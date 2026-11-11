Վլադիմիր Զելենսկին Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ քննարկել է Աբու Դաբիում սկսված Ռուսաստան-ԱՄՆ-Ուկրաինա եռակողմ բանակցությունները և հայտարարել, որ նոյեմբերի 10-ին սպասում է բանակցային թիմի զեկույցին քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ։
«Ես խոսեցի Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ։ Եռակողմ ձևաչափն արդեն սկսվել է Աբու Դաբիում, և հանդիպում է եղել նաև եվրոպացիների հետ։ Ալեքսի հետ համաձայնության ենք եկել շարունակել համակարգումը», – գրել է նա Telegram-ում։
«Այսօր սպասում եմ մեր բանակցային թիմի և գործընկերների մանրամասն զեկույցին ռուսների հետ քննարկումների ընթացքի վերաբերյալ», – նշել է նա։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ռազմակայանին
Հանքարդյունաբերական հսկայի ջանքերը՝ փորելու անարատ ֆինլանդական ճահճուտների տակ, փորձարկում է ԵՄ-ի կանաչ վճռականությունը
Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասը անգամ խաղաղության համաձայնագրի դիմաց. Զելենսկի