«Ապրելու երկիրը» ներկայացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների կարգավորման առաջարկ

«Ապրելու երկիր» կուսակցությունը ներկայացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների կարգավորման առաջարկ.

1. Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձնում բոլոր գերիներին, պահվող անձանց՝ դադարեցնելով նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը։

2. Միմյանց քաղաքացիների, այդ թվում արցախցիների, դեմ ցանկացած քրեական հետապնդումից և վարչական ու քաղաքացիական հայցերից փոխադարձ հրաժարում մինչև այժմ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասով։

3. Ադրբեջանի զինված ուժերը անմիջապես դուրս են գալիս Հայաստանի տարածքներից։

4. Սահմանազատման գործընթացը ավարտվում է առավելագույնը 3 տարվա ընթացքում՝ ԵԱՀԿ կողմից հրապարակված «Պետական սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում. մարտահրավերներ և լուծումներ» ուղեցույցում առկա սկզբունքների և մոտեցումների հիման վրա։

5. Երկու երկրների պետական պաշտոնյանների կողմից և հանրային միջավայրում փոխադարձ ատելության բացառում։

6. Երկու երկրների կողմից նախկինում ստորագրած փաստաթղթերում առկա փոխադարձ պարտավորությունների դադարում։

7. Նախկին ԼՂԻՄ-ի շրջանի սահմանով և տարածքում «միջազգային խաղաղապահ ուժերի» անժամկետ տեղակայում՝ Արցախ հայ բնակչության վերադարձի և անվտանգության ապահովման նպատակով։

8. Հայաստանի և Արցախի միջև անխափան կապի ապահովում «միջազգային խաղաղապահ ուժերի» միջոցով՝ հումանիտար աջակցության նպատակով։

9. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհների բացում՝ այդ թվում երկաթուղային ճանապարհների ինտեգրում երկու երկրներում գործող առկա երկաթուղային ցանցերին՝ երկու երկրների ինքիշխանության և իրավազորության սկզբունքով։

10. 20 տարի ժամկետով Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների և բեռների տարանցիկ տեղափոխման համար փոխադարձ վճարների գանձման բացակայություն։

11. Երկու երկրների քաղաքացիների և բեռների տեղափոխման ժամանակ «միջազգային աջակցող խմբի» ուղեկցում մյուս երկրի տարածքում։

12. Միջազգային խաղաղապահ ուժերը և աջակցող խումբը ստեղծվում է ԱՄՆ նախաձեռնությամբ և կառավարմամբ, որոնց անդամակցող այլ երկրների առկայությունը տեղի է ունենում Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի համաձայնությամբ։

The “Country to Live” party presents a proposal for the settlement of the existing problems between Armenia and Azerbaijan

1. Azerbaijan shall return all prisoners of war and detainees to Armenia, terminating any ongoing criminal prosecution against them.

2. Mutual waiver of any criminal prosecution, as well as administrative and civil claims, against each other’s citizens, including Artsakh people, in connection with events that have occurred to date.

3. Azerbaijani armed forces shall immediately withdraw from the territories of Armenia.

4. The delimitation process shall be completed within a maximum of three years, based on the principles and approaches set out in the OSCE’s guide “Delimitation and Demarcation of State Boundaries: Challenges and Solutions.”

5. Mutual commitment to eliminate expressions of hatred by state officials and in the public sphere of both countries.

6. Termination of mutual obligations contained in previously signed agreements between the two countries.

7. Indefinite deployment of “international peacekeeping forces” along the borders and within the territory of the former Nagorno-Karabakh Autonomous Region, aimed at ensuring the safe return and protection of the Armenian population to Artsakh.

8. Uninterrupted communication between Armenia and Artsakh shall be ensured by “international peacekeeping forces” for the purpose of providing humanitarian assistance.

9. Opening of transportation routes between Armenia and Azerbaijan, including the integration of railway lines into the existing networks operating in both countries, on the principle of sovereignty and jurisdiction of both countries.

10. No mutual charges shall apply for the transit of citizens and cargo between Armenia and Azerbaijan for a period of twenty years.

11. An “international support group” shall accompany the transit of citizens and cargo through each other’s territory.

12. The international peacekeeping forces and support group shall be established under the initiative and leadership of the United States, with the participation of other states subject to the agreement of Armenia, Azerbaijan, and the United States.

Related