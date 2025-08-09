Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը՝ այն գնահատելով կայուն խաղաղության հասնելու կարևոր քայլ:
Այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«Միաժամանակ, Իրանը մտահոգություն է հայտնում ցանկացած արտաքին միջամտության հնարավոր բացասական հետևանքների վերաբերյալ, հատկապես ընդհանուր սահմանների մոտ, որոնք կարող են խաթարել տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը»։
