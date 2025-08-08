08/08/2025

Ինչի մասին, ինչ փաստաթուղթ են ստորագրել ԱՄՆ բանագնաց Սթիվեն Ուիտկոֆն ու Ալիևը․ Լուսանկար

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Վաշինգտոն լավ հնարավորություն է ստեղծում երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային հարցերի օրակարգը քննարկելու համար։

Այս մասին քննարկվել է Իլհամ Ալիևի և ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվեն Ուիտկոֆի հանդիպման ժամանակ, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:

Զրույցի ընթացքում մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական հարթությունում համագործակցության զարգացման հեռանկարների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի և տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ։

Բացի այդ, նախքան Ալիևի և Ուիտկոֆի հանդիպումը, նրանց ներկայությամբ համագործակցության հուշագիր է ստորագրել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության (SOCAR) և ամերիկյան ExxonMobil-ի միջև: Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայիլ Ջաբարովը և ExxonMobil-ի փոխնախագահ Ջոն Արդիլը։

