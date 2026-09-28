5 թարթող տնտեսական լույսեր Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար. Լուսանկար

Կանցլերը երկուշաբթի օրը Լիվերպուլում ելույթ է ունենում Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության առջև՝ բարդ բյուջեի շուրջ։ Սա կարող է լինել ամենալավը, ինչ կարող է լինել։
Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովը պետք է լինի լավ տրամադրության պահ Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության համար՝ նոր առաջնորդի գլխավորությամբ, որը սկսում է շրջադարձ կատարել իր ճակատագրում։
Բայց Էնդի Բերնհեմի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար դա կարող է լինել պարզապես փոթորկից առաջ անդորր։
Հիլին Լիվերպուլում Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովի մեծ մասը, որի պաշտոնական ելույթը նա կունենա երկուշաբթի օրը, կանցկացնի հյուրանոցի համարում՝ իր ամենամտերիմ օգնականների հետ միասին, որոնք կուսումնասիրեն կառավարության բյուջեի նախագծերը, որը նա կներկայացնի ուղիղ մեկ ամսից։
Ֆինանսների նախարարը չի պատրաստվում մասնակցել որևէ լրացուցիչ միջոցառման։ Գլխավոր բեմում ունեցած ելույթից բացի, համաժողովում նրա միակ պաշտոնական ելույթը նախատեսված է երկուշաբթի օրվա 5,500 ֆունտ ստեռլինգ աշխատավարձով աշխատանքային օրը՝ CBI-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ռեյն Նյուտոն-Սմիթի հետ դռնփակ հարց ու պատասխանի ժամանակ։
Հիլին Լեյբորիստական կուսակցության կողմնակիցներին կասի բոլոր հնարավոր ջերմ խոսքերը։ Սակայն բյուջեի օրը նրա մանևրելու հնարավորությունն այժմ աներևակայելիորեն սահմանափակ է։
1) Մեծ Բրիտանիայի խիստ հարկաբյուջետային կանոնները
Նախկին կանցլեր Ռեյչել Ռիվզի պաշտոնավարման ընթացքում խոչընդոտներ առաջացան նրա հարկաբյուջետային «հեռավորության» պատճառով՝ այն բուֆերի չափով, որը գանձարանը ունի ծախսելու կամ հարկերը կրճատելու իր ինքնահաստատված հարկաբյուջետային կանոնների շրջանակներում, որոնք ներառում են ինչպես ամենօրյա ծախսերի համապատասխանեցումը եկամուտներին, այնպես էլ կառավարության պարտքի կրճատումը որպես տնտեսության բաժնեմաս մինչև 2030 թվականը։
KMPG-ի վերջին տնտեսական կանխատեսումը գնահատում է, որ Հիլիի հենարանն այժմ կազմում է ընդամենը 12 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ, մինչդեռ Deutsche Bank-ը այն գնահատում է 8.5 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ՝ շատ հեռու մարտ ամսվա գարնանային հայտարարությունից հետո Ռիվզի մնացած 23.6 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգից։
Հարկաբյուջետային բարձիկի կրճատման մեծ մասը պայմանավորված է տոկոսադրույքների բարձրացմամբ, քանի որ Անգլիայի բանկի տոկոսադրույքների սպասումները գրեթե մեկ տոկոսային կետով ավելի բարձր են, քան գարնանային հայտարարագրում ենթադրվում էր։ Deutsche Bank-ի տվյալներով՝ սա Հիլիի բյուջեից միայն 13 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ է կրճատել։
Կրճատվող բուֆերը Հիլիին դրել է մի իրավիճակում, երբ նույնիսկ հաջորդ ամիս որևէ նոր ծախսային պարտավորություն չունենալու դեպքում, նա, հավանաբար, ստիպված կլինի բարձրացնել հարկերը՝ բուֆերը վերականգնելու և հարկաբյուջետային կանոնները անփոփոխ պահելու համար։
2) Բիզնեսի դիմադրությունը
Ֆիսկալ հնարավորությունները (բյուջետային ռեսուրսները) մեծացնելու ակնհայտ լուծումներից մեկը հարկերի բարձրացումն է, սակայն Լեյբորիստական կուսակցության՝ եկամտահարկը, սոցիալական ապահովագրության վճարները կամ ԱԱՀ-ն չբարձրացնելու խոստումը ստիպել է նրանց ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու համար թիրախավորել բիզնեսին։
Թեև Հիլին չի բացառել հարկերի բարձրացումը, նա ցանկանում է, որ դրանց ընդհանուր ծավալը լինի ավելի փոքր, քան 2024 կամ 2025 թվականների բյուջեներում նախատեսվածը։ Ֆինանսների նախարարի համախոհներից մեկը, ով անանուն մնալու պայմանով է խոսել, նշել է. «Ռեյչելն ուներ հարկերի զգալի բարձրացում նախատեսող բյուջե։ Ջոնը գիտակցում է, որ չի ցանկանում կրկնել դա»։
Մինչ Հիլին նպատակաուղղված քայլեր է ծրագրում, ակտիվացել են խոսակցությունները բանկերի հարկերի հնարավոր բարձրացման մասին. մի քայլ, որը նախորդ տարի կանխվել էր լոբբիստական ջանքերի շնորհիվ, սակայն կրկին օրակարգ է վերադարձել՝ պայմանավորված ֆիսկալ սուղ պայմաններով։
Ոլորտային միավորումներն արդեն իսկ սկսել են քննադատության ենթարկել ֆինանսների նախարարին այս հարցի շուրջ՝ միաժամանակ մտավախություն ունենալով, որ տվյալ բյուջեն կարող է ծանր հարված հասցնել բանկային ոլորտին։
«Նախկինում քննարկումները հաճախ ակադեմիական բնույթ էին կրում։ Այս անգամ, սակայն, առկա է հրատապության զգացում, որը կարող է դրդել նրանց գործողությունների դիմել», – հայտնել է Citigroup-ի գլխավոր իրավախորհրդատու և կորպորատիվ քարտուղար Բրենտ Մակինթոշը։
3) Կենսապահովման ծախսերի աճի հետևանքով առաջացած ճնշում
Մինչ հարկերի հնարավոր բարձրացումը մտահոգություն է առաջացնում գործարար շրջանակներում, գների աճը շարունակում է մնալ բրիտանացի ընտրողների համար հիմնական խնդիրներից մեկը։
Ակնկալվում է, որ գնաճը կրկին կհասնի 4%-ի, եթե Հիլին բյուջեում չնախատեսի կենսապահովման ծախսերի հարցում աջակցության էական միջոցառումներ. դա մեծապես պայմանավորված է ԱՄՆ-Իրան հակամարտության հետևանքով նավթի գների կտրուկ աճով։ Գների վրա ճնշում են գործադրում նաև եղանակային պայմանների ազդեցությունը պարենային ապրանքների վրա։
Էներգետիկ ոլորտի ցնցումը նաև բացասաբար է անդրադառնում Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական աճը պահպանելու Հիլիի ջանքերի վրա, քանի որ տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամուտները կնվազեն՝ նավթի թանկացման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման պատճառով։
4) Պարտատոմսերի անկայուն շուկաներ
Հարկերի և ծախսերի շուրջ ծավալված վեճերի ֆոնին պահպանվում է պարտատոմսերի շուկաների հետ կապված մտահոգությունը։
Լեյբորիստական կուսակցությունը հուսահատորեն փորձում էր խուսափել նախկին վարչապետ Լիզ Թրասի սխալներից, որի չֆինանսավորված հարկային կրճատումները նպաստեցին պարտատոմսերի շուկայի ճգնաժամի սրմանը 2022 թվականին: Բըրնհեմը, նախքան 10-րդ հորիզոնականը զբաղեցնելը, հայտնի էր նրանով, որ Մեծ Բրիտանիան «կախված» է պարտատոմսերի շուկաներից՝ մի փաստարկ, որը նա վերջին օրերին փորձում էր արդարացնել որպես Մեծ Բրիտանիայի ընդհանուր դիմադրողականության պակաս։
Այս ամսվա սկզբին 6%-ին անհարմար մոտենալու հետ մեկտեղ, 30-ամյա պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը որոշ չափով նվազել է Անգլիայի բանկի կողմից հայտարարված միջոցառումների շնորհիվ: Այնուամենայնիվ, դրանք մնում են ավելի բարձր, քան նույնիսկ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ։
Առևտրականները նաև Հիլիի բյուջեից ավելի հեռու են նայում, քանի որ պաշտպանության ծախսերի ավելացման, սոցիալական ապահովագրության բարեփոխումների, կոմունալ ծառայությունների նկատմամբ ավելի մեծ հանրային վերահսկողության՝ միաժամանակ խստացնելով գերատեսչական ծախսերի ծրագրերը, ճնշումը կարող է եռալ հաջորդ տարվա ընթացքում: «Շուկաները կարող են տեսնել դժվար հարցերի երկար ցանկ, որը կտեղափոխվի 2027 թվական», – ասել է PIMCO UK-ի ավագ խորհրդատու Ռուպերտ Հարիսոնը, որը Պահպանողական կանցլեր Ջորջ Օսբորնի նախկին օգնականն է։
Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները հեռացրին Քեյր Սթարմերին և Հիլիի նախորդ Ռեյչել Ռիվզին մասամբ տեսլականի բացակայության պատճառով, ուստի Հիլիի վրա ճնշումը` անցյալից կտրվել ցույց տալու համար, սուր կլինի, երբ բյուջեն շրջանառության մեջ դրվի։
5) Մոտեցող ֆինանսական ճգնաժամի նշաննե՞ր
Հուլիսին Հիլիի լավատեսությունն ավելացավ՝ շնորհիվ ՀՆԱ-ի անսպասելի՝ 0,4%-անոց աճի, ինչի արդյունքում բրիտանական տնտեսության ծավալը նախորդ տարվա համեմատ մեծացավ 1,6%-ով։
Թեև տնտեսական աճը կարող է որոշակի աշխուժացում ցույց տալ, տնտեսական հնարավոր ցնցման վերաբերյալ մտահոգությունները շարունակում են առաջնային մնալ շատ տնտեսագետների համար՝ ստիպելով Հիլիին բյուջեն պլանավորելիս հաշվի առնել արտակարգ իրավիճակի հավանականությունը։
Անգլիայի բանկը պարբերաբար զգուշացնում է ֆինանսական նոր ճգնաժամի վտանգի մասին, որը կհանգեցնի հարկային մուտքերի կտրուկ նվազման և կուժեղացնի կառավարությունից կյանքի թանկացման հետ կապված աջակցություն ստանալու պահանջները։
Անկախ նրանից՝ ճգնաժամը կառաջանա Մերձավոր Արևելքում լարվածության հետագա սրման, արհեստական բանականության (AI) ոլորտի բաժնետոմսերի «փուչիկի» պայթման, թե մասնավոր պարտքի շուկայի փլուզման հետևանքով, մտավախությունները պահպանվում են, որ Հիլիի ներկայիս բարդ իրավիճակը կարող է լավագույնը լինել առաջիկա ժամանակահատվածի համար։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը դիրքերն ամրապնդում է Սենատում և առաջին անգամ խումբ ձևավորում
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեպքում սպառվում են «հեշտ թիրախները»
Ռուսական տեխնոլոգիական հսկողության ընկերությունը ներթափանցել է Եվրոպայի իրավապահ մարմիններ