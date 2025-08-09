Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․
«Վաշինգթոնում տեղի է ունենում զրո վերջնարդյունքով մղձավանջի միջանկյալ արարը:
Մղձավանջը, սակայն, չի ավարտվում:
Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը:
Հ. Գ. Ռուսաստանի մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցեցված են»:
