Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

Լրագրող, քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Ինչպես և սպասվում էր, Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդամենը ՆԱԽԱՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ են խաղաղության պայմանագիրը։
Դրա փոխարեն Հայաստանը ամերիկացիների կառավարմանն է 99 տարով հանձնում մի ճանապարհ/միջանցք, որը կապելու է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը։
Թրամփը սրա արդյունքում ստացավ շոու, Ալիևը՝ իր հոր ու պապերի երազած ճանապարհը, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու ռեալ հնարավորություններ՝ ունենալով ամերիկյան անվերապահ աջակցություն։
Հարց՝ ի՞նչ շահեց Հայաստանը»։
Բաց մի թողեք
Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար
Չարիքը հեռանալու է․ Բագրատ Սրբազանը նամակ է հղել ԱԱԾ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ից
Ով դեռ չի հասկացել կամ չի ցանկանում հասկանալ կամ հավատալ․ Անանյան