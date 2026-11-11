Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասը անգամ խաղաղության համաձայնագրի դիմաց. Զելենսկի

«Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասի այն տարածքները, որոնք ռուսական զորքերը չեն կարողացել օկուպացնել, նույնիսկ եթե դրա դիմաց առաջարկվի խաղաղության համաձայնագիր»։
Այս մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Դանիա կատարած այցի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ:
Նրա խոսքով՝ Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելը և Դոնբասից հեռանալ պահանջելը բանակցություններ վարելու ամենահեշտ ճանապարհն են, սակայն Կիևը պատրաստ չէ նման համաձայնության, քանի որ չի վստահում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության հստակ երաշխիքներ՝ նշելով, որ դրանց ապահովման հարցում կարևոր է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միասնական դիրքորոշումը։
Նա նաև հայտնել է, որ Ուկրաինան ակնկալում է վերականգնել ԱՄՆ-ի անմիջական աջակցությունը, մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումների հարցում։ Զելենսկու խոսքով՝ ներկայումս եվրոպական ֆինանսավորմամբ Ուկրաինան հնարավորություն ունի ձեռք բերել ամերիկյան սպառազինություն։
Անդրադառնալով ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Ուիթքոֆի հետ շփումներին՝ Զելենսկին նշել է, որ նրանց հայտարարություններում որոշակի փոփոխություններ է նկատել։
Նա ընդգծել է, որ Դոնբասի հարցը միայն տարածքային կամ քառակուսի կիլոմետրերի խնդիր չէ, այլ առաջին հերթին վերաբերում է այնտեղ ապրող մարդկանց, նրանց տներին և ճակատագրերին։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ռազմակայանին
Հանքարդյունաբերական հսկայի ջանքերը՝ փորելու անարատ ֆինլանդական ճահճուտների տակ, փորձարկում է ԵՄ-ի կանաչ վճռականությունը
Զելենսկին Ստուբի հետ Աբու Դաբիում քննարկել է բանակցությունները