Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց, երկրորդ անգամ՝ չեմ ուզում, ավարտում եմ կարիերաս․ Հարոյան

Սուրեն Մելիքսեթյանը գրում է.
Քիչ առաջ զրուցեցի Վարազդատ Հարոյանի հետ: Վատոն որոշեց իմ միջոցով հանդես գալ հայտարարությամբ։ Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Սուրեն Մելիքսեթյանը։
«Ուզում եմ հայտարարել, որ որոշել եմ ավարտել կարիերաս Հայաստանի հավաքականում: 92 խաղ եմ անցկացրել հավաքականի ամենաուրախ և ամենաբարդ ժամանակաշրջաններում: Միշտ պատրաստ կանգնած եմ եղել հավաքականի կողքին: Ինձ թվում է՝ ավելորդ է խոսել նվիրվածությանս և հայրենասիրությանս մասին, քանի որ դա դուք ինքներդ եք տեսել թե՛ դաշտում, թե՛ դաշտից դուրս:
Կարիերայիս ընթացքում հավաքականն ինձ շատ բան է տվել: Ես էլ այդ նույնը 15 տարի տվել եմ հավաքականին: Ամբողջ սրտով խաղացել եմ իմ ազգի համար: Հիմա ժամանակն է հրաժեշտ տալու: Պատճառն էլ կասեմ, քանի որ բան չունեմ թաքցնելու:
Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց: Երկրորդ անգամ չեմ ուզում, որովհետև չի ստացվելու: Նույնիսկ ցանկություն չկա փորձելու: Շնորհակալություն բոլորին այսքան տարիների վստահության համար: Հաջողություն եմ մաղթում իմ ազգային հավաքականին: Միշտ հոգով և սրտով ձեր կողքին եմ»:
Նշենք, որ այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակվեց Եղիշե Մելիքյանը։
Բաց մի թողեք
Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ
Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք. Մարտիրոսյան
Ռուսաստանցիները բողոքում են, որ Ջենիֆեր Լոպեսի երևանյան համերգը վատ է կազմակերպված եղել