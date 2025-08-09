09/08/2025

Շուտով կլսեք․ Ստորագրողը հո ես չէի, ես ի՞նչ կապ ունեմ այդ փաստաթղթի հետ․ Դեմոյան

ՀՑԹԻ նախկին տնօրեն, պատմաբան Հայկ Դեմոյանի ֆեյսբուքյան գրառումը՝ կից լուսանկարով․ «ՇՈՒՏՈՎ ԿԼՍԵՔ.

«Ստորագրողը հո ես չէի, ես ի՞նչ կապ ունեմ այդ փաստաթղթի հետ, չէ որ ես արձակուրդում էի:

Ըստ էության, դա Լու դե Ֆյունեսն էր, բայց ոչ թե այն անձը, ով այդ պահին գտնվում էր Սպիտակ տանը»»։

«Շուտով կլսեք՝ «ստորագրողը հո ես չէի»»․ Հայկ Դեմոյան

