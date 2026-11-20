Կոշտան դիտարկում է խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հարկումը՝ ԵՄ բյուջեն համալրելու նպատակով. հնարավորությունն ի հայտ է եկել Թրամփի՝ միջանկյալ ընտրություններում գրանցած անհաջող արդյունքներից հետո
Այս հարկատեսակի կողմնակիցները նշում են, որ միջանկյալ ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի կրած պարտությունը վերջապես հնարավորություն է ստեղծում դրա իրականացման համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Անտոնիու Կոշտան օգտվում է Դոնալդ Թրամփի թուլացած դիրքերից՝ դիտարկելու ԱՄՆ թվային հսկաների հարկման հարցը, որպեսզի ֆինանսավորի ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեն։
Եվրոպական խորհրդի նախագահը մտադիր է կառավարություններին առաջարկել աջակցել Google-ի և Meta-ի նման տեխնոլոգիական ընկերությունների հարկմանը։ Այս քայլը նպատակ ունի մեծացնել ԵՄ-ի՝ մոտ 2 տրիլիոն եվրո կազմող բյուջեն և հանգուցալուծել դրա վերջնական ծավալի շուրջ տարվող բանակցությունները։ Այս մասին հայտնում են ԵՄ չորս դիվանագետներ և պաշտոնյաներ։ Նախորդ տարիներին Եվրոպայում մեծ ոգևորություն չկար նման հարկ սահմանելու հարցում՝ Վաշինգտոնի կողմից հնարավոր պատասխան քայլերի մտավախության պատճառով, սակայն այս ամսվա սկզբին կայացած ընտրություններում հանրապետականների ցուցադրած թույլ արդյունքները, կարծես, նոր հնարավորություններ են բացել։
«Միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներից հետո Թրամփի վարչակազմի կողմից առևտրային սպառնալիքների հավանականությունը նվազել է», — նշել է Զիգֆրիդ Մուրեշանը՝ կենտրոնամետ-աջ «Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության» բյուջետային բանակցողը։
Կոշտան, ով շաբաթ օրը պետք է ներկայացնի 2028-2034 թթ․ բյուջեի վերանայված նախագիծը, հորդորում է առաջնորդներին համաձայնության գալ մինչև այս տարեվերջ՝ նախքան Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունները, որոնք կարող են խաթարել բանակցային գործընթացը։
Մինչ այժմ բանակցություններն ուղեկցվել են տարաձայնություններով այն երկրների միջև, որոնք ցանկանում են ավելի փոքր բյուջե՝ ուղղված պաշտպանությանն ու անվտանգությանը, և նրանց միջև, ովքեր կողմ են ավելի մեծ բյուջեին՝ նախատեսված ԵՄ ավանդական ծախսային առաջնահերթությունների, օրինակ՝ գյուղատնտեսության և տարածաշրջանային զարգացման համար։
Կոշտան դիտարկում է ԵՄ նոր հարկատեսակների ներդրումը, որոնք հայտնի են որպես «սեփական ռեսուրսներ»․ դրանք նպատակ ունեն ապահովել լրացուցիչ եկամուտներ և նվազեցնել միության կախվածությունը անդամ պետությունների կողմից կատարվող վճարումներից։ Այդ հարկատեսակներից մեկը կարող է ուղղված լինել խոշոր թվային ընկերությունների դեմ, որոնց մեծ մասը տեղակայված է ԱՄՆ-ում։
Գերմանիայի շրջադարձը
Հարկի կողմնակիցները պնդում են, որ միջանկյալ ընտրություններից հետո Թրամփի ներքին թուլությունը, աճող գնաճը և տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ աճող բացասական արձագանքը կքիչ հավանական կդարձնեն ԱՄՆ վարչակազմի կողմից հակադարձ քայլը։
«Թրամփը խոչընդոտված է այն փաստով, որ Կոնգրեսը ցանկանում է հակառակ ուղղությամբ գնալ ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հարցում», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան, որը, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, անանուն է մնացել բանակցությունների գաղտնի բնույթի պատճառով։
Թվային հարկի գրավիչ դառնալու պատճառներից մեկն այն է, որ կառավարությունների մեծ մասը, մասնավորապես Գերմանիան, դեմ էր Եվրոպական հանձնաժողովի սկզբնական ծրագրին՝ բիզնեսի հարկին, որը կոչվում էր CORE։
Դա կգանձեր միանվագ գումար ընկերությունների 100 միլիոն եվրոյից ավելի եկամուտներից և քննադատվեց որպես ԵՄ ընկերությունների համար բեռ։
Այս առարկությունները հաղթահարելու համար Կոստայի թիմը քննարկում է CORE-ը թվային հարկով փոխարինելու հնարավորությունը շաբաթ օրվա բանակցային փաստաթղթում։ Նշանակալի փոփոխությամբ Բեռլինը ջերմացել է այս գաղափարի նկատմամբ, չնայած դեռևս հրապարակայնորեն չի աջակցել։
Մեկ այլ տարբերակ է բանակցային փաստաթղթում Հանձնաժողովի առաջարկության առանձնահատկությունները մեծ մասամբ անփոփոխ պահելը և թվային հարկի վերաբերյալ ջրերը ստուգելը առաջնորդների հետ հաջորդ շաբաթ կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։
«Շատ հավանական է, որ այս հարցը կհնչի առաջնորդներին», – ասել է բանակցություններին տեղյակ ԵՄ դիվանագետը։
Բյուջեն կլինի օրակարգի գլխավոր թեման ԵՄ առաջնորդների հաջորդ շաբաթ և դեկտեմբերի 17-ին մեկնարկող երկրորդ գագաթնաժողովում։ Շաբաթ օրը իր առաջարկության մեջ Կոստան, ինչպես սպասվում է, կառաջարկի կրճատումներ բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ ավելի աղքատ շրջանների համար նախատեսված գումարները, միաժամանակ անփոփոխ թողնելով գյուղացիների սուբսիդիաները, ըստ դիվանագետների և պաշտոնյաների։
ԵՄ-ի համար լուծում
Հանձնաժողովը գնահատել է, որ խոշոր թվային ընկերությունների վրա հնարավոր հարկը, որը որոշակի եկամտային հոսքերի համար գանձվում է 3%-ով, տարեկան կապահովի 5 միլիարդ եվրո։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը բացեցին նման հարկի դուռը Հյուսիսային Եվրոպայի առաջնորդների Դուբլինում անցյալ շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ, ասացին երկու ԵՄ դիվանագետներ։
Իտալիան, Ֆրանսիան և Իսպանիան, որոնք ունեն ներքին թվային հարկեր, ավանդաբար կողմ են եղել ԵՄ-ի համար նախատեսված լուծմանը։
Կողմնակիցները պնդում են, որ գաղափարը իրագործելի է, քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովն արդեն առաջարկել էր թվային հարկ 2018 թվականին: Բրյուսելը հետաձգեց առաջարկը՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) բանակցություններին ժամանակ տալու համար միջազգային համաձայնագրի հասնելու համար, սակայն բանակցությունները խոչընդոտվեցին ԱՄՆ-ի կողմից խոչընդոտների պատճառով։
Այնուամենայնիվ, այնպիսի կասկածամիտ երկրներ, ինչպիսին է Իռլանդիան, որտեղ տեղակայված են Google-ի և Microsoft-ի նման ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների եվրոպական մասնաճյուղերը, ազդարարել են, որ դեմ կլինեն հարկին։
«Արժե՞ ԱՄՆ-ի հետ առևտրային պատերազմի ռիսկի դիմել՝ ընդամենը 5 միլիարդ եվրո հավաքելու համար», – ասել է ԵՄ դիվանագետը այն երկրից, որը մերժում է գաղափարը։
Հարկում՝ կրիպտոոլորտում
Այս շաբաթվա սկզբին Booking.com-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Գլեն Ֆոգելը նախազգուշացրեց, որ թվային ոլորտին առնչվող հարկատեսակներն ու ավելի խիստ կարգավորումները «պետք է դիտարկել որպես գործարարությանը և եվրոպական տնտեսության ապագային վնաս հասցնող գործոններ»։
Բացի այդ, ԵՄ ղեկավարները քննարկում են նաև կրիպտոընկերությունների հարկման հարցը, ինչը, ըստ գնահատականների, տեխնիկապես ավելի բարդ խնդիր է։ Դիվանագետների փոխանցմամբ՝ Կոշտայի թիմը ոչ պաշտոնական քննարկումների ժամանակ ակնարկել է, որ պատրաստ է ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում ուսումնասիրել այդ գաղափարը։
Բաց մի թողեք
Թրամփի եռակողմ հանդիպումը դժգոհություն է առաջացրել հանրապետականների և Ուկրաինայի դաշնակիցների շրջանում
Իսպանիայի ընտրական բանավեճի 5 հիմնական կետերը
Ուկրաինան Ֆրանսիայի ընտրությունների հետ կապված խնդիր ունի