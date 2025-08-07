Ողբամ պատմության այն ուսուցիչներին, որ կհանդգնեն ձեր ստերը դաս դարձնել… Տոնոյան

Հասարակական գործիչ Կարին Տոնոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«Ծանոթացա 9-րդ դասարանի հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմության փոխակերպած դասագրքի ընդամենը մի քանի թեմաների հետ…. հրաշալի հնարավորություն են տվել մեզ` մանկավարժներիս, սովորեցնելու երեխաներին, թե ինչ է պատմական կեղծիքն ու հայրենադավությունը:
Այդ վայ-հեղինակներին մի խելացի մարդ չի հանդիպել, որ հիշեցնի, որ իրենց գրած ցնդաբանությունների ժամանակակիցն են այդ երեխաները, և իրենցից լավ գիտեն, թե ինչ բերեցին կիկոլիստ իշխանազավթները մեր Հայրենիքի գլխին….
էյ, միամիտներ, դուք իրո՞ք մտածում եք, որ այս սերունդն այդքան խոտակեր է, ասենք տուն ու բնօրրան կորցրած 9-րդ դասարանցի արցախցուն կամ հորը, եղբորը կորցրած 9-րդ դասարանցուն ո՞նց եք ձեր նողկալի ստերը հրամցնելու…. ողբամ պատմության այն ուսուցիչներին, որ կհանդգնեն ձեր ստերը դաս դարձնել….. իրենց իսկ աշակերտներն են նրանց դատելու….»։
