ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեպքում սպառվում են «հեշտ թիրախները»

Մտահոգություններն աճում են՝ կապված այն բանի հետ, որ պատժամիջոցների շուրջ բանակցությունները վերածվում են ազգային շահերի փոխանակման առարկայի
Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներն ավելի ու ավելի են սերտորեն կապվում ազգային շահերի հետ, քանի որ մայրաքաղաքները Կրեմլի հետ կապված անձանց ցուցակի շուրջ բանակցություններն օգտագործում են այլ ոլորտներում զիջումներ կորզելու նպատակով։
Այս շաբաթ ԵՄ անդամ երկրները պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին երկարաձգել Կրեմլին մերձավոր անձանց նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների գործողության ժամկետը՝ փոխարենը միության «սև ցուցակից» հանելով օլիգարխներ Ալիշեր Ուսմանովին և Միխայիլ Ֆրիդմանին։
Այս նախաձեռնությունը, որը գլխավորում էր Ֆրանսիան՝ Սլովակիայի և Լյուքսեմբուրգի աջակցությամբ և Լատվիայի կտրուկ դիմադրությամբ, մտահոգություն է առաջացրել ԵՄ որոշ դիվանագետների շրջանում, քանի որ պատժամիջոցներն ավելի ու ավելի հաճախ են դառնում սակարկության առարկա այն երկրների համար, որոնք հետապնդում են սեփական արտաքին քաղաքական շահերը։
Ֆրանսիայի պահանջը, օրինակ, կապված էր Ադրբեջանում կալանավորված Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիների ազատ արձակման հետ. նրանցից մեկը ներում ստացավ պայմանավորվածության ստորագրումից ընդամենը ժամեր անց։
Սակայն սա առաջին դեպքը չէ, երբ նման բան է տեղի ունենում։
Ըստ «Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի» (European Policy Centre) ավագ վերլուծաբան Ֆիլիպ Լաուսբերգի՝ 2022 թվականից ի վեր պատժամիջոցների ուղղվածությունը էներգետիկ անվտանգությունից տեղափոխվել է դեպի ավելի կոնկրետ տնտեսական, կորպորատիվ կամ արտաքին քաղաքական շահեր։
«Այժմ սա ավելի հաճախակի բնույթ է կրում», – ասաց նա՝ նշելով, որ միտումը տանում է դեպի «շատ ավելի մանրամասն ու կետային սակարկություններ»։
Պատժամիջոցների վերջին փաթեթը հիմք ստեղծեց Ռուսաստանի զինված ուժերի գործող և նախկին զինծառայողների համար մուտքի արտոնագրերի (վիզաների) տրամադրումն արգելելու համար, ինչպես նաև սահմանափակեց ռուսական «ստվերային նավատորմի» մուտքը նավահանգիստներ։
Շրջանցում
Եթե այն ընդունվի, 22-րդ փաթեթը Բրյուսելին կուղղորդի դեպի նոր ոլորտներ Թեև ԵՄ-ն արդեն իսկ միջոցներ է ձեռնարկել շրջանցումները կանխելու համար, FT-ի վերջերս A7 խմբի հետաքննությունը, որը, չնայած պատժամիջոցներին, մոտ 6.9 միլիարդ դոլար է ուղղել Ռուսաստանին, հիշեցնում է, որ նրանք «դեռ այդքան էլ լավ չեն աշխատում», ասում է Լաուսբերգը։
Eurasia Group-ի Եվրոպայի գծով տնօրեն Ալեքսանդր Կոլյանդրի համար տեխնոլոգիական սահմանափակումներն ու արտահանման արգելքները դեռևս առկա ամենակարևոր գործիքներից են։
Չինական բանկերի օգտագործումը ավելի մեծ քայլ կլինի, ասում է Լաուսբերգը, բայց դրանց դեմ գործողությունները կարող են խնդիրներ առաջացնել Պեկինի հետ այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն դիտարկում է Չինաստանի հետ իր առևտրային հարաբերությունների ընդլայնումը։
Բանակցային սեղան
Ընտրված շեղումներ և զիջումներ, որոնք անդամ պետություններին տրվել են ԵՄ պատժամիջոցների ռեժիմի շրջանակներում 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո։
Քանի որ մնացել են ավելի քիչ ակնհայտ թիրախներ, ուշադրությունը նոր պատժամիջոցների կուտակումից տեղափոխվում է առկա պատժամիջոցների կծկման ապահովման վրա։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը իր SOTEU ելույթում պնդեց, որ նոր պատժամիջոցները անհրաժեշտ չեն Ռուսաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրելու համար։ Նա ասաց, որ դաշինքը պետք է ավելի արդյունավետ կիրառի արդեն իսկ գործողները։
Երկու փորձագետներն էլ ընդհանուր առմամբ համաձայն էին։ Խնդիրն այն է, որ շրջանցումները շարունակում են զարգանալ։ «Դա մի փոքր խլուրդի խաղ է», – ասում է Լաուսբերգը։
Կոլյանդրը նաև ասաց, որ որոշ միջոցառումներ ռիսկի են դիմում թիրախային անհատներին, կապիտալին և փորձագիտությունը հետ մղել դեպի Ռուսաստան, այլ ոչ թե մեկուսացնել նրանց Կրեմլից։ Նա մեջբերեց Միխայիլ Ֆրիդմանին՝ Ուկրաինայում ծնված, ռուս-իսրայելցի մեծահարուստին, որը տիրապետում է բազմազգ ռուսական կոնգլոմերատի։
Փոքր փաթեթներ
ԵՄ դեսպաններից մեկը նույնպես առաջարկել է առաջ շարժվել ավելի փոքր պատժամիջոցների փաթեթներով՝ պնդելով, որ դա կհեշտացնի բանակցությունները։
Լաուսբերգը գիտակցում է այս տրամաբանությունը, որը կարող է նվազեցնել անկապ ոլորտների միջև առկա «ձիու առևտուրը»։ Այնուամենայնիվ, նա զգուշացրեց, որ «եթե դուք ունեք ավելի շատ փաթեթներ, դա կարող է ստեղծել ավելի շատ վետոյի կետեր»։
Հաշվի առնելով սա, վերջնական 22-րդ պատժամիջոցների փաթեթը կարող է ավելի շատ վերաբերել նրան, թե ինչ են ստանում երկրները դրանից, քան թե ինչ է մտնում։
Մինչ այժմ, հոկտեմբերին պատժամիջոցների ցանկին կավելացվի կանխատեսելիորեն ևս 1600 անհատ և կազմակերպություն։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը դիրքերն ամրապնդում է Սենատում և առաջին անգամ խումբ ձևավորում
5 թարթող տնտեսական լույսեր Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար. Լուսանկար
Ռուսական տեխնոլոգիական հսկողության ընկերությունը ներթափանցել է Եվրոպայի իրավապահ մարմիններ