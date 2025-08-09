09/08/2025

«Մերսեդես»-ը վրաերթի է ենթարկել ծառի տակ ընդմիջում անող 2 քաղաքացու․ նրանցից մեկը մահացել է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 9-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։

Ժամը 10:30-ի սահմաններում «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենան Սպիտակ-Երևան ավտոճանապարհի 8-րդ կմ հատվածում վրաերթի է ենթարկել 2 հետիոտնի, ապա մի քանի պտույտ շրջվելով՝ էլ կողաշրջված հայտնվել դաշտում։

Վրաերթի ենթարկվածները ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են «Սպիտակ» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

«Սպիտակ» բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Սպիտակի բաժին, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է, իսկ մյուս՝ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորին Երևանի համապատասխան հիվանդանոց տեղափոխելու համար ժամանել է սանավիացիան։

Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով՝ վրաերթի ենթարկվածները ազգականներ են և երթևեկելի գոտուց դուրս ծառի տակ ընդմիջում անելիս են եղել, երբ Mercedes-ը վրաերթի է ենթարկել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկադյորական վթար՝ Երևանում. 30-ամյա վարորդը կոտրել է էլեկտրասյունը, ճանապարհի ցուցանակը, ապա՝ փլուզել բնակչի տան պարիսպը. Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com