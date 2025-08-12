Եվրամիությունը կշարունակի աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային. ԵՄ առաջնորդների հայտարարությունը

Եվրամիության առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են տարածել՝ բարձր գնահատելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու, արդար ու կայուն խաղաղության և անվտանգության հասնելու ուղղությամբ:
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհը չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի, իսկ բովանդակային բանակցությունները կարող են կայանալ միայն հրադադարի կամ ռազմական գործողությունների նվազման պայմաններում:
«Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն ավելի լայն հետևանքներ ունի եվրոպական և միջազգային անվտանգության համար։ Մենք կիսում ենք այն համոզմունքը, որ դիվանագիտական լուծումը պետք է պաշտպանի Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգության կենսական շահերը»,- ասվում է փաստաթղթում։
Եվրամիությունը, ըստ հայտարարության, կշարունակի քաղաքական, ֆինանսական, հումանիտար, ռազմական և դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային, ինչպես նաև կշարունակի սահմանափակող միջոցներ կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։
