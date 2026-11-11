11/11/2026

EU – Armenia

Զելենսկին Ստուբի հետ Աբու Դաբիում քննարկել է բանակցությունները

infomitk@gmail.com 11/11/2026 1 min read

Վլադիմիր Զելենսկին Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ քննարկել է Աբու Դաբիում սկսված Ռուսաստան-ԱՄՆ-Ուկրաինա եռակողմ բանակցությունները և հայտարարել, որ նոյեմբերի 10-ին սպասում է բանակցային թիմի զեկույցին քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ։

«Ես խոսեցի Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ։ Եռակողմ ձևաչափն արդեն սկսվել է Աբու Դաբիում, և հանդիպում է եղել նաև եվրոպացիների հետ։ Ալեքսի հետ համաձայնության ենք եկել շարունակել համակարգումը», – գրել է նա Telegram-ում։

«Այսօր սպասում եմ մեր բանակցային թիմի և գործընկերների մանրամասն զեկույցին ռուսների հետ քննարկումների ընթացքի վերաբերյալ», – նշել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ​​ռազմակայանին

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանքարդյունաբերական հսկայի ջանքերը՝ փորելու անարատ ֆինլանդական ճահճուտների տակ, փորձարկում է ԵՄ-ի կանաչ վճռականությունը

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասը անգամ խաղաղության համաձայնագրի դիմաց. Զելենսկի

11/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Տղերքը, անվանականչ ․․․ Տեսանյութ

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեգենդար Գրիգորի Սոկոլովը 40 տարի անց վերադառնում է Երեւան՝ Պրահայի մոգական համերգից հետո․ Լուսանկարներ․ orer.eu

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ պաշտոնյան հերքում է կոռուպցիայի վերաբերյալ անանուն մեղադրանքները

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ակնկալում է, որ Իսրայելի հաջորդ կառավարությունը կլինի «ավելի քիչ ագրեսիվ»

11/11/2026 infomitk@gmail.com