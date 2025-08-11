11/08/2025

Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել

infomitk@gmail.com 11/08/2025 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում Աստվածաշնչից մեջբերում է արել:

«Քեզ կիմաստնացնեմ ու խելամիտ կը դարձնեմ քո ընթացած ճանապարհին եւ աչքերս վրադ կը պահեմ», ասում է Տէրը:

Սաղմոս 31. 8»,- գրել է վարչապետը:

