07/08/2025

Ինչու են հնդիկները փակել Իջևան – Երևան միջպետական ճանապարհը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Հնդկաստանի մի խումբ քաղաքացիները, որոնք երեկ փակել են Իջևան-Երևան միջպետական ճանապարհը, ոչ թե աշխատավարձ չեն ստացել, այլ աշխատանքային պայմանների բարելավում են պահանջում։ 

Sputnik Արմենիայի հետ զրույցում այս մասին նշել է Իջևանի «Իջ-Գրանդ» տեքստիլ արտադրամասի տնօրեն Մհեր Միրզոյանը։

«Խնդիրը աշխատավարձի հետ կապված է այնքանով, որ նրանք ուզում են աշխատավարձի բարձրացում, աշխատաժամանակի կրճատում, մինչդեռ 3 տարվա աշխատանքային պայմանագիր ունեն կնքած»,–ասած Միրզոյանը։

Նա ընդգծեց, որ ընկերությունը չի կարող բավարարել հնդիկների աշխատանքային պայմանագրից դուրս պահանջները։

Տնօրենն ընդգծեց` նախկինում էլ են եղել բողոքներ, սակայն հարցը ճանապարհ փակելուն չի հասել։

«Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ` իրենց ոչ մի պարտք չունենք։ Նրանք ընդամենը ունեն 6 օրվա չվճարված աշխատավարձ, ամիսը կվերջանա, կվճարվեն»,–ասաց նա։

Այսօր լուր տարածվեց, որ մի քանի տասնյակ հնդիկներ օգոստոսի 6–ի երեկոյան փակել են Իջևան-Երևան միջպետական ճանապարհը` պահանջելով, որ գործատուն վճարի իրենց աշխատավարձը։

Ինչո՞ւ են բողոքում Իջևանում աշխատող հնդիկները. մանրամասներ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հրդեհ՝ Երևանում, էլեկտրաենթակայանում հրդեհ է բռնկվել. ժամանել է հրշեջների մի քանի մարտական հաշվարկ. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար, բախվել են «ՎԱԶ 2106» ու «ԳԱԶել», փլուզվել է դերասան Վաչե Թովմասյանի տատի տան պարիսպը, վիրավnրներ կան. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք, երեխաները փակել են հարսանիքի ճանապարհը, գումարը կիսելու վիճաբանության ժամանակ նրանցից մեկը մյուսին դանակnվ հարվածել է

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավելի քան 211 մլն դրամ «Ֆեստիվառների» համար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանով անցնող ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը տրամադրվելու է ԱՄՆ-ին․ Reuters

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի աղմկահարույց դասագրքի հեղինակները․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրդեհ՝ Երևանում, էլեկտրաենթակայանում հրդեհ է բռնկվել. ժամանել է հրշեջների մի քանի մարտական հաշվարկ. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com