Իրանի նախագահը նախատեսում է այց կատարել Հայաստան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը նախատեսում է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։
Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին իրանական «Թեհրան» հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ այցը նախատեսվում է առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը նախատեսում է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։
Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին իրանական «Թեհրան» հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ այցը նախատեսվում է առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում տեսակցեցի ամենաերիտասարդ քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Չամիչյանին. Մելիքյան․ Լուսանկար
ԱԳՆ–ից հաստատել են` Սպարտակյանն ազատվել է Եկատերինբուրգում ՀՀ պատվավոր հյուպատոսի պաշտոնից. Լուսանկար
Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել պայմանագրային զինծառայողների մասնակցությամբ վթարի մասին. Լուսանկար