Մեղրի համայնքի ղեկավարը ծանոթացել է ԵՄ դիտորդական աշխատանքին. Լուսանկար

ՀՀ-ում ԵՄ առաքելության դիտորդները Կապանում հանդիպել են Մեղրիի համայնքի ղեկավար Խաչատուր Անդրեասյանի հետ։

Առաքելության անդամները տեղի ղեկավարներին ծանոթացրել են Սյունիքի մարզում դիտորդական աշխատանքին:

Շնորհակալություն մեղրեցիներին հյուրընկալության և աջակցության համար, նշվում է առաքելության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։

