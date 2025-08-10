10/08/2025

Զելենսկին կարող է մասնակցել Թրամփի և ռուս բռնապետ Պուտինի հանդիպմանը. CBS News

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարող է որոշ կերպ մասնակցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ռուս բռնապետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպմանը, հաղորդում է CBS News-ը։

Հիշեցնենք, որ այսօր Թրամփը հայտարարել է, որ օգոստոսի 15-ին կհանդիպի Պուտինի հետ։ Նրանց հանդիպումը կկայանա Ալյասկայում։

«Իմ՝ որպես Միացյալ Նահանգների նախագահի, և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև երկար սպասված հանդիպումը կկայանա հաջորդ ուրբաթ՝ 2025 թվականի օգոստոսի 15-ին, Ալյասկայի մեծ նահանգում», – ասել է Թրամփը։

Ներկայումս Ուկրաինան չի մեկնաբանել Թրամփի հայտարարությունը։ Սակայն CBS News-ի աղբյուրները հայտնում են, որ Զելենսկին կարող է որոշ կերպ մասնակցել Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանը։

Միևնույն ժամանակ, Պուտինը ինքը արդեն հայտարարություն է արել Թրամփի հետ իր հանդիպման վերաբերյալ։

ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Պուտինը և Թրամփը կկենտրոնանան Ուկրաինայում պատերազմի երկարաժամկետ կարգավորման տարբերակների քննարկման վրա՝ Ալյասկայում իրենց հանդիպման ժամանակ։

