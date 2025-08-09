Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը ողջունել է ԱՀ – ՀՀ համաձայնագիրը․ Լուսանկար

Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Կուբանիչբեկ Օմուրալիեւը ողջունել է Սպիտակ տանը Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև համատեղ հռչակագրի ստորագրումը։
Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարություն է տարածել այս հարցի վերաբերյալ։
«Ես ողջունում եմ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Հայաստանի վարչապետի կողմից համատեղ հռչակագրի ստորագրումը Միացյալ Նահանգների նախագահի ներկայությամբ։ Ես վճռականորեն աջակցում եմ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստի նախաստորագրմանը։ Ես նաև իմ աջակցությունն եմ հայտնում ԵԱՀԿ-ին ուղղված, երկու երկրների համատեղ դիմումին՝ Մինսկի գործընթացը չեղարկելու խնդրանքով։ Այս պատմական իրադարձությունը պատմական քայլ է Հարավային Կովկասում և այլ տարածաշրջաններում կայուն խաղաղության, կայունության և բարգավաճման ապահովման ուղղությամբ», – ասվում է հայտարարության մեջ։
