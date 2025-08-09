09/08/2025

Կասկադյորական վթար՝ Երևանում. 30-ամյա վարորդը կոտրել է էլեկտրասյունը, ճանապարհի ցուցանակը, ապա՝ փլուզել բնակչի տան պարիսպը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Այսօր՝ օգոստոսի 9-ին, կասկադյորական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 00:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 30-ամյա Վանիկ Բաղդասարյանը իր վարած «Mazda» մակնիշի ավտոմեքենայով Նոր Արեշ 50-րդ փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե սյանը, ապա ճանապարհային նշանին, կոտրել դրանք, ապա առաջ ընթացել, բախվել Նոր Արեշ 50-րդ փողոցի նրբանքններից մեկի բնակչի տան քարե պարսպին։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Քարե պարիսպը փլուզվել է։

Օպերատիվորեն ժամանել են նաև «Երքաղլույս» ընկերության ներկայացուցիչները։

Վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մերսեդես»-ը վրաերթի է ենթարկել ծառի տակ ընդմիջում անող 2 քաղաքացու․ նրանցից մեկը մահացել է․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրատապ այց․ ինչո՞ւ է Երևան գալիս ամերիկացի սկանդալային իրավապաշտպանը. Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկադյորական վթար՝ Երևանում. 30-ամյա վարորդը կոտրել է էլեկտրասյունը, ճանապարհի ցուցանակը, ապա՝ փլուզել բնակչի տան պարիսպը. Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com