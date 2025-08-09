Կասկադյորական վթար՝ Երևանում. 30-ամյա վարորդը կոտրել է էլեկտրասյունը, ճանապարհի ցուցանակը, ապա՝ փլուզել բնակչի տան պարիսպը. Լուսանկար

Այսօր՝ օգոստոսի 9-ին, կասկադյորական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 00:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 30-ամյա Վանիկ Բաղդասարյանը իր վարած «Mazda» մակնիշի ավտոմեքենայով Նոր Արեշ 50-րդ փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե սյանը, ապա ճանապարհային նշանին, կոտրել դրանք, ապա առաջ ընթացել, բախվել Նոր Արեշ 50-րդ փողոցի նրբանքններից մեկի բնակչի տան քարե պարսպին։
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։
Քարե պարիսպը փլուզվել է։
Օպերատիվորեն ժամանել են նաև «Երքաղլույս» ընկերության ներկայացուցիչները։
Վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։
