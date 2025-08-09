09/08/2025

Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Լրագրող, քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Ինչպես և սպասվում էր, Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդամենը ՆԱԽԱՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ են խաղաղության պայմանագիրը։

Դրա փոխարեն Հայաստանը ամերիկացիների կառավարմանն է 99 տարով հանձնում մի ճանապարհ/միջանցք, որը կապելու է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը։

Թրամփը սրա արդյունքում ստացավ շոու, Ալիևը՝ իր հոր ու պապերի երազած ճանապարհը, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու ռեալ հնարավորություններ՝ ունենալով ամերիկյան անվերապահ աջակցություն։

Հարց՝ ի՞նչ շահեց Հայաստանը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարիքը հեռանալու է․ Բագրատ Սրբազանը նամակ է հղել ԱԱԾ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ից

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով դեռ չի հասկացել կամ չի ցանկանում հասկանալ կամ հավատալ․ Անանյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թանաքը չի չորացել՝ Ալիևը նույնն է պնդում․ մեր նկատմամբ անհիմն տարածքային պահանջները պետք է բացառվեն

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը ողջունել է ԱՀ – ՀՀ համաձայնագիրը․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com