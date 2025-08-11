Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում Աստվածաշնչից մեջբերում է արել:
«Քեզ կիմաստնացնեմ ու խելամիտ կը դարձնեմ քո ընթացած ճանապարհին եւ աչքերս վրադ կը պահեմ», ասում է Տէրը:
Սաղմոս 31. 8»,- գրել է վարչապետը:
