Երկու հիմնական կուսակցությունների առաջնորդները բախվեցին կոռուպցիայի, միգրացիայի և տնտեսության շուրջ, մինչդեռ հարցումները ցույց են տալիս պահպանողական կառավարության հնարավոր ձևավորումը՝ ծայրահեղ աջերի աջակցությամբ։
ՄԱԴՐԻԴ — Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և կենտրոնամետ-աջ «Ժողովրդական կուսակցության» առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն հինգշաբթի երեկոյան հեռուստաբանավեճի ընթացքում սուր փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրին։ Նրանք փորձում էին վերջին անգամ համոզել ընտրողներին համընդհանուր ընտրություններից առաջ, որոնց արդյունքում կարող է ձևավորվել աջակողմյան կառավարություն՝ ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցության աջակցությամբ։
Սանչեսի և Ֆեյխոոյի միջև անձնական թշնամանքն ակնհայտ էր բանավեճի ընթացքում, երբ երկու առաջնորդները բախվեցին միգրացիայի, կոռուպցիայի, տնտեսության և հանրային ծառայությունների հարցերի շուրջ։ Ֆեյխոոն Սանչեսի կառավարությունը ներկայացրեց որպես անկարող և բարոյական խնդիրներ ունեցող, իսկ Սանչեսը մեղադրեց պահպանողական գործչին նրանում, որ «Վոքս»-ի հետ համագործակցելով՝ նա հակասում է եվրոպական արժեքներին։
Եվրոպական սահմաններից դուրս նայելով՝ Սանչեսը ներկայացավ որպես առաջադեմ հակակշիռ Դոնալդ Թրամփին և գլոբալ ծայրահեղ աջ ուժերին, մինչդեռ Ֆեյխոոն նրան հորդորեց ավելի քիչ կենտրոնանալ միջազգային հարցերի, իսկ ավելի շատ՝ իսպանացիներին հուզող ներքին խնդիրների վրա։
Վերջին հարցման համաձայն՝ Ֆեյխոոյի «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) ունի 29,5% աջակցություն՝ փոքր-ինչ առաջ անցնելով Սանչեսի սոցիալիստներից (27,2%)։ Մինչ իսպանացիների՝ ընտրատեղամասեր գնալը մնացել է ընդամենը 10 օր։ Թեև երկու կուսակցությունների ցուցանիշները գրեթե հավասար են, վարչապետին բավականին դժվար պայքար է սպասվում իշխանությունը պահպանելու համար։
«Vox»-ի օգտին հարցումներով արձանագրվում է 19,6% աջակցություն, ինչը աջակողմյան դաշինքին մոտեցնում է ձայների կեսին, իսկ Ֆեյխոոյին հնարավորություն է տալիս ամուր դիրքերից ձևավորել հաջորդ կառավարությունը։ Միևնույն ժամանակ, սոցիալիստներից ձախ գտնվող երկու հիմնական ուժերը՝ «Frente Amplio»-ն և «Podemos»-ը, միասին հավաքում են ձայների 8,1%-ը, ինչը Սանչեսի ճամբարին շատ քիչ հնարավորություն է թողնում կառավարող մեծամասնություն ձևավորելու համար։
Հաշվի առնելով հարցումների այս պատկերը՝ թե՛ Սանչեսը, թե՛ Ֆեյխոոն հինգշաբթի օրը կայացած բանավեճին մոտեցան որպես հնարավորության՝ իրենց կողմը գրավելու դեռևս չկողմնորոշված ընտրողներին, ինչպես նաև ընտրազանգվածի այն 55%-ին, որոնք դեռ վստահ չեն՝ արդյոք կմասնակցեն քվեարկությանը։
Քննադատության թիրախում՝ գործունեության արդյունքները
Ֆեյխոոն փորձեց ներկայանալ որպես հուսալի և կայուն գործիչ՝ միաժամանակ Սանչեսի պաշտոնավարման շրջանը որակելով որպես վատ կառավարման օրինակ՝ որպես ապացույց մատնանշելով այս տարի տեղի ունեցած երկու ողբերգական երկաթուղային վթարները։
Ժողովրդական կուսակցության (PP) առաջնորդը Իսպանիայի արագընթաց երկաթուղային ցանցի վիճակի վատթարացումը (որը ժամանակին ազգային հպարտության աղբյուր էր) կապեց կառավարությունում առկա կոռուպցիայի և անփութության հետ։ Նա հարցրեց Սանչեսին՝ արդյոք վերջինս իսկապես հավատո՞ւմ է, որ ուղևորները դեռ կարող են առանց վախի ճամփորդել գնացքներով։ «Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ես ինքս 130 անգամ օգտվել եմ արագընթաց գնացքներից, — ասաց նա։ — Եվ Աստծուն շնորհակալ եմ, որ, այնուամենայնիվ, կարողացա այսօր երեկոյան ներկա գտնվել այս բանավեճին»։
Ֆեյխոոն նաև անդրադարձավ Իսպանիայում խորացող բնակարանային ճգնաժամին (որը Սանչեսը նշել էր որպես արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հիմնական պատճառ)՝ կասկածի տակ դնելով կառավարության ձեռքբերումները 2018 թվականին իշխանության գալուց ի վեր։ Վարչապետին դժվար էր հերքել Ֆեյխոոյի մեղադրանքն այն մասին, որ ինքը չի կատարել բնակարաններ տրամադրելու խոստումը. փոխարենը նա կրկնեց իր խոստումը՝ վերընտրվելու դեպքում իրականացնել բնակարանային ոլորտին առնչվող առաջադեմ միջոցառումներ։
Ֆեյխոոն նաև փորձեց խաթարել Սանչեսի հեղինակությունը՝ հարձակվելով նրա կառավարության ազնվության վրա և թվարկելով մի շարք սկանդալներ ու դատական հետաքննություններ, որոնցում ներգրավված էին վարչապետի մերձավոր շրջապատի մարդիկ։ Ի պատասխան՝ Սանչեսը մեղադրեց Ժողովրդական կուսակցությանը (PP)՝ անվանելով այն «երկրի պատմության մեջ ամենակոռումպացված կուսակցությունը» և հիշատակելով մի շարք դատական գործեր, որոնցում պարզվել էր, որ կուսակցության ներկայացուցիչները օգտվել են «հետադարձ վճարումներից» (կաշառքներից) և ապօրինի դրամական միջոցներից։
Ֆեյխոոն այդ սկանդալները որակեց որպես «վաղուց անցած պատմություն»՝ փորձելով ներկայանալ որպես այն «պարկեշտ» առաջնորդը, որին արժանի է Իսպանիան։ «Առանց ձեզ այս երկրում կոռուպցիա չէր լինի», — ասաց Ֆեյխոոն վարչապետին՝ խոստանալով ընտրվելու դեպքում «մաքրել» Իսպանիան։
«ՀՆԱ-ն հնարավոր չէ ուտել»
Երկու առաջնորդները Իսպանիայի տնտեսական վիճակի վերաբերյալ խիստ տարբերվող գնահատականներ տվեցին՝ առաջարկելով հակասող լուծումներ իրավիճակը շտկելու համար։ Սանչեսը թվարկեց ցուցանիշներ՝ ընդգծելով Իսպանիայի տնտեսական աճն ու աշխատատեղերի ստեղծումը իր պաշտոնավարման ընթացքում, մինչդեռ Ֆեյխոոն կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք այդ ձեռքբերումները որևէ կերպ բարելավում են շարքային իսպանացիների կյանքը։ Մեղադրելով վարչապետին «միջին խավը ոչնչացնելու» մեջ՝ նա կտրուկ նշեց, որ ընտրողները «չեն կարող ուտել ՀՆԱ-ն»։
Կյանքի թանկացման ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով Ֆեյխոոն առաջարկեց հարկերի զգալի կրճատում։ Սանչեսը զգուշացրեց նման մոտեցման և Իսպանիայի տնտեսական քաղաքականության մեջ «180 աստիճան շրջադարձ» կատարելու վտանգների մասին՝ նշելով, որ տնային տնտեսությունների 60%-ը սոցիալական աջակցության համակարգից ավելի շատ միջոցներ է ստանում, քան վճարում է պետությանը։ Նա նաև խոստացավ ընդունել օրենք, որը կպարտադրի ամեն տարի բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը՝ այն հասցնելով միջին աշխատավարձի 60%-ին։
Սանչեսը փորձեց անհարմար դրության մեջ դնել Ֆեյխոոյին՝ հարցնելով, թե արդյոք նա կպահպանի կենսաթոշակների ինդեքսավորումը (կապը գնաճի հետ)։ Սա Ֆեյխոոն նաև քննադատեց Սանչեսին՝ 2023 թվականից ի վեր պետական բյուջե չընդունելու համար՝ խոստանալով, որ իր կառավարությունը ամեն տարի կներկայացնի բյուջեն և կապահովի դրա հաստատումը։
«Ավելի քիչ Թրամփ, ավելի շատ գնացքներ»
Սանչեսը փորձեց օգտագործել բանավեճի՝ արտաքին քաղաքականությանը նվիրված հատվածները՝ վերադառնալու համար իրեն հարմար դաշտ։ Նա ներկայացավ որպես միջազգային ասպարեզում հարգանք վայելող առաջադեմ առաջնորդ, ով դիմակայում է Թրամփին և համաշխարհային ծայրահեղ աջ ուժերին։ Սա մի հակադրություն է, որը, հավանաբար, համահունչ կլինի իսպանացիների տրամադրություններին, քանի որ նրանց 87%-ը բացասական վերաբերմունք ունի ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ։
Նա պնդում էր, որ Ղազայի և Իրանի պատերազմներին իր դիմադրությունը օգնել է Իսպանիային ամրապնդվել որպես «փարոս» աշխարհում, որը մթագնում է աճող ծայրահեղ աջերի և «տեխնոօլիգարխների» կողմից, որոնք ձգտում են խաթարել ժողովրդավարական արժեքներն ու սոցիալական առաջընթացը։
Սակայն Ֆեյխոոն ծաղրել է Սանչեսին՝ իսպանացիների առօրյա հոգսերի փոխարեն համաշխարհային գործերին ավելի շատ կենտրոնանալու համար, և կոչ է արել «քիչ Թրամփ և ավելի շատ գնացքներ»։ Մեջբերելով Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամը՝ նա մեղադրել է վարչապետին Իսպանիայի համաշխարհային դիրքը խաթարելու և երկրի տարածքային ամբողջականությունը չպաշտպանելու մեջ՝ կասկածի տակ դնելով կառավարության երկիմաստ դիրքորոշումը Մարոկկոյի դերի վերաբերյալ այս ամռան աճին։
Երկուսն էլ բախվել են նաև պաշտպանության ծախսերի հարցում, Սանչեսը պաշտպանել է իր որոշումը՝ հրաժարվելով ենթարկվել Թրամփի՝ ծախսերը մեծացնելու պահանջներին և կասկածի տակ դնելով, թե ինչպես է Ֆեյխոոն մտադիր ֆինանսավորել ավելի բարձր ծախսերի նպատակները։ Բացառիկ հարցազրույցում ԺԿ առաջնորդը հրաժարվել է պարտավորվել ՆԱՏՕ-ի նպատակին՝ պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆԱ-ի 5%-ը։
Ոչ մի սեր չի կորել, ոչ մի հարված չի հասցվել
Երկու առաջնորդների միջև վատ հարաբերությունները տարիներ շարունակ ակնհայտ են եղել իսպանացիների համար, բայց դրանք լիովին դրսևորվել են հինգշաբթի երեկոյան։ Նրանք բանավեճի վայր են ժամանել 20 րոպե շուտ և այդ ժամանակն անցկացրել են լուռ՝ կարդալով իրենց գրառումները՝ առանց որևէ բառ փոխանակելու կամ նույնիսկ միմյանց նայելու։
Ֆեյխոոն և Սանչեսը կիրառեցին կտրուկ հակադիր ռազմավարություններ. մինչ պահպանողական առաջնորդը բացման զանգից անցավ հարձակման, Սանչեսը փորձեց ցուցադրել հանգստություն։
Ֆեյխոոն անզիջում էր վարչապետի հասցեին իր հարձակումներում՝ բանավեճի ընթացքում մի քանի անգամ կասկածի տակ դնելով վերջինիս բարոյական նկարագիրը։
Պահպանողականների առաջնորդը Սանչեսին մեղադրեց Ուրդայում տեղի ունեցած գնացքի վթարի զոհերի հուղարկավորությանը չմասնակցելու մեջ՝ հիշեցնելով մրցակցին, որ ողբերգությունից ընդամենը 48 ժամ անց նա «պարում էր հանրահավաքի ժամանակ»։ «Եթե ձեր ընտանիքի անդամներից մեկը մահանար, դուք նույնպե՞ս կսկսեիք պարել»։
Բանավեճից հետո Սոցիալիստական կուսակցության մի ներկայացուցիչ այն բնորոշեց որպես «լավ քաղաքականության և վատ վարքագծի» դիմակայություն՝ նշելով, որ Սանչեսը փորձել է գրավել ոչ թե կուսակցության հավատարիմ ընտրողներին, այլ ավելի չափավոր հայացքներ ունեցողներին։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ դեռևս չկողմնորոշված ընտրողների շրջանում համեմատաբար ավելի շատ են կանայք, ինչպես նաև կենտրոնամետ կամ կենտրոնաձախ հայացքներ ունեցող քաղաքացիները։
Բաց մի թողեք
Թրամփի եռակողմ հանդիպումը դժգոհություն է առաջացրել հանրապետականների և Ուկրաինայի դաշնակիցների շրջանում
Կոշտան դիտարկում է խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հարկումը՝ ԵՄ բյուջեն համալրելու նպատակով
Ուկրաինան Ֆրանսիայի ընտրությունների հետ կապված խնդիր ունի