08/08/2025

Ռուբեն Վարդազարյանը մեղավոր ճանաչվեց և դատապարտվեց ազատազրկման

infomitk@gmail.com 08/08/2025 1 min read

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը մեղավոր ճանաչվեց։

Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ հրապարակել է վճիռը՝ մեղավոր ճանաչելով Ռուբեն Վարդազարյանին և դատապարտելով ազատազրկման 1 տարի 6 ամիս ժամկետով, ինչպես նաև 2 տարի ժամկետով վերջինս զրկվել է պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։

Ռուբեն Վարդազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահման համար:

Ըստ մեղադրանքի՝ նա, 2019թ. հուլիսի 19-ից զբաղեցնելով Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, հանդիսանալով դատական իշխանության մարմնի ղեկավար՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, Սահմանադրությամբ և «Դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքով իրեն տրված լիազորությունների հետ չկապված գործողություններ կատարելով, պաշտոնեական դիրքը պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելով, միջամտել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Անդրանիկ Սիմոնյանի կողմից արդարադատության իրականացմանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը. Լուսանկար

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Երևան ավտոբուս» ՓԲԸ-ի հավաքակայաններից մեկի ղեկավարը 16 ամիս վարորդներից պահանջել է օրական 2 հազար դրամ

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոհանոցային դանակով հարվածել է 38-ամյա տղամարդուն, հափշտակել հեռախոսը

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կմ տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին․ CBS News

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչի մասին, ինչ փաստաթուղթ են ստորագրել ԱՄՆ բանագնաց Սթիվեն Ուիտկոֆն ու Ալիևը․ Լուսանկար

08/08/2025 infomitk@gmail.com