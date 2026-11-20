Փորձագետների կարծիքով՝ գլոբալ ջերմաստիճանը նվազեցնելու միակ հույսը մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի (CO2) հեռացումն է։
ԱՆԹԱԼՅԱ, Թուրքիա — Մոլորակը գլոբալ տաքացման անկառավարելի ընթացքից փրկելու համար աշխարհին նոր գաղափարներ են անհրաժեշտ։ Թուրքիայում կլիմայի հարցերով ամենամյա բանակցությունների համար հավաքված դիվանագետներն ու լոբբիստները քննարկում են դրանցից ամենավիճահարույցներից մեկը։
Քանի որ այս շաբաթ ավարտին է մոտենում COP31 համաժողովը, մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի հեռացումը (CDR) դիտարկվում է որպես կլիմայական ճգնաժամի հնարավոր լուծում։ Մոլորակը սառեցնելու գլոբալ հույսերը կապվում են մթնոլորտից վնասակար արտանետումների հեռացման հետ՝ լինի դա ծառատնկման լայնածավալ ծրագրերի, թե աղտոտիչները կլանող հատուկ սարքերի միջոցով։
Քննադատները այս մոտեցումը համարում են «ֆանտազիա»։ Սակայն գիտական տեսանկյունից այն անհրաժեշտություն է, և կլիմայի վիճակի վերաբերյալ տագնապալի նախազգուշացումների ֆոնին դիվանագետները նշում են, որ այս հարցը բարձրացվում է բանակցություններում։
Նախքան համաշխարհային առաջնորդների և բանակցողների՝ Անթալիայում կայանալիք համաժողովին մեկնելը, ՄԱԿ-ը հայտարարեց, որ երկրներն այնքան են աղտոտել մթնոլորտը, որ գլոբալ տաքացումը 1,5°C-ի սահմաններում կասեցնելը (ինչը Փարիզյան համաձայնագրի ամենահավակնոտ նպատակն է) այլևս անհնար է։
Սակայն, ՄԱԿ-ը և գիտնականները նշել են, որ հույսի մի փոքրիկ նշույլ կա։ Եթե աշխարհը բավարար քանակությամբ CO2 մաքրի մթնոլորտից՝ միաժամանակ կրճատելով մոլորակի տաքացմանը նպաստող արտանետումները, դարի վերջին ջերմաստիճանը կարող է վերադառնալ 1.5°C շեմին։
Ահա թե որտեղ է գործի դրվում CDR-ը։ Արդյունաբերության լոբբիստները շրջում են գագաթնաժողովի վայրում, և ածխածնի հեռացման փաստարկները ներառվել են բանակցություններում։
Հինգշաբթի օրը հրապարակված COP31-ի վերջնական որոշման տեքստի նախագիծը ենթադրում է, որ աշխարհը «ճանաչում է, որ ածխաթթու գազի հեռացումը դեր ունի … երկարաժամկետ ջերմաստիճանի նպատակին հասնելու գործում» և «ողջունում է այն ջանքերը, որոնք նպաստում են տեխնոլոգիայի մշակման, տարածման և տեղակայման շտապ և արագ ընդլայնմանը»։
Եթե հաստատվի, դա կլինի առաջին դեպքը, երբ CDR-ը բացահայտորեն հղում կկատարվի COP-ի որոշման մեջ, բացի 2023 թվականի կարճ հիշատակումից։ Նախագծի տեքստը նաև կոչ է անում երկրներին ընդլայնել ածխածնի որսման և պահեստավորման գործընթացը, որը կապված տեխնոլոգիա է, որը կանխում է շարունակական աղտոտումը, այլ ոչ թե հեռացնում է անցյալի արտանետումները մթնոլորտից։
Կողմնակիցներ և կասկածողներ
Չորեքշաբթի օրը Եթովպիան՝ հաջորդ տարվա կլիմայական համաժողովի հյուրընկալողը, միացավ Դանիային որպես ութ երկրներից բաղկացած նախաձեռնության համանախագահ՝ դառնալու զուտ բացասական արտանետողներ, ինչը նշանակում է, որ նրանք CDR-ի օգնությամբ կնվազեցնեն ավելի շատ CO2, քան կարտանետեն։
«Մենք պետք է հիմա գործենք՝ բոլոր հնարավոր արտանետումները մեղմելու և, բացի այդ, մթնոլորտից արտանետումները վերացնելու համար ինչպես բնության վրա հիմնված, այնպես էլ տեխնոլոգիական լուծումները ընդլայնելու համար», – ասաց Դանիայի կլիմայի նախարար Սամիրա Նավան։
Սակայն շատ կանաչ խմբեր սարսափած են ածխածնի հեռացման ջանքերը խթանելու գաղափարից, որը նրանք համարում են բրածո վառելիքի արտադրողների համար բանտից ազատման քարտ՝ աղտոտելու շարունակությունը և շեղում արտանետումների կրճատման կարևոր աշխատանքից։
Կարևոր է նշել, որ CDR-ը երբեք չի ապացուցվել մասշտաբային աշխատանքով։
«Հույսը դնելով ապագայի որոշակի պահի մասշտաբային ֆանտաստիկ տեխնոշտորումների վրա՝ դա չի լուծում խնդիրը», – ասաց Մերի Չըրչը, Միջազգային շրջակա միջավայրի իրավունքի ոչ առևտրային կենտրոնի գեոինժեներական արշավի ղեկավարը։
Սակայն տեխնոլոգիայի հետևում կանգնած ընկերությունները նշում են, որ ՄԱԿ-ի վերջին արդյունքները և դրանց ընդունումը Անթալիայի բանակցություններում վերջապես տեղափոխում են քննարկումը իրենց կողմը։
«Դա հաստատում է այն փաստը, որը մենք տարիներ շարունակ ներկայացրել ենք», – ասաց Մաթյո Բուշարը, կանադական Deep Sky ածխածնի հեռացման ընկերության կառավարական գործերի և քաղաքականության փոխնախագահը։ «[ՄԱԿ-ի] զեկույցը [1.5C-ից բարձր ջերմաստիճանի վերաբերյալ], որքան էլ որ աղետալի է, ունի իր արժանիքը՝ ասելով իրերը այնպես, ինչպես դրանք կան, և փոխելով նաև CDR-ի շուրջ զրույցը»։
Ինչպե՞ս ընդլայնել մասշտաբները
Ածխածնի հեռացման ոլորտը երկար ժամանակ է, ինչ բախվում է վստահելիության խնդրի։
Ածխածնի հեռացմանն ուղղված ջանքերը հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ բնության վրա հիմնված և տեխնոլոգիաների վրա հիմնված լուծումներ։ Հողային մեթոդները, ինչպիսիք են ծառերի լայնածավալ տնկումը կամ տորֆավայրերի վերականգնումը, միակն են, որոնց արդյունավետությունը զգալի մասշտաբներով ապացուցված է։
Ավելի նորարարական մեթոդները՝ օրինակ՝ մեքենաների միջոցով մթնոլորտից CO2-ի կլանումը, ապարների քայքայման արագացումը՝ ածխածինը երկարաժամկետ պահեստավորելու նպատակով, կամ օվկիանոսում սննդարար նյութերի ավելացումը՝ դրա կողմից ածխածնի կլանման ծավալները մեծացնելու համար, դեռևս զարգացման վաղ փուլում են։
Այս տարվա սկզբին հրապարակված ոլորտային գնահատման համաձայն՝ ներկայումս աշխարհում տարեկան հեռացվում է 2,2 գիգատոն CO2։ Նորարարական մեթոդներին բաժին է ընկնում ընդամենը 0,002 գիգատոն, ինչը մոտավորապես հավասար է Ֆիջիի կամ Մալթայի նման փոքր կղզի-պետությունների տարեկան արտանետումների ծավալին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ գլոբալ տաքացումը 1,5°C-ի սահմաններում պահելու համար անհրաժեշտ է գտնել եղանակ՝ այս դարի ընթացքում 320 գիգատոն ածխածին ընդմիշտ մեկուսացնելու համար։
Ընկերությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ նման մասշտաբների հասնելը ժամանակ է պահանջում։
«Մենք պետք է ինչ-որ տեղից սկսենք, — ասում է Բուշարը։ — Մենք լսում ենք քննադատությունները՝ «չափազանց թանկ է», «բավարար արդյունավետ չէ»։ Ճիշտ է։ 1979 թվականին բջջային հեռախոսները չափազանց թանկ էին, իսկ մարտկոցը բավարարում էր ընդամենը մոտ 30 րոպե աշխատանքի համար։ Մենք կարող էինք ասել՝ «եկեք կանգ առնենք այստեղ և չկատարելագործենք դրանք»։
Քննադատները մատնանշում են նաև հուսալիության խնդիրը։ Թեև որոշ տեխնոլոգիաներ տեսականորեն կարող են CO2-ը մեկուսացնել հազարամյակներով, ծառերի դեպքում դա տեղի է ունենում միայն ժամանակավորապես՝ քանի դեռ ծառերը կանգուն են։ Դրանից հետո ածխածինը կարող է կրկին արտանետվել մթնոլորտ։
Բրածո վառելիքի ընկերությունները և նավթային պետությունները CCS-ի ամենամեծ աջակիցներից են, ինչը մտավախություններ է առաջացնում, որ տեխնոլոգիան կօգտագործվի աղտոտվածության ժամկետը երկարաձգելու, այլ ոչ թե դրա դեմ պայքարելու համար: Անթալիայում բանակցությունների ժամանակ երկու դիվանագետներ նշել են, որ CCS-ի և CDR-ի հղումները կարող են օգտագործվել նավթով հարուստ Սաուդյան Արաբիային համոզելու համար աջակցել վերջնական տեքստին։
CDR-ի տեղակայման վայրը ինքնին հարցեր է առաջացնում շրջակա միջավայրի վնասի վերաբերյալ: Նույն երկու դիվանագետներն ասել են, որ բանակցությունների ընթացքում Հնդկաստանը մտահոգություն է հայտնել, որ նոր անտառներ ստեղծելու միջոցով հեռացման ջանքերը կարող են կլանել գյուղատնտեսական հողերը:
Ֆիջիի կլիմայի հարցերով նախարար Լինդա Տաբույա-ն հայտնել է, որ բանակցություններում քննարկվում է ածխածնի հեռացման (CDR) թեման, սակայն նշել է, որ Խաղաղօվկիանոսյան կղզի-պետությունները զգուշավոր մոտեցում են ցուցաբերում։ Նա հատկապես մտահոգված է օվկիանոսային միջավայրում ածխածնի հեռացման էկոլոգիական հետևանքներով։ «Սա մեր օրակարգում առաջնային տեղ չի զբաղեցնում», — ասել է Տաբույա-ն։
Բնապահպանական ակտիվիստ Չըրչը նշել է, որ ածխածնի հեռացման (CDR) լայնամասշտաբ կիրառումը «միակ տեսական հնարավորությունն» է՝ վերադառնալու 1,5°C-ի սահմանագծին՝ թիրախային ցուցանիշը գերազանցելու դեպքում, սակայն հավելել է, որ դա «լրջագույն վնաս կհասցնի էկոհամակարգերին»։ Նա զգուշացրել է, որ ՄԱԿ-ի բանակցություններում CDR-ի վրա շեշտադրում կատարելը «վտանգում է նորմալ երևույթ դարձնել այս խիստ խնդրահարույց տեխնոլոգիաները»։
Ինչպե՞ս գոյատևել
Սակայն որոշ մասնագետներ պնդում են, որ այս տեխնոլոգիաների ժամանակը եկել է։
«Ածխածնի հեռացումը (CDR) մի բան է, որը գրեթե մեկ տասնամյակ անտեսվել է բազմաթիվ քաղաքական գործիչների կողմից։ Սա կլիմայական հաջող քաղաքականության անխուսափելի բաղադրիչն է», — ասում է կլիմայի հարցերով տնտեսագետ և ԵՄ խորհրդատու Օթմար Էդենհոֆերը։ Նա կոչ է արել՝ «վաղուց ժամանակն է» սկսել քննարկել այս հարցը։
CDR-ով զբաղվող ընկերությունների համար ուշադրության աճը մեծ հնարավորություն է։ Արդեն երկրորդ անընդմեջ COP-ի (Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի) ժամանակ ոլորտի լոբբիստները համաժողովի տարածքում ունեն հատուկ տաղավար՝ նախատեսված իրենց միջոցառումների համար։
Ըստ Միջազգային բնապահպանական իրավունքի կենտրոնի (Center for International Environmental Law) տվյալների՝ COP-ում ածխածնի հեռացմանն առնչվող լոբբիստների թիվը (ներառյալ ինչպես ածխածնի հեռացմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչները, այնպես էլ նավթային հսկաների համար ածխածնի որսման և պահպանման (CCS) ուղղությամբ աշխատող մասնագետները) անցյալ տարվա մոտ 530-ից հասել է 700-ի։
Նրանք այնտեղ են՝ փորձելով հաղթահարել առկա թերահավատությունը։
«Մենք կարծում ենք, որ ածխածնի հեռացման (CDR) ծավալների մեծացման ուղին տեխնոլոգիաների մասշտաբայնացումն է, ինչպես նաև վստահության ձևավորումը՝ ներդրողների, հաճախորդների, հանրության և կառավարությունների շրջանում», — նշեց Ամին Բու Դիաբը՝ ածխածնի հեռացմամբ զբաղվող հոլանդական Skytree ընկերության նախագծերի զարգացման գծով մենեջերը։ Նա հայտնեց, որ Անթալիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել կառավարությունների և այլ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։
Նա հավելեց, որ որոշման նախագծում ածխածնի հեռացման (CDR) հիշատակումը «ձեռքբերում է, քանի որ մենք շեշտը դնում ենք դրա անհրաժեշտության և պարտադիր իրականացման վրա՝ այն դիտարկելով ոչ թե որպես պարզապես ցանկալի, այլ որպես կենսականորեն կարևոր մի բան»։
Deep Sky-ից Բուշարը հույս ունի, որ քննարկումները ի վերջո կհանգեցնեն նրան, որ երկրները Փարիզի համաձայնագրով նախատեսված իրենց կլիմայական ծրագրերում կներառեն ածխածնի հեռացման թիրախներ՝ «որտեղ կառավարությունները պարտավորվում են ոչ միայն կրճատել արտանետումները, այլև իրականում հեռացնել ածխածինը մթնոլորտից»։
Անթալիայի նախագծային տեքստում ածխածնի հեռացման (CDR) հիշատակումը «շատ ոգևորիչ է», — նշում է Մոլի Թինկերը՝ շվեյցարական Climeworks ընկերության (որը զբաղվում է մթնոլորտից ածխածնի ուղղակի կլանմամբ) ածխածնային շուկաների գծով ղեկավարը, ով անցյալ շաբաթ մասնակցել է Անթալիայի համաժողովին։
Նա նշեց, որ տեքստում ընդունվում է, որ ածխածնի հեռացումը (CDR) չի կարող փոխարինել արտանետումների կրճատմանը։ «Սա լրացուցիչ միջոցառում է, — ասաց Թինկերը։ — Սակայն շատ երկրների համար մինչև «զուտ զրոյական» (net zero) ցուցանիշին հասնելը դեռ 24 տարի կա, և ածխածնի հեռացման ոլորտն անհրաժեշտ մասշտաբների հասցնելու համար գործընթացը պետք է սկսել հենց հիմա»։
Երկարաժամկետ հեռանկարը
Կառավարությունների շրջանում գնալով ավելի մեծ տարածում է գտնում այս մոտեցումը։
«Արտանետումների կայուն և ավելի զգալի կրճատմանն ուղղված ջանքերը շարունակելուց բացի այլ տարբերակ պարզապես չկա, և վերջ», — անցյալ շաբաթ հայտարարեց Եվրամիության կլիմայական հարցերով պատասխանատու Վոպկե Հուկստրան։
«Սակայն, հաշվի առնելով խնդրի բարդությունը, այն հանգամանքը, որ որոշ ոլորտներում ածխածնից ազատվելը (դեկարբոնացումը) շատ ավելի դժվար է, ինչպես նաև այն փաստը, որ մեզ, միևնույն է, անհրաժեշտ են լինելու «բացասական արտանետումներ» (negative emissions)… ապա սա [ածխածնի հեռացումը] միանշանակ լուծման մի մասն է», — հավելեց նա։
Եվ չնայած կղզի-պետությունները զգուշանում են օվկիանոսի հետ խառնվելուց, նրանք նաև CDR-ը համարում են անհրաժեշտություն, քանի որ 1.5°C-ից բարձր տաքացումը սպառնում է իրենց գոյատևմանը։
Փոքր կղզի-պետությունների դաշինքի նախագահ Իլանա Սեյդը երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ ինքը «սկեպտիկորեն» է վերաբերվում օվկիանոսային մեթոդներին, որոնց արդյունավետությունը դեռևս ապացուցված չէ։ Շատ գործընկերների նման, նա շեշտեց, որ արտանետումների ավելի արագ կրճատումը գլոբալ տաքացումը սահմանափակելու բանալին է։
«Սակայն ածխաթթու գազի հեռացումը պետք է լինի հավասարման վերջում», – ասաց նա։ «Կարծում եմ՝ մենք դա գիտակցում ենք»։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը կողմ է արտահայտվում Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը կրկին օրակարգ բերելուն
Կոշտան պետք է ավելի խորը կրճատումներ կատարի ԵՄ բյուջեում
ԵՄ-ի «հարկային գերեզմանոցը»՝ նոր «սեփական ռեսուրսների» համար