիքների միջոցով հավաքագրված թվային ապացույցները։ Դրա շրջանակում մշակվել է ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն է տվել Oxygen Forensics-ի միջոցով ստացված ապացույցները դարձնել ավելի հասանելի և վերլուծելի այլ համակարգեր օգտագործող քննիչների համար։
Թեև ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող այդ երկու նախագծերն էլ մեկնարկել էին Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ ներխուժումից և դրան հաջորդած եվրոպական պատժամիջոցներից շատ ավելի վաղ, INSPECTr-ը շարունակել է գործել մինչև 2023 թվականը։ Oxygen-ի անունը ներկայումս ևս առկա է երկու նախագծերի կայքերում։ Oxygen Forensics-ն իր սեփական (այժմ չգործող) կայքում Եվրոպական հանձնաժողովը նշել էր որպես հաճախորդ։
Հանձնաժողովի խոսնակը շեշտեց, որ Oxygen Forensics-ը որևէ կոնսորցիումի անդամ չէ, «և, հետևաբար, չի ստացել ֆինանսավորում այս նախագծերի շրջանակներում Հանձնաժողովից»։ Խոսնակը, որին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն թեմայի մասին ազատորեն խոսելու համար, ասել է, որ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերը ենթակա են խիստ իրավասության և էթիկայի չափանիշների, և «Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի պատերազմի սկզբից ի վեր, Ռուսաստանում գործող կազմակերպությունները չեն կարող մասնակցել Horizon Europe նախագծերին որևէ կերպ»։
Քույր ընկերության կապը FSB-ի հետ
Վերջերս, ԵՄ-ի կողմից աջակցվող նախագծերին մասնակցելուց հետո, Oxygen-ի արտադրանքը հավատարմագրվել և գնվել է Եվրոպայի բազմաթիվ ազգային ոստիկանական գործակալությունների կողմից, այդ թվում՝ Գերմանիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի, ըստ ԵՄ մրցույթների տվյալների բազայում առկա ծանուցումների։
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության կողմից չորեքշաբթի օրը հրապարակված հայտարարության մեջ նշվում է, որ Oxygen Forensics-ի ծրագիրը մշակվել և կառավարվել է Ռուսաստանում գտնվող թիմի կողմից՝ ռուսաստանցի Օլեգ Սերգեևիչ Դավիդովի ղեկավարությամբ, սակայն ենթադրաբար այն ղեկավարում է Այդահոյի Բոյսե քաղաքի 55-ամյա բնակիչ Լի Ռեյբերը։ Հայցադիմումին կից ներկայացված երդմնագրի մեջ ասվում է, որ Oxygen Forensics-ը կապի մեջ է եղել ԱՄՆ Պատերազմական դեպարտամենտի և Հայրենիքի անվտանգության դեպարտամենտի մի քանի ստորաբաժանումների, այդ թվում՝ Գաղտնի ծառայության, դրա թվային դատաբժշկական ուսումնական ինստիտուտի, Հայրենիքի անվտանգության հետաքննությունների և դեպարտամենտի ներքին վերահսկող մարմնի հետ։
Այդ ժամանակից ի վեր Ռայբերը ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում։ Ըստ Արդարադատության դեպարտամենտի հայտարարության՝ Դավիդովը ձերբակալվել է կիրակի օրը՝ Լոնդոնի «Հիթրոու» օդանավակայանում, երբ պատրաստվում էր մեկնել Ստամբուլ։
Oxygen Forensics-ի ներկայացուցիչները նույնպես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։ Մինչդեռ ընկերության կայքն առգրավվել է ԱՄՆ կառավարության կողմից։
Դատախազները պնդում են, որ 2022 թվականին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո Oxygen-ի ռուսաստանցի սեփականատերերը թաքցրել են ինչպես իրենց սեփականատիրական կարգավիճակը, այնպես էլ Ռուսաստանում ընկերության ծրագրային ապահովման շարունակական մշակման փաստը։ Oxygen Forensics-ի հետ կապ ունեցող հինգ ռուսաստանցիները վերահսկում էին նաև ռուսական դուստր ընկերությունը՝ MKO Systems-ը, որը նույն հիմնական տեխնոլոգիան վաճառում էր Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությանը (ԱԴԾ) և երկրի Ներքին գործերի նախարարությանը։
Արդարադատության դեպարտամենտի հայցադիմումի մեջ չի պնդվում, թե Oxygen-ի ծրագրային ապահովումը պարունակել է վնասակար կոդ, կամ թե ընկերությունն այն օգտագործել է հաճախորդների համակարգեր կամ տվյալներ չարտոնված մուտք գործելու համար։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ քննիչներն առգրավել են կորպորատիվ բանկային հաշիվներ, 57 դոմեն և այլ կիբերենթակառուցվածքներ, որոնք, ըստ նրանց, «օգտագործվել են ենթադրյալ գործողությունների իրականացման նպատակով»։
Օգտագործվում է ամբողջ Եվրոպայում
Oxygen-ի ազդեցությունը տարածվում է Հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող հետազոտական նախագծերի սահմաններից այն կողմ: Ֆրանսիական հետաքննչական լրատվական Disclose կազմակերպությունը պարզել է, որ իր հսկողության ծրագիրը Մարոկկոյի իշխանություններին մատակարարվել է ԵՄ-ի կողմից Մաղրիբի սահմանային կառավարման ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրային ապահովման գնման ֆինանսավորումից բացի, ԵՄ-ն նաև ֆինանսավորել է Oxygen Forensics-ի աշխատակիցների կողմից Մարոկկոյի ոստիկանության համար անցկացվող ուսումնական դասընթացները:
Ընկերությունն իր հաճախորդների թվում է ներառել Եվրոպայի խոշոր իրավապահ մարմիններին:
Հունգարիայում պետական գնումների փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ հունգարական ոստիկանությունը 2024 թվականի դեկտեմբերին Oxygen Forensics-ի հետ կնքել է 10.14 միլիոն հունգարական ֆորինտի (27,000 եվրո) արժողությամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պայմանագիր, որը գործել է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերը:
Իտալիայում Սարդինիայի Սասարի քաղաքի դատախազության կողմից 2026 թվականի ապրիլին հրապարակված տեխնիկական հակիրճ տեղեկանքում Oxygen Forensics-ը հստակորեն նշված է ճանաչված համակարգերի շարքում, որոնք դատական ոստիկանությունը կարող է օգտագործել բջջային սարքերից տվյալներ հանելու և վերլուծելու համար:
Իսկ Իսպանիայում, Oxygen Forensics-ի կողմից հավատարմագրված և թվային վերլուծության ոլորտում ոստիկանական քննիչների վերապատրաստմանը մասնակցող Ազգային ոստիկանության տեսուչի կողմից 2026 թվականին անցկացվել է WhatsApp-ի թվային վերլուծության վերաբերյալ ուսումնասիրություն Android և Apple սմարթֆոնների վրա։
Ռումինիայի և Լատվիայի իրավապահ մարմինները նույնպես սեպտեմբերին գնել են դրա ծրագիրը։
Ազգային ոստիկանական գործակալություններից ոչ մեկը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Access Now թվային իրավունքների խմբի ավագ իրավաբանական խորհրդատու Նատալյա Կրապիվան ասել է, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները տարիներ շարունակ զգուշացրել են Oxygen Forensics-ի ռուսական սեփականության և զարգացման կապերի մասին, որոնք, նրա խոսքով, այժմ հաստատվել են ԱՄՆ գործով։
«Եթե իրականում FSB-ի և Քննչական կոմիտեի համար նախատեսված ռուսական ծրագրակազմն օգտագործվել է ԵՄ հանձնաժողովի քրեական ապացույցների տվյալների բազան մշակելու համար, դա լուրջ հնարավորություն է առաջացնում, որ զգայուն տեղեկատվությունը խախտվի և հասանելիություն ունենա ռուսական իշխանությունների կողմից», – ասել է Կրապիվան։
«Մենք կոչ ենք անում ԵՄ-ին և այս գործիքներն օգտագործող յուրաքանչյուր կառավարությանը կասեցնել դրանք և լիովին հետաքննել, թե ինչպես է ռուսական սեփականության ընկերությունը տասնամյակ անցկացրել արևմտյան իրավապահ մարմիններում»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը դիրքերն ամրապնդում է Սենատում և առաջին անգամ խումբ ձևավորում
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեպքում սպառվում են «հեշտ թիրախները»
5 թարթող տնտեսական լույսեր Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար. Լուսանկար