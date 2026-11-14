Եվրոպան որոշել է, թե ով կներկայացնի իրեն Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում

Այս որոշումը հաղթանակ է Ջորջիա Մելոնիի համար, ով պահանջում էր հստակեցնել, թե ով է խոսելու Եվրոպայի անունից
ԴՈՒԲԼԻՆ – ԵՄ առաջնորդները որոշել են, թե ում կուղարկեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև՝ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կայանալիք խաղաղ բանակցություններին։
Ուրբաթ օրը կայացած ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովից հետո ԵՄ առաջնորդները հայտարարեցին, որ եվրոպական բանակցային խմբում տեղ կունենան Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան և Լեհաստանը, իսկ վեցերորդ տեղը կկիսեն Եվրոպական հանձնաժողովն ու Եվրոպական խորհուրդը։
«ԵՄ ինստիտուտների տեսանկյունից սա ողջամիտ արդյունք էր… որը ներառում է «E5»-ը՝ «Կամավորների կոալիցիայի» (Coalition of the Willing) հինգ երկրներին», – Դուբլինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը։
Այսպես կոչված «E5»-ն արդեն տեղեկացվել էր այս շաբաթ կայացած բանակցությունների մասին։ Հինգշաբթի երեկոյան Իռլանդիայում ԱՄՆ բանակցողներ Ջարեդ Քուշներն ու Սթիվ Վիտկոֆը հանդիպել են այդ հինգ երկրների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականների հետ՝ նրանց ներկայացնելով բանակցությունների մանրամասները։
Այս որոշումը հաղթանակ է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար, ով պահանջել էր հստակեցնել, թե ով է ներկայացնելու ԵՄ-ն այն բանից հետո, երբ Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի ղեկավարները համատեղ հեռախոսազրույց էին ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը վերջին երկու օրվա ընթացքում Դուբլինում բազմիցս ընդգծել էր, որ պատրաստ է ներկայացնել միությունը։ Սակայն մամուլի ասուլիսի ժամանակ ո՛չ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան, ո՛չ էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նրա անունը չհիշատակեցին։
Բանակցային խմբում ԵՄ-ին հատկացված միակ տեղը զբաղեցնելու են Հանձնաժողովն ու Խորհուրդը, այլ ոչ թե Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը։
Այս շաբաթ Աբու Դաբիում կայացած բանակցություններում ԵՄ-ն ներկայացնում էր Ուրսուլա ֆոն Նա պնդեց, որ բանակցողների թիմ ունենալը չի խանգարի Եվրոպային հանդես գալ մեկ միասնական դիրքորոշմամբ։
Մարտինն ասաց. «Դեռևս որևէ նշան չենք տեսնում, որ Ռուսաստանը լրջորեն է տրամադրված խաղաղության հարցում»։
Ֆոն դեր Լայենը հայտնեց, որ ԵՄ-ն 230 միլիարդ եվրո է ներդրել Ուկրաինային աջակցելու համար։
«Մենք ենք որոշում, թե ով է մեզ ներկայացնելու, և հենց դա էլ արեցինք այսօր», — ասաց նա։
Հաջորդ բանակցություններին կմասնակցի նաև ՆԱՏՕ-ն։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը
Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը
Ինչպես Քենդիս Օուենսը ֆրանսիական դավադրության տեսությունը վերածեց «ոսկու հանքի»