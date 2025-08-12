12/08/2025

Եվրամիությունը կշարունակի աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային. ԵՄ առաջնորդների հայտարարությունը

infomitk@gmail.com 12/08/2025 1 min read

Եվրամիության առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են տարածել՝ բարձր գնահատելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու, արդար ու կայուն խաղաղության և անվտանգության հասնելու ուղղությամբ:

Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհը չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի, իսկ բովանդակային բանակցությունները կարող են կայանալ միայն հրադադարի կամ ռազմական գործողությունների նվազման պայմաններում:

«Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն ավելի լայն հետևանքներ ունի եվրոպական և միջազգային անվտանգության համար։ Մենք կիսում ենք այն համոզմունքը, որ դիվանագիտական լուծումը պետք է պաշտպանի Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգության կենսական շահերը»,- ասվում է փաստաթղթում։

Եվրամիությունը, ըստ հայտարարության, կշարունակի քաղաքական, ֆինանսական, հումանիտար, ռազմական և դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային, ինչպես նաև կշարունակի սահմանափակող միջոցներ կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է տեղի ունեցել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից հետո

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթն է պատրաստում

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի արձագանքը ԱՄՆ – ՀՀ – ԱՀ համաձայնագրին

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-ադրբեջանական խաղաղության նախաստորագրված տեքստի ականները

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախիջևանի եւ Արցախի նախադեպը՝ Սյունիքի ճանապարհի համատեքստում

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա «տրանսպորտային կապերի նորմալացում» չէ, այլ՝ կախվածության և նվաստացման միջանցք

12/08/2025 infomitk@gmail.com