Իրանի նախագահը նախատեսում է այց կատարել Հայաստան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը նախատեսում է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին իրանական «Թեհրան» հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ այցը նախատեսվում է առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։

