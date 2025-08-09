09/08/2025

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Սաղ մի կողմ, ինձ թվում է Ալիևն իրապես Օսկարի է արժանի «խաղաղության աղավնի» դերասանական խաղի համար։

Նենց խաղաց, ոնց որ ինքը չի պատերազմ սանձազերծել Արցախի ու Հայաստանի դեմ, 120,000 հայի դեմ էթնիկ զտում ու բռնի տեղահանություն իրագործել, ՀՀ տարածքներ օկուպացրել, ՀՀ-ի դեմ ձեռնարկել «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական կոնցեպտը, որով սերունդ է կրթում, մեր գերիներին ինքը չի պատանդ պահում, այս շարքն անվերջ կարող եմ շարունակել…

Այնքան լավ խաղաց, քիչ էր մնում ես էլ հավատայի։

Բայց դեռ կինոն չավարտված, ասում է ՀՀ-ն պետք է սահմանադրություն փոխի, այդտեղ հասկացա՝ ես Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար»։

