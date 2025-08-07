07/08/2025

Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց, երկրորդ անգամ՝ չեմ ուզում, ավարտում եմ կարիերաս․ Հարոյան

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Սուրեն Մելիքսեթյանը գրում է.

Քիչ առաջ զրուցեցի Վարազդատ Հարոյանի հետ: Վատոն որոշեց իմ միջոցով հանդես գալ հայտարարությամբ։ Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Սուրեն Մելիքսեթյանը։

«Ուզում եմ հայտարարել, որ որոշել եմ ավարտել կարիերաս Հայաստանի հավաքականում: 92 խաղ եմ անցկացրել հավաքականի ամենաուրախ և ամենաբարդ ժամանակաշրջաններում: Միշտ պատրաստ կանգնած եմ եղել հավաքականի կողքին: Ինձ թվում է՝ ավելորդ է խոսել նվիրվածությանս և հայրենասիրությանս մասին, քանի որ դա դուք ինքներդ եք տեսել թե՛ դաշտում, թե՛ դաշտից դուրս:

Կարիերայիս ընթացքում հավաքականն ինձ շատ բան է տվել: Ես էլ այդ նույնը 15 տարի տվել եմ հավաքականին: Ամբողջ սրտով խաղացել եմ իմ ազգի համար: Հիմա ժամանակն է հրաժեշտ տալու: Պատճառն էլ կասեմ, քանի որ բան չունեմ թաքցնելու:

Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց: Երկրորդ անգամ չեմ ուզում, որովհետև չի ստացվելու: Նույնիսկ ցանկություն չկա փորձելու: Շնորհակալություն բոլորին այսքան տարիների վստահության համար: Հաջողություն եմ մաղթում իմ ազգային հավաքականին: Միշտ հոգով և սրտով ձեր կողքին եմ»:

Նշենք, որ այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակվեց Եղիշե Մելիքյանը։

Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց․ ավարտում եմ կարիերաս․ Վարազդատ Հարոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք. Մարտիրոսյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանցիները բողոքում են, որ Ջենիֆեր Լոպեսի երևանյան համերգը վատ է կազմակերպված եղել

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախագահը նախատեսում է այց կատարել Հայաստան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց, երկրորդ անգամ՝ չեմ ուզում, ավարտում եմ կարիերաս․ Հարոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան է ժամանելու ֆուտբոլի գերաստղ Ռոնալդուն … Լուսանկարներից դատելով` խաղը անցնելու է կարտոֆիլի դաշտերում. Սերգեյ Ջանջոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com