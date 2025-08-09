Սա Թրամփ-Ալիեւ գործարք էր, որում Փաշինյանը ընդամենը բուտաֆորիայի դեր ա խաղացել․ Զուրաբյան

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրել է․
«Ով դեռ չի հասկացել` սա Թրամփ-Ալիեւ գործարք էր, որում Փաշինյանը ընդամենը բուտաֆորիայի դեր ա խաղացել»:
