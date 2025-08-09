Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

Անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, միջազգային հարաբերությունների դոկտոր Էդուարդ Աբրահամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
«Այս ամենի հետևանքով միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ ու արտաքին քաղաքականության մասթեր֊կլասի ուսումնա֊հետազոտական քեյս որպես մտնելու է մեկ մարդ` Իլհամ Գեյդառիչ Ալիևը։
Իրականում` նրա աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի։
Իսկ հայերին կարելի է մեկ բան խորհուրդ տալ. Հեռու մնացեք ՄՀ ու ԱՔ քննարկելուց։ Ձեր խելքի բանը չէ։
