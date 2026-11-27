Նոյեմբերի 26-ին Բաքվում տեղի է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի և Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության միջև տրանսպորտային հարցերով երրորդ բարձր մակարդակի երկխոսությունը։
Ըստ Ադրբեջանում ԵՄ պատվիրակության՝ հանդիպումը համանախագահել են Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը և Եվրոպական հանձնաժողովի տրանսպորտի և շարժունակության գլխավոր տնօրինության գլխավոր տնօրեն Մագդա Կոպչինսկան։
Երկխոսությունը տեղի է ունեցել ԵՄ-ի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության ընդլայնման ֆոնին։ Նշվել է, որ հանդիպումը նպաստում է միջտարածաշրջանային կապի օրակարգի իրականացմանը, որը Հարավային Կովկասի միջոցով կապում է Եվրոպան և Կենտրոնական Ասիան և ԵՄ-ի Սևծովյան տարածաշրջանի ռազմավարական մոտեցման հիմնական նախաձեռնություններից մեկն է։
Երկխոսության ընթացքում քննարկվել են տրանսպորտի բոլոր ոլորտներում համագործակցության հիմնական ոլորտները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տարածաշրջանային կապի և օդային տրանսպորտի վրա։ Այս համատեքստում ընդգծվել է Ադրբեջանի դերը որպես Միջին միջանցքի երկայնքով Կենտրոնական Ասիայի և Եվրոպայի միջև ռազմավարական կամուրջ։
Տարածաշրջանային կապի վերաբերյալ քննարկումների շրջանակներում վերանայվել է միջանցքի երկայնքով առաջնահերթ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման գործում ձեռք բերված առաջընթացը, այդ թվում՝ Բաքվի նավահանգստի և Նախիջևանի երկաթուղու զարգացումը։
Կողմերը նշել են Ադրբեջանում Տրանսեվրոպական տրանսպորտային ցանցի (TEN-T) ընդլայնման հնարավորության ուսումնասիրության կարևորությունը՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում վերջին զարգացումները և տրանսպորտային կապի ոլորտում նոր նախաձեռնությունները։ Ավիացիայի ոլորտում քննարկվել են ԵՄ-Ադրբեջան համատեղ ավիացիոն տարածքի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ներկայիս վիճակը և փաստաթղթի վերջնական մշակման համար անհրաժեշտ հաջորդ քայլերը։
Հանդիպմանը քննարկվել են նաև տրանսպորտի թվայնացմանը, կայուն ավիացիոն վառելիքի օգտագործմանը և երկաթուղային համակարգերի համատեղելիության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։
Երկխոսությունից հետո կողմերը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը՝ ԵՄ-ի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային համագործակցությունը հետագա խորացնելու հարցում՝ ավելի արդյունավետ, կայուն և հուսալի Միջին միջանցք զարգացնելու նպատակով։
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվացնել հաջորդ փուլում քննարկվող հարցերի շուրջ կարծիքների կանոնավոր փոխանակումները, մասնավորապես՝ շարունակել Ադրբեջանում TEN-T ցանցի ընդլայնման տեխնիկական աշխատանքները և ակտիվացնել ԵՄ-Ադրբեջանի հետ համատեղ ավիացիոն տարածքի համաձայնագրի կնքմանն ուղղված ջանքերը։
Հաջորդ բարձր մակարդակի տրանսպորտային երկխոսությունը տեղի կունենա Բրյուսելում 2027 թվականին։ Հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն համագործակցության բոլոր ոլորտներում ձեռք բերված արդյունքները։
Բաց մի թողեք
Տուսկի կառավարությունը «Արմագեդոնի առջև է կանգնած», քանի որ Եվրոպական դատարանը վերսկսում է Լեհաստանի դեմ գործերը
Կուտ են տալիս․ Ադրբեջանը կարող է ընդլայնել Հայաստան մատակարարվող ապրանքների ցանկը
Թուրքիան բացահայտում է «Զանգեզուրի միջանցքի» իրական նշանակությունը