Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները զանգել են Պուտինին և Զելենսկուն

Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը և Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստյորեն հեռախոսազրույցներ են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որին հաջորդել է նրանց՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցը։
Կրեմլը հաստատել է եռակողմ բանակցությունները վերսկսելու՝ իր սկզբունքային պատրաստակամությունը։
Ֆինլանդիայի նախագահի գրասենյակի տվյալներով՝ Մոսկվայի հետ խորհրդակցությունները հոկտեմբերի 20-ին Օսլոյում կայացած միջազգային հանդիպման անմիջական շարունակությունն էին։ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի առաջնորդների համատեղ նախաձեռնությամբ՝ Կիևի նախնական համաձայնությունից հետո։
Ընդգծվել է, որ Ստուբը և Ստյորեն գործել են իրենց ազգային կարգավիճակով, այլ ոչ թե որպես ԵՄ ներկայացուցիչներ՝ ընդգծելով, որ Հյուսիսային Եվրոպայի անվտանգությունն ուղղակիորեն կախված է պատերազմի արդյունքից։
«Քննարկումը անկեղծ և գործնական էր։ Մենք Ռուսաստանի հարևաններն ենք։ Պատերազմի ավարտը կազդի Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի անվտանգության, և ավելի լայն իմաստով՝ ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության վրա։ Պատերազմն ավարտելու համար անհրաժեշտ է ուղիղ երկխոսություն», – հայտարարել է Ստուբը։ Նորվեգիայի վարչապետ Ստյորեն, իր հերթին, ընդգծել է լարվածության թուլացման անխուսափելիությունը։
Պուտինի հետ զրույցից անմիջապես հետո սկանդինավյան առաջնորդները ուղիղ կապ են հաստատել Զելենսկու հետ։
Սկանդինավյան դիվանագիտական ուղու ակտիվացումը համընկել է Մոսկվայից եկող պաշտոնական ազդանշանների հետ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է նոյեմբերի 4-ից հետո վերադառնալ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի հետ եռակողմ բանակցային ձևաչափին՝ ընդգծելով եվրոպական պետությունների անմիջական ներգրավվածության անհրաժեշտությունը բանակցային գործընթացում։
Դրան հաջորդել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիտկոֆի՝ Սանկտ Պետերբուրգ այցը, ինչպես նաև Օսլոյում խորհրդակցությունները, որտեղ ուկրաինական կողմը ուրվագծել է բանակցային թիմերի եռակողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը նոյեմբերի առաջին կեսին։
Բաց մի թողեք
Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում
Գերմանիան սկսել է պատրաստվել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին
Սաակաշվիլին ապօրինի դո՞ւստր ունի․ երեխայի պատգամավոր մայրը դատի է տվել. Լուսանկար