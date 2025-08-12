Սեպտեմբերի 2-ից ուժի մեջ կմտնեն ԱՄՆ վիզայի համար հարցազրույցից ազատման ծրագրի նոր կանոնները

2025 թվականի սեպտեմբերի 2-ից սկսած ուժի մեջ կմտնեն ԱՄՆ վիզայի համար հարցազրույցից ազատման ծրագրի նոր կանոններ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։
«B-1, B-2 կամ B1/B2 տեսակի (10 տարի վավերականության ժամկետով) նոր վիզայի համար կարող են հայտ ներկայացնել այն դիմորդները, որոնց նախորդ վիզայի գործողության ժամկետը սպառվել է վերջին 12 ամիսների ընթացքում։
Նախորդ վիզան ստանալու պահին դիմորդը եղել է առնվազն 18 տարեկան։
14 տարեկանից ցածր և 79 տարեկանից բարձր դիմորդները պետք է անձամբ ներկայանան հյուպատոսի հետ հարցազրույցին»,–ասված է հաղորդագրության մեջ։
