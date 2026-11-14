Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը

Առերեսվելով Հանրապետական կուսակցության հետ, որը փնտրում էր ապագա առանց նրա, և համարձակված Դեմոկրատական կուսակցության հետ, Թրամփն ունի մեկ փախուստի ճանապարհ՝ միջազգային ասպարեզը
Բիլ Քլինթոնը պատերազմ սկսեց Կոսովոյի համար, ընդունեց Լեհաստանին, Հունգարիային և Չեխիային ՆԱՏՕ-ի մեջ և հարթեց ճանապարհը Չինաստանի համար՝ միանալու Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։
Ջորջ Բուշ կրտսերը վճռականորեն վերաձևավորեց Իրաքի պատերազմը՝ սկզբում զորքերի ավելացմամբ, ապա՝ լիարժեք դուրսբերման ժամանակացույցով։ Միևնույն ժամանակ, նա բանակցություններ վարեց Հյուսիսային Կորեայի հետ միջուկային զենքի ապամոնտաժման շուրջ՝ դիվանագիտական հալեցման դիմաց։
Բարաք Օբաման միջուկային համաձայնագիր կնքեց Իրանի հետ, օգնեց միջնորդել Փարիզի կլիմայական համաձայնագիրը, վերականգնեց դիվանագիտական հարաբերությունները Կուբայի հետ և բանակցություններ վարեց առևտրային գործընկերության շուրջ Խաղաղ օվկիանոսի շուրջ տասնմեկ երկրների հետ։
Սրանք ԱՄՆ վերջին «կաղ բադի» նախագահների որոշ խոշոր, պատմական նվաճումներ են։ Քլինթոնը, Բուշը և Օբաման ոչ միայն իրենց պաշտոնավարման վերջին երկու տարիներին էին. երեքն էլ բախվեցին ընդդիմադիր մեծամասնությունների հետ ԱՄՆ Կոնգրեսի երկու պալատներում, ինչպես Դոնալդ Թրամփը կլինի հունվարից։
Դրանք բոլորը ցույց են տալիս կրկնվող օրինաչափություն. քանի որ գործող ամերիկացի նախագահները կորցնում են իրենց դիրքերը հայրենիքում, նրանց միջազգային հավակնությունները մեծանում են: Որքան շատ է լրանում նրանց պաշտոնավարման ժամկետը և թուլանում նրանց ներքին հեղինակությունը, այնքան ավելի է ուժեղանում նրանց ձգտումը գործել արտասահմանում։
Այս օրինաչափությունը պետք է մեզ հարց տա. ի՞նչ կարող ենք ակնկալել Դոնալդ Թրամփից հաջորդ երկու տարիների ընթացքում և մինչև հունվարին նոր Կոնգրեսի գումարումը մնացած շաբաթների ընթացքում: Արդյո՞ք նրա ընտրական պարտությունը, ի վերջո, լավ կլինի, թե՞ վատ Եվրոպայի համար։
Ամերիկացի ընտրողների հիմնական դժգոհությունները պարզ են վերջին բազմաթիվ հարցումներից՝ կենսապահովման արժեքը, կոռուպցիան և ներգաղթյալների դաժան արտաքսումները: Եթե դեմոկրատները լսեն իրենց ընտրողներին, նրանք զբաղված կլինեն օրակարգով, որը, առավելագույնը, անուղղակիորեն միջազգային է և հիմնականում ձգտում է սահման դնել Թրամփիիզմի տակ հայրենիքում։
Սպասեք կատաղի քաղաքական մարտեր բնակարանաշինության, առողջապահության, Իրանի, Կանադայի և սակագների շուրջ: Դրանց զուգահեռ կգա քաղաքական վրեժխնդրության օրակարգ՝ կոռուպցիայի, զինվորականների և Պենտագոնի, արհեստական բանականության և տվյալների կենտրոնների, Էպշտեյնի գործերի և այլնի շուրջ։ Հաղթողների համար իրականում կարևորը ոչ թե Թրամփի վերջն է, այլ նրանից հետո եկողը՝ 2028 թվականի նախագահական ընտրությունները։
Այդ ճանապարհն անցնում է ամերիկացի քաղաքացիների սրտերով և մտքերով, որոնց մեծամասնությունը քիչ բան գիտի միջազգային հարաբերությունների մասին կամ քիչ է հետաքրքրվում դրանցով։
Թրամփն արդեն վերագտնել է ժխտման արվեստը։ Միջանկյալ ընտրությունները նրա վարչակազմի վերաբերյալ հանրաքվե էին. նա ինքն էլ դա ասել է քարոզարշավի ժամանակ։ Բայց պարզապես պարտություն բառը նրա բառապաշարում չկա։ Հանկարծ արդյունքը նրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Հակառակը. հանրապետականները պարտվեցին, որովհետև նա չկար քվեաթերթիկում։ Թրամփին հազիվ թե պակաս հետաքրքրի Հանրապետական կուսակցության ապագան։ «Մինչև ես, ջրհեղեղը»՝ սա այնքան նարցիսիստ ավտոկրատի քաղաքական կարգախոսն է, որ ցանկանում է ապացուցել, որ իր սեփական կուսակցությունը ոչնչի չի կարող հասնել առանց քվեաթերթիկում գտնվող տիրոջ։
Միջանկյալ ընտրությունները չեն փրկի Եվրոպան
Հանրապետական կուսակցությունը, որը փնտրում է ապագա առանց Թրամփի, Դեմոկրատական կուսակցությունը, որը փնտրում է ապագա Թրամփի դեմ. մահացու համադրություն, որը գործող նախագահին թողնում է մեկ փախուստի ուղի՝ միջազգային ասպարեզը: Սա Եվրոպան դնում է ուշադրության կենտրոնում, իսկ Ուկրաինան՝ խաչմերուկում: Թրամփը կցանկանա հայտարարել Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի մասին որպես գավաթ, և Պուտինը կհասկանա, որ Թրամփի նախագահության թուլացումը կարող է լինել նրա լավագույն հնարավորությունը ռուսամետ խաղաղության համար: Միջանկյալ ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ արդեն շրջանառվում էին խենթ ծրագրեր:
Ըստ տեղեկությունների՝ Թրամփը ցանկանում է կազմակերպել հանդիպում Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ Շենժենում կայանալիք Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակներում՝ ստեղծելով Յալթայի նման գագաթնաժողովի տպավորություն, որտեղ Եվրոպան կլինի ճաշացանկում, այլ ոչ թե սեղանի շուրջ: ԱՄՆ-ի՝ Ուկրաինայի հարցով բանակցող թիմը, որը գլխավորում են Սթիվ Վիտկոֆը և Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, ընդլայնել է բանակցությունների շրջանակը՝ ներառելով Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետությունը, որն ինքնին սկզբունքային զիջում է, քանի որ Եվրոպան աջակցում է Ուկրաինային՝ այդ ճարտարապետությունը պահպանելու համար։
Մոտենալուն պես վճռորոշ ժամանակը Եվրոպան դժվարանում է պատասխանել Քիսինջերին վերագրվող հայտնի հարցին. «Ու՞մ զանգեմ, եթե ուզում եմ զանգահարել Եվրոպա»։ Այստեղ կարևոր են տեստիկան և քաղաքականությունը, բայց իրականում կարևորը աշխարհաքաղաքականությունն է. արդյոք միասնական բանակցողի նշանակումը նշանակում է նաև խոսել միասնական եվրոպական ձայնով, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի հետ Brexit-ի բանակցությունների ժամանակ։
Կարո՞ղ է Եվրոպան միավորվել Ուկրաինայի պատերազմից այն կողմ աշխարհառազմավարական կարգի տեսլականի շուրջ՝ կարգ, որի համար պատրաստ է «վճարել ցանկացած գին, կրել ցանկացած բեռ»։ Արդյո՞ք այն կդիմադրի Ռուսաստանին որպես մեկ ամբողջություն, բանակցություններում, որոնցում ԱՄՆ-ն կցանկանա հաջողության հասնել։ Արդյո՞ք այն կպարտավորվի պահպանել…
Հետպատերազմյան Ուկրաինայի երկարաժամկետ անվտանգությունն ու բարգավաճումը։
Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունները վերաբերում են ոչ միայն Ուկրաինայի ապագային, այլև Եվրոպայի ապագային՝ որպես նոր աշխարհակարգի ուժային բլոկի։ Եթե Եվրոպան ներկայանա պատմության հետ հանդիպմանը, այն կարող է հույս ունենալ դաշնակից գտնել ԱՄՆ նոր Կոնգրեսում։ Կոնգրեսի ֆինանսական կարողությունները կարող են աջակցել Եվրոպայի առաջնահերթություններին։ Ուկրաինային օգնությունը և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ակնհայտ մեկնարկային կետերն են։ Այնուամենայնիվ, նախագահ Թրամփը մնում է Սպիտակ տանը և հաճույքով կհայտարարի մեծ «գործարքների» մասին՝ իր ընտրական պարտությունը ստվերելու համար՝ ցուցակի գլխավորում են Իրանը, Ուկրաինան և Ռուսաստանը։
Թրամփի միջանկյալ պարտությունը Եվրոպայի հաղթանակի վերածելու համար եվրոպական երկրները պետք է միավորվեն և միասին դուրս գան Վաշինգտոնի ստվերից՝ ստանձնելով այնպիսի դեր, որը կփոխի Ուկրաինայի վերաբերյալ ռազմավարական հաշվարկը։ Միայն այդ դեպքում մենք կունենանք ինչ-որ բան առաջարկելու ԱՄՆ-ին և նրա նոր Կոնգրեսին, այլ ոչ թե ինչ-որ բան խնդրելու։
Բաց մի թողեք
Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը
Եվրոպան որոշել է, թե ով կներկայացնի իրեն Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում
Ինչպես Քենդիս Օուենսը ֆրանսիական դավադրության տեսությունը վերածեց «ոսկու հանքի»