Բրիտանացիները ցանկանում են մերձենալ ԵՄ-ի հետ. դրա հետ համաձայն են նույնիսկ Ֆարաժի ընտրողները

Մինչ Լեյբորիստական կուսակցության ազդեցիկ գործիչները քննարկում են Brexit-ի գործընթացը հետ շրջելու հարցը, Public First-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ընտրողների 70%-ը կողմ կլինի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ կապեր հաստատելուն։
ԼԻՎԵՐՊՈՒԼ, Անգլիա — Ընտրողների յոթանասուն տոկոսը ցանկանում է, որ կառավարությունն ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատի Եվրոպական միության հետ. այս մասին են վկայում նոր հարցման արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս Brexit-ի վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վերանայելուն ուղղված աջակցության ծավալը։
Նույնիսկ Brexit-ի կողմնակից Նայջել Ֆարաժի «Reform UK» կուսակցության ընտրողների շրջանում մեծամասնությունը՝ 51%-ը, կիսում է այն տեսակետը, որ Բրյուսելի հետ ներկայիս հարաբերությունները չափազանց հեռու են։
Հարցումն անցկացվել է Մեծ Բրիտանիայի իշխող Լեյբորիստական կուսակցության համար չափազանց զգայուն մի պահի, երբ վարչապետ Էնդի Բյորնհեմը բախվում է կուսակցության որոշ ավագ գործընկերների պահանջներին՝ հետ շրջել Brexit-ը և վերադառնալ ԵՄ կազմ։
«Հանրությունն այժմ հաճախ է արտաքին դաշինքների հարցում հայացքն ուղղում դեպի Եվրոպա, հատկապես երբ ԱՄՆ-ն ավելի ու ավելի է ընկալվում որպես լավագույն դեպքում անվստահելի, իսկ վատագույն դեպքում՝ թշնամական ուժ», — նշել է Public First հանրային հետազոտությունների ընկերության հարցումների բաժնի ղեկավար Սեբ Ռայդը:
«Սակայն կառավարության համար իրավիճակը միանշանակ չէ։ «Եվրոպայի հետ մերձենալը» նույնը չէ, ինչ «Brexit-ը հետ շրջելը», և Բյորնհեմը պետք է բարդ հավասարակշռություն պահպանի՝ գոհացնելով կուսակցության եվրոպամետ թևերին և միաժամանակ չվերաբացելով այն վերքերը, որոնք հանրությունը կնախընտրեր փակ թողնել»։
Տասը տարի առաջ կայացած Brexit-ի հանրաքվեն բաժանեց երկիրը, երկու վարչապետի զրկեց պաշտոնից և հանգեցրեց Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև հաճախ անբարենպաստ ամուսնալուծության բանակցությունների, որոնք տևեցին տարիներ։
Public First-ը հարցրել է հարցվածներին իրենց կարծիքը երկիրը ԵՄ-ին մոտեցնելու և ԵՄ կանոնները ընդունելու վերաբերյալ։ Մոտ 31%-ը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է «ավելի սերտ» հարաբերություններ կառուցի Բրյուսելի հետ, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա չի նշանակում համապատասխանել ԵՄ կանոնագրքին։ Սակայն 39%-ը ցանկանում է «շատ ավելի սերտ» համագործակցություն, նույնիսկ եթե դա պահանջի, որ Մեծ Բրիտանիան կրկին հետևի ԵՄ որոշ կանոնների։
Հարցումը նաև հաստատում է, թե ինչպես է Brexit-ի շուրջ բանավեճը երկիրը բաժանել երկու բլոկի՝ կողմ և դեմ։ Ձախակողմյան կուսակցությունների կողմնակիցները շատ ավելի հակված էին աջակցել ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններին, քան աջակողմյանները։ Կանաչների կուսակցության ընտրողները բոլորից ամենաշատն էին ոգևորված. 64%-ը նշել է, որ կաջակցի ԵՄ-ի հետ շատ ավելի սերտ կապերին, նույնիսկ եթե դա նշանակում է ԵՄ-ի ավելի շատ կանոնների կիրառում։ Տարեց ընտրողները պակաս ոգևորված էին Բրյուսելի հետ ավելի սերտ կապերով։
Reform UK-ի ընտրողների շրջանում 51%-ը նշել է, որ ցանկանում է ավելի սերտ հարաբերություններ՝ կրկնակի ավելի, քան 25%-ը, ովքեր ցանկանում են ավելի մեծ հեռավորություն ԵՄ-ից։ Սա պոտենցիալ մարտահրավեր է կուսակցության առաջնորդ Ֆարաջի համար, ով կարիերայի ընթացքում եվրոսկեպտիկ է եղել։ Այս բացահայտումը կարող է նաև «զինամթերք» տրամադրել Լեյբորիստական կուսակցության այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր ցանկանում են, որ Բերնհեմն ավելի հավակնոտ լինի Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ հարաբերությունները բարելավելու իր ծրագրերի հարցում, ներառյալ հնարավոր է՝ վերադարձը դաշինքի մաքսային միությանը, միասնական շուկային կամ նույնիսկ ԵՄ լիիրավ անդամակցությանը։
Մինչ Բերնհեմը պատրաստվում էր Լիվերպուլում կուսակցության անդամներին և ակտիվիստներին ուղղված իր երեքշաբթի օրվա ելույթին, մի շարք նախարարներ և այլ գործիչներ ներկայացրին իրենց տեսակետները այն մասին, թե ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների սերտացման ինչպիսի ուղի պետք է ընտրի նա։
Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը հրապարակեց զեկույց՝ կոչ անելով Բերնհեմին առաջիկա տասնամյակի օրակարգում ընդգրկել բարեփոխված ԵՄ-ին վերամիավորվելու հարցը։
Երկուշաբթի օրը Լիվերպուլի «Pub»-ում տված հարցազրույցում Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը վարչապետին կոչ արեց անհապաղ սկսել քննարկումը ԵՄ-ին վերամիավորվելու վերաբերյալ՝ նշելով, որ «Բրեքսիտը» (Brexit) «աղետ» էր և «տնտեսական ինքնավնասման ամենամեծ քայլը, որին երբևէ դիմել է որևէ երկիր»։
«Ինչ-որ պահի՝ վաղ թե ուշ, մենք քննարկելու ենք Եվրոպական միությանը վերամիավորվելու հարցը», – ասաց Խանը։ – «Ինչո՞ւ սպասել»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական բիզնեսը վճարում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի գինը
Հունաստանի նախարարը կոչ է անում հնարավորինս շուտ ԵՄ-ից հեռացնել ապաստանի մերժված հայցվորներին. Լուսանկար
Հնարավոր են խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններ