09/08/2025

Վաշինգթոնում տեղի է ունենում զրո վերջնարդյունքով մղձավանջի միջանկյալ արարը

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․

«Վաշինգթոնում տեղի է ունենում զրո վերջնարդյունքով մղձավանջի միջանկյալ արարը:

Մղձավանջը, սակայն, չի ավարտվում:

Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը:

Հ. Գ. Ռուսաստանի մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցեցված են»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարիքը հեռանալու է․ Բագրատ Սրբազանը նամակ է հղել ԱԱԾ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ից

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թանաքը չի չորացել՝ Ալիևը նույնն է պնդում․ մեր նկատմամբ անհիմն տարածքային պահանջները պետք է բացառվեն

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը ողջունել է ԱՀ – ՀՀ համաձայնագիրը․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com