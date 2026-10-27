27/10/2026

EU – Armenia

Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները զանգել են Պուտինին և Զելենսկուն

infomitk@gmail.com 27/10/2026 1 min read

Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը և Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստյորեն հեռախոսազրույցներ են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որին հաջորդել է նրանց՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցը։

Կրեմլը հաստատել է եռակողմ բանակցությունները վերսկսելու՝ իր սկզբունքային պատրաստակամությունը։

Ֆինլանդիայի նախագահի գրասենյակի տվյալներով՝ Մոսկվայի հետ խորհրդակցությունները հոկտեմբերի 20-ին Օսլոյում կայացած միջազգային հանդիպման անմիջական շարունակությունն էին։ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի առաջնորդների համատեղ նախաձեռնությամբ՝ Կիևի նախնական համաձայնությունից հետո։

Ընդգծվել է, որ Ստուբը և Ստյորեն գործել են իրենց ազգային կարգավիճակով, այլ ոչ թե որպես ԵՄ ներկայացուցիչներ՝ ընդգծելով, որ Հյուսիսային Եվրոպայի անվտանգությունն ուղղակիորեն կախված է պատերազմի արդյունքից։

«Քննարկումը անկեղծ և գործնական էր։ Մենք Ռուսաստանի հարևաններն ենք։ Պատերազմի ավարտը կազդի Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի անվտանգության, և ավելի լայն իմաստով՝ ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության վրա։ Պատերազմն ավարտելու համար անհրաժեշտ է ուղիղ երկխոսություն», – հայտարարել է Ստուբը։ Նորվեգիայի վարչապետ Ստյորեն, իր հերթին, ընդգծել է լարվածության թուլացման անխուսափելիությունը։

Պուտինի հետ զրույցից անմիջապես հետո սկանդինավյան առաջնորդները ուղիղ կապ են հաստատել Զելենսկու հետ։

Սկանդինավյան դիվանագիտական ​​ուղու ակտիվացումը համընկել է Մոսկվայից եկող պաշտոնական ազդանշանների հետ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է նոյեմբերի 4-ից հետո վերադառնալ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի հետ եռակողմ բանակցային ձևաչափին՝ ընդգծելով եվրոպական պետությունների անմիջական ներգրավվածության անհրաժեշտությունը բանակցային գործընթացում։

Դրան հաջորդել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիտկոֆի՝ Սանկտ Պետերբուրգ այցը, ինչպես նաև Օսլոյում խորհրդակցությունները, որտեղ ուկրաինական կողմը ուրվագծել է բանակցային թիմերի եռակողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը նոյեմբերի առաջին կեսին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան սկսել է պատրաստվել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաակաշվիլին ապօրինի դո՞ւստր ունի․ երեխայի պատգամավոր մայրը դատի է տվել. Լուսանկար

27/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը վիրավորել է դատավորին․ մեղադրական վերդիկտ է կայացվել

27/10/2026 infomitk@gmail.com

Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար կայուն և հուսալի գործընկեր է, այդ թվում՝ էներգետիկ ոլորտում․ Պուտին

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ասլանյանը հաղթեց ադրբեջանցի մարզիկին, Գևորգ Թադևոսյանը՝ բրոնզե մեդալ է նվաճել. Լուսանկարներ

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում

27/10/2026 infomitk@gmail.com